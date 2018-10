Biên khảo

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

14 Tháng 10, 2018





Bí ẩn: Tại sao Phu Nhân TT Trump cho truyền thông phỏng vấn?





Cuộc phỏng vấn trên truyền hình của đài ABC News hôm thứ sáu (12/10) vừa qua với Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã gây sôi nổi rất nhiều trong dư luận truyền thông báo chí. Không những chỉ tại Mỹ mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này cho thấy tầm quan trọng của cuộc phỏng vấn và ảnh hưởng có thể đến hậu trường chính trị tại Mỹ và quốc tế.

I/ Ai đã thực hiện cuộc phỏng vấn này ?





Đó là ký giả nổi tiếng Tom Llamas, mới 39 tuổi mà đã từng lảnh nhiều giải thưởng báo chí Mỹ và trở thành nhân viên nòng cốt & xuất sắc của đài ABC News. Điểm đáng chú ý là ký giả Tom Llamas thuộc gia đình tỵ nạn cộng sản Cuba và từng chỉ trích mạnh mẽ ông Trump trong thời kỳ ra tranh cử làm ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa, đến nổi đã bị ông Trump "trả đòn độc" nêu ra vụ không rõ ràng về tiền bạc của ký giả này. Sự kiện trên cho thấy giữa 2 bên chưa chắc có hảo cảm với nhau 100 % ( xem Nguồn 0 phía dưới ).

Cuộc phỏng vấn này kéo dài trên nhiều vấn đề cho nên thực hiện kể cả lúc đi dạo bách bộ .

II/ Lần đầu tiên Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ cho phỏng vấn ?

Vâng, đây là lần đầu tiên trong vai trò Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ. Truớc đây vào cuối năm 2015 bà Melania Trump chỉ xuất hiện với vai trò phụ mờ nhạt bên chồng trong cuộc phỏng vấn để giới thiệu ý định ra tranh cử ứng cử viên TT của Đảng Cộng Hòa. Rất có thể Ban Tham Mưu TT Trump không dám liều lĩnh để báo chí trực tiếp và đơn độc nói chuyện phỏng vấn bà TT Trump, bởi vì họ sợ bà này không đủ bản lãnh đối phó với giới truyền thông quỷ quyệt đặt ra những câu hỏi hóc búa. Nhìn lại tiểu sử của bà TT Trump thì thấy rõ sự e ngại của họ. Thực vậy, bà này năm nay 48 tuổi sinh ra và lớn lên trong Cộng Hòa Slovenia thuộc Liên Bang Cộng Sản Nam Tư. Trình độ học vấn chỉ qua bậc trung học và nhờ nhan sắc nên bước vào nghề nghiệp làm người mẫu rất sớm lúc 16 tuổi.

Thế nhưng lần này Ban Tham Mưu TT Trump lại quyết định cho phép phỏng vấn thì ắt phải có lý do hữu lý nào đó khiến cho họ dám làm.

III/ Những điểm chính nổi bật của cuộc phỏng vấn

Rất có thể những điểm chính nổi bật của cuộc phỏng vấn này đã cho thấy tại sao Ban Tham Mưu TT Trump cho phép thực hiện cuộc phỏng vấn này:

1) Bà TT Trump đã xác định rõ ràng là luôn luôn yêu chồng, có hạnh phúc gia đình và những gì truyền thông suy đoán, đó chỉ là tin đồn thôi, mà không phải lúc nào tin đồn cũng là đúng ( xem Nguồn 1 )

Có lẽ đây là xác định quan trọng nhứt đánh tan mọi dư luận truyền thông luôn luôn tung tin đồn thất thiệt tạo ra hình ảnh trục trặc tình cảm thiếu điều vợ chồng TT Trump sắp ly dị.

2) Về tin đồn TT Trump đã ngoại tình trước đây cả chục năm, Bà TT Trump đã khéo léo trả lời bác bỏ rằng không phải là mối quan tâm & chú ý của Bà và trong vai trò người mẹ & đệ nhất phu nhân nên có nhiều việc quan trọng hơn để suy nghĩ & làm.

