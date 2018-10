4 Triệu Dân Cali Học Dở Dang Bậc Cử Nhân, Gốc Á Chiếm 13%

Hàng triệu người dân California là những người bắt đầu vào đại học nhưng không bao giờ hoàn tất đáng được hỗ trợ đặc biệt và thay đổi chính sách để giúp họ hoàn thành việc học sau đó trong đời, theo một phúc trình mới thúc giục.Nghiên cứu từ một tổ chức không đảng phái California Competers phỏng đoán rằng 4 triệu người California, tuổi từ 25 tới 64, học xong một số tín chỉ cao đẳng vào những lúc khác nhau nhưng không học xong bằng 2 năm hay cử nhân và hiện không còn đi học nữa. Kết quả là tương lai việc làm và tài chánh của họ bị thiệt hại và họ đối diện với “việc giảm bớt các cơ hội trong những thị trường việc làm mà ngày càng dựa vào những công nhân có bằng cấp,” theo phúc trình có tên “Back to College: California’s Imperative to Re-Engage Adults.”Phúc trình cho thấy rằng những người lớn tuổi với vài năm đại học nhưng không có bằng cấp thì ít có cơ hội để có lương cao hơn $75,000 một năm so với những người có ít nhất bằng cao đẳng cộng đồng 2 năm. Chỉ 14% người không hoàn tất bằng cấp có mức lương cao như thế, so với 36% người có bằng cấp (và 5% người chỉ có bằng trung học hay thấp hơn).Không ngạc nhiên, có rất ít người lớn tuổi có tín chỉ cao đẳng nhưng không có bằng cấp mà lại làm chủ căn nhà và có bảo hiểm y tế toàn phần so với những người tốt nghiệp ra trường. Và một nghiên cứu khác cho thấy rằng những người không hoàn tất việc học có tỉ lệ không trả nổi tiền nợ học cao hơn, với nhiều hệ quả không vui vẻ.Nghiên cứu cho thấy rằng sự bất bình đẳng chủng tộc đối với việc hoàn tất đại học trong số những người tuổi từ 25 tới 64 tại California, với tỉ lệ đối với người da trắng và Á Châu cao hơn người gốc La Tinh và da đen. 62% người gốc Á ở độ tuổi đó có bằng cấp, so với 53% người da trắng, 34% da đen và 18% gốc La Tinh.Tuy nhiên, những người da đen lớn tuổi cho thấy tỉ lệ cao nhất (28%) của nhóm chủng tộc của họ là những người bắt đầu đi học nhưng không hoàn tất bằng cấp, theo sau là da trắng (23%), La Tinh (17%), và Á Châu (13%).