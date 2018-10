Thuyết Minh, Cá Tra, Củ Cải, Nợ Thuế...

Xuân NiệmVậy là có sẵn bài thuyết minh, khỏi ứng biến gì hết, vì ứng biến sẽ sai với sử liệu, phần lớn.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng cùng một số bên liên quan ban hành các bài thuyết minh chuẩn về Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm với 3 ngôn ngữ: Việt, Hoa và Hàn. Các bài thuyết minh về các điểm đến du lịch khác ở Đà Nẵng như Chùa Linh ứng Sơn Trà, Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và bài thuyết minh chung về Đà Nẵng sẽ được xuất bản sớm trong tương lai.Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, việc này nhằm mục đích cung cấp thông tin chính xác về điểm đến thành phố biển miền Trung cho các hướng dẫn viên nội địa và quốc tế, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc. “Hành động này sẽ góp phần hạn chế nội dung thuyết minh thiếu tính chính xác, có tính chất xuyên tạc về văn hóa, lịch sử Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng,” ông Bình chia sẻ.Báo Dân Việt kể chuey65n giá cá tra tăng cao nhất trong 20 năm: Lo kiểm soát nguồn cá giống.Giá cá tra đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, việc này khiến cho người dân, các doanh nghiệp và nhà quản lý lĩnh vực thuỷ sản đều rất vui mừng. Tuy nhiên, xen lẫn với niềm vui, cũng có không ít nỗi lo về nguy cơ bùng phát diện tích nuôi và chất lượng con giống để đáp ứng nhu cầu của hộ nuôi đang tăng cao.Báo Kinh Tế Nông Thôn kể: Thu tiền tỷ trên đất cát bạc màu.Thời vụ trồng củ cải trắng chủ yếu từ tháng 9 đến tháng 11 (âm lịch), thế nhưng, tại Hà Tĩnh, nhiều nông dân và hợp tác xã (HTX) gần như quanh năm sản xuất và thu lợi từ loại cây trồng này.Thạch Văn là xã vùng biển bãi ngang của huyện Thạch Hà, có hơn 200ha đất hoang hóa bạc màu. Biến khó khăn thành lợi thế, năm 2013, Thạch Văn triển khai thí điểm mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trên đất cát hoang hóa, bạc màu với diện tích 12,5ha theo phương thức bàn giao cho các HTX, tổ hợp tác trực tiếp sản xuất... Sau hai vụ đầu thất bại, vụ rau thứ ba của HTX thành công ngoài mong đợi. Không chỉ củ cải, các loại rau đều đạt năng suất cao, giá cả ổn định.Infonet kể chuyện nợ thuế: DN kinh doanh xăng dầu nợ thuế bảo vệ môi trường gần... 500 tỷ đồng.Nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.SG tính đến hết tháng 8/2018 là hơn 27.600 tỷ đồng. Đáng chú ý, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhưng lại nợ thuế bảo vệ môi trường gần 500 tỷ đồng....Theo Cục thuế TP.SG, tính đến hết ngày 31/8/2018, số nợ thuế của các doanh nghiệp tại thành phố đã hơn 27.600 tỷ đồng, tăng 3.900 tỷ đồng so với kết thúc năm 2017.Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục thuế TP.SG cho biết, trong số đó, nợ thuế khó thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng, nợ đang khiếu nại 900 tỷ đồng, nợ xử lý 544 tỷ đồng và nợ có khả năng thu hồi là 11.400 tỷ đồng.Báo Tiền Phong kể chuyện: Ôm hàng nghìn m2 'đất vàng' trung tâm Sài Gòn rồi bỏ hoang chục năm.2.750 m2 'đất vàng' của TPSG quản lý ở số 104 Nguyễn Văn Cừ, quận 1 được giao cho Tổng Công ty Bến Thành (Ben Thanh Group) làm chủ đầu tư xây dựng khách sạn và căn hộ thương mại