3) Bà TT Trump xác định ưa thích ở tại dinh TT Tòa Bạch Ốc và ủng hộ TT Trump ra tái tranh cử vào năm 2020 để tiếp tục phụng sự cho nước Mỹ. Điều này nhằm đính chính tin đồn thất thiệt là Bà chỉ thích ở New York và không muốn TT Trump tái tranh cử hầu không còn làm Đệ Nhất Phu Nhân để dể dàng ly dị.

4) Về thông điệp "I don’t really care, do you ?" trên áo choàng thì Bà TT Trump đã trực tiếp cho biết là Bà dùng để chỉ trích giới truyền thông thiên tả tung tin đồn thất thiệt, chớ không ăn nhằm gì đến chuyện trại tập trung nhốt trẻ em nhập cư lậu (nguyên văn: I wore "I Don’t Care " jacket for critical left-wing media, not detention centre children). Đây là cú đánh mạnh mẽ vào giới truyền thông Mỹ thực sự theo thiên tả (left-wing media) chớ không phải cấp tiến (liberal) như họ thường tuyên truyền ( xem Nguồn 2 ).

5) Trước đó, Bà TT Trump khẳng định nếu muốn tố cáo một người mang tội "quấy nhiểu tình dục" thì phải đưa ra có bằng chứng rõ ràng. Điều này ý muốn nói vụ Thẩm phán Kavanaugh bị một phụ nữ của Đảng Dân Chủ và giới Truyền Thông thiên tả tố cáo. Nhưng 4 nhân chứng nêu tên ra đều phủ nhận qua điều tra của FBI khi Thượng Viện Mỹ sửa soạn bỏ phiếu phê chuẩn vào Tối Cao Pháp Viện trong tuần qua.

Điều này phù hợp với tinh thần pháp trị không thể chấp nhận chuyện "thà giết lầm chớ không tha lầm" không có bằng cớ mà vẫn buộc tội.

Rõ ràng & nổi tiếng nhứt là vụ tài tử Woody Allen bị cô bạn đời Mia Farrow (1980–1992) - vì bị bỏ rơi mất bồ vào tay cô con gái nuôi Soon-Yi Previn nên ghen & thù đâm đi kiện - tố cáo đã cưỡng hiếp con gái nuôi 7 tuổi khiến ông này tan nát danh dự, nhưng toà án không kết tội vì đi khám nghiệm không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Xem : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Woody_Allen

IV/ Tại sao Phu Nhân TT Trump cho truyền thông phỏng vấn?

Qua phần trả lời khôn ngoan của Bà TT Trump đã cho thấy bí ẩn Tại sao Phu Nhân TT Trump cho truyền thông phỏng vấn vào thời điểm bây giờ:

1) Rất có thể trong thời gian trên một năm qua tại Tòa Bạch Ốc, Bà TT Trump đã được "huấn luyện" cho khả năng cư xử đối đáp với giới truyền thông "nguy hiểm". Đến nay thì Bà TT Trump đã chứng tỏ đủ sức đối phó trong mọi tình huống khó khăn nên Ban Tham Mưu TT Trump mới dám quyết định cho báo chí phỏng vấn một mình không cần ai trợ giúp. Quả nhiên Bà TT Trump đã không phụ lòng trông đợi của Ban Tham Mưu TT Trump.

2) Sắp đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ rất quan trọng, mà kết quả sẽ quyết định đến chánh sách TT Trump có tiếp tục thực hiện hay không. Bài phỏng vấn bao gồm hầu như tất cả những tin đồn hoàn toàn bất lợi cho TT Trump, vì vậy Bà TT Trump có nhiệm vụ quan trọng là "giải độc" cho cử tri thấy rõ chỉ là đồn láo Fake News. Không ngờ là Bà TT Trump với phần trả lời rất khôn ngoan tạo được cảm tình của dư luận quần chúng.

3) Xem ra cuộc phỏng vấn này và chuyến công du một mình của Bà TT Trump tại Phi Châu không phải là tình cờ mà là nằm trong kế hoạch vận động cho cuộc bầu cử ngày 6/11 sắp tới. Điều này càng rõ ràng hơn khi TT Trump - khác hẳn các Tổng Thống tiền nhiệm khác - đã bỏ rất nhiều thì giờ bay đến các tiểu bang sắp có cuộc tranh cử "bất phân thắng bại" để giúp cho ứng cử viên mình được thu thêm phiếu hầu thắng cử được.





V/ Kết luận

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình ABC đầu tiên vào thứ sáu 12/10 vừa qua , Đệ Nhứt Phu Nhân Melania Trump đã chỉ trích giới truyền thông thiên tả tung ra nhiều tin đồn thất thiệt .

Nội dung bài phỏng vấn này là cú đánh "hữu hiệu" đối với giới truyền thông thiên tả Mỹ, vì cải chính rất nhiều những tin đồn thất thiệt chung quanh về vợ chồng TT Trump. Đây là điều thất vọng nảo nề cho giới truyền thông thiên tả Mỹ .

Như vậy qua cuộc phỏng vấn đầu tiên một mình đi công du tại Phi Châu, bà Trump xứng đáng là một Đệ Nhứt Phu Nhân Mỹ và đã giúp cho TT Trump dồn giới truyền thông thiên tả Mỹ mang tiếng chỉ biết tung tin đồn láo Fake News và góp phần quan trọng lấy được phiếu cử tri cho Đảng cầm quyền Cộng Hoà trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.

Rất có thể Ban Tham Mưu TT Trump đánh giá được khả năng đặc biệt thuyết phục dư luận của Bà TT Trump để còn xử dụng thường xuyên hơn trong tương lai để giúp chính phủ TT Trump thu phục được nhân tâm. Chính nữ ký giả nổi tiếng 89 tuổi Barbara Walters tuổi cũng đã có nhận xét hảo cảm tương tự trong dịp phỏng vấn lần cuối vợ chồng ứng cử viên TT Trump vào tháng 12 năm 2015 ( xem Nguồn 3 & 4 ).

Hảy chờ xem sao !





Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

14 Tháng 10, 2018

-------- ---- -------





Nguồn 0: Tiểu sử ký giả nổi tiếng Tom Llamas

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Llamas





Nguồn 1: TRANSCRIPT: ABC News Chief National Affairs correspondent Tom Llamas interviews first lady Melania Trump

https://abcnews.go.com/Politics/transcript-abc-news-chief-national-affairs-correspondent-tom/story?id=58469532





Nguồn 2: Melania Trump: I wore ‘I Don’t Care’ jacket for critical left-wing media, not detention centre children

https://www.standard.co.uk/news/world/melania-trump-i-wore-the-i-don-t-care-jacket-for-critical-leftwing-media-not-detention-centre-a3961076.html





Nguồn 3: Her final on-air interview was of presidential candidate Donald Trump for ABC News in December 2015.[70]

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Walters





Nguồn 4: Barbara Walters recently took a sneak peek into the life of Donald Trump and his family for 20/20, and admits she was most surprised by his wife, Melania.

https://www.etonline.com/news/176488_barbara_walters_shares_melania_trump_is_smarter_than_you_think







-------- ---- -------





Phụ đính 1:





Bản tin đài VOA

Đệ nhất phu nhân Mỹ:

Tôi yêu TT Trump và bỏ qua tin đồn ngoại tình

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump nói rằng bà yêu Tổng thống Donald Trump và có “những điều quan trọng hơn để suy nghĩ” so với những cáo buộc ông đã ngoại tình với ngôi sao khiêu dâm, người mẫu Playboy hay bất cứ ai khác, theo AP.

Trả lời phỏng vấn của ABC trong chuyến đi châu Phi tuần trước, bà Melania nói mọi người đang lan truyền tin đồn về hôn nhân của bà.

“Tôi biết mọi người thích suy đoán và truyền thông cũng thích suy đoán về hôn nhân của chúng tôi và phao tin đồn”, bà Melania nói.

“Tô biết tin đồn giúp cho doanh số bán báo, tạp chí... Thật đáng tiếc là chúng ta lại đang sống trong một thế giới như vậy”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ khẳng định những cáo buộc chồng bà ngoại tình không phải là điều đáng quan tâm.

Ông Trump từng bị cáo buộc có nhiều cuộc ngoại tình. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, một cuộn băng ghi hình cũ cho chương trình “Access Hollywood” đã đề cấp đến việc ông sờ mó và muốn có quan hệ tình dục với các phụ nữ. Ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal nói rằng họ đã quan hệ tình dục với ông nhiều năm trước.

Ông Trump phủ nhận có chung đụng với Daniels và McDougal, nhưng thừa nhận đã hoàn trả cho luật sư của mình khoản tiền trị giá 130.000 đôla để bịt miệng bà Daniels. Bà Melania lâu nay vẫn giữ im lặng về việc này.

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với ABC rằng bà có yêu chồng không, bà Melania trả lời “Có, chúng tôi ổn”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng giảm nhẹ ý kiến cho rằng những tin đồn liên tục về thói trăng hoa của ông đã gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân của họ.

“Đó không phải là mối quan tâm và chú ý của tôi”, bà Melania nói. “Tôi là một người mẹ và là đệ nhất phu nhân, và tôi có nhiều điều quan trọng hơn để nghĩ và làm”.

Nhưng khi được hỏi liệu những tin đồn liên tục đó có làm bà tổn thương hay không, bà đã dừng lại. Sau đó, bà nhắc lại “thế giới truyền thông chỉ đang suy đoán”.

“Đúng, không phải lúc nào cũng dễ chịu”, bà nói. “Nhưng tôi biết cái gì là đúng và cái gì sai, và đâu là sự thật và không đúng sự thật”.

Một phần cuộc phỏng vấn bà đã được phát sóng hôm thứ Sáu trong chương trình “Good Morning America”.

Những phần khác của cuộc phỏng vấn được phát sóng vào đầu tuần này nói rằng bà Melania Trump có thể là “người bị bắt nạt nhất” trên thế giới, và nói rằng những phụ nữ đã đưa ra các cáo buộc tấn công tình dục cần phải “đưa ra bằng chứng”.





-------- ---- -------

Phụ đính 2:

Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ:

Có lẽ tôi là người bị ‘bắt nạt nhiều nhất’ thế giới





Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình của đài ABC News hôm thứ Năm (11/10), Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump cho rằng “Tôi có thể là người bị bắt nạt nhiều nhất trên thế giới”.

Có lẽ bà ám chỉ đến những tin đồn về hôn nhân của bà và Tổng thống Trump, khi bà đi công du châu Phi một mình vào tuần trước.

Khi được ABC hỏi về điều này, Đệ nhất phu nhân nhấn mạnh rằng: “Đó không phải là mối bận tâm của tôi. Tôi là một người mẹ và là một đệ nhất phu nhân, cho nên tôi có nhiều điều quan trọng hơn để suy nghĩ và làm”.

“Tôi biết mọi người thích tin đồn và truyền thông thích đồn thổi về hôn nhân của chúng tôi và lưu hành tin đồn”, bà nói. “Nhưng tôi hiểu tin đồn là để bán báo, tạp chí… và, thật không may, ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới như vậy”.

Theo ABC News, bà Melania cũng nói về sáng kiến Be Best và nhấn mạnh rằng chính tác động tiêu cực của nạn đe dọa qua mạng đối với trẻ em là lý do khiến chương trình “Be Best” của bà tập trung vào các hành vi trên mạng xã hội.

“Chúng ta cần giáo dục trẻ em về các hành vi xã hội để khi lớn lên chúng sẽ biết cách giải quyết các vấn đề đó. Điều này rất quan trọng”, bà chủ Nhà Trắng chia sẻ.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến do SSRS của CNN, tỷ lệ ủng hộ dành cho Đệ nhất phu nhân đang gia tăng, có 54% số người được hỏi nghiêng về phía bà. Kết quả này cao hơn một chút so với cuộc thăm dò vào tháng 6 là 51%.

Qua buổi