nhưng chục năm qua dự án vẫn bỏ hoang.Theo đó, vào năm 2015, khu đất này được Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong kết luận Thanh tra số 2365/TB-TTCP...Trí Thức Trẻ/CafeF ghi nhận tình hình bất động sản (BĐS) vùng đô thị TP.SGmở rộng: Đồng Nai quay cuồng trong cơn sốt đất vì sân bay và cầu Cát Lái.Hơn 3 năm qua, câu chuyện xây siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành khiến thị trường BĐS Đồng Nai sôi động, mới đây thông tin tỉnh này đề xuất làm chủ đầu tư cầu Cát Lái cũng khiến nhà đất Nhơn Trạch "sốt" bất thường.Theo quy hoạch, Vùng đô thị TP.SG được phân ra thành các tiểu vùng, trong đó tiểu vùng đô thị trung tâm bao gồm: TP.SG và vùng phụ cận gồm các huyện, thành phố, thị xã: Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức (Long An); Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương); Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Long Thành và một phần huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).VnExpress kể: Tại cuộc họp do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức sáng 11/10, đại diện tư vấn đã trình bày nghiên cứu lần 3 về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.Theo đó, tuyến đường sắt này nhận được nhiều đồng thuận về vận tốc khai thác là 320 km mỗi giờ, sử dụng công nghệ động lực phân tán và hệ thống thông tin sóng vô tuyến....Về nhân lực, dự kiến đến năm 2030, dự án sẽ cần 5.100 người cho công tác vận hành và đến năm 2040 cần thêm 7.600 người. Do đó, tư vấn đề xuất thành lập công ty khai thác trước 5 đến 7 năm để chuẩn bị nhân lực và thành lập học viện đường sắt phục vụ đào tạo nguồn nhân lực.Báo Người Lao Động kể: Du lịch vào mùa cao điểm khách quốc tế. Giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 3, 4 năm sau. Khách quốc tế đến Việt Nam đang gia tăng và nhiều công ty du lịch, lữ hành, khách sạn... đã sẵn sàng đón khách....Ông Lê Tấn Thành, Giám đốc khách sạn Continental, cho biết từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, trung bình công suất phòng của khách sạn đạt 96%, có lúc lên đến 100%. Số ngày lưu trú của khách trung bình 2-3 ngày. Là khách sạn cổ nhất Việt Nam nên khách sạn tập trung vào việc nâng cao chất lượng phòng, đẩy mạnh mảng ẩm thực Việt.Trong khi đó, nằm ngay trung tâm TP, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khách sạn Oscar cũng đạt từ 70%-90% công suất phòng trong mùa cao điểm.SOHA kể chuyện Hà Nội, gợi nhớ nhà hát sắp xây ở Thủ Thiêm: Nhà hát Hoa Sen được dự kiến xây ại Khu công viên hồ điều hòa CV1 - khu đô thị mới Cầu Giấy. Dự án này được đưa ra giới thiệu tại hội nghị xúc tiến đầu tư của TP Hà Nội hồi cuối tháng 6-2017 và được coi là nhà hát lớn nhất thủ đô.Theo kế hoạch ban đầu, nhà hát này được xây dựng trên diện tích khoảng 4 ha, có quy mô sáu tầng, cao 54 m, được thiết kế như năm bông sen nổi trên mặt nước hồ điều hòa CV1 (hồ rộng 19 ha, công viên rộng 32 ha).Nhà hát được thiết kế với công suất 2.000 chỗ ngồi, khu khuôn viên có sức chứa 25.000 người, trong nhà hát có văn phòng, sân trượt băng, khu vui chơi giải trí. Nguồn vốn đầu tư nhà hát này từ nguồn xã hội hóa.Tuy nhiên, đến cuối tháng 5-2018, UBND TP Hà Nội đã thống nhất dừng triển khai dự án Nhà hát Hoa Sen.Nguyên nhân dừng là do một số nhà đầu tư không có nhu cầu đầu tư dự án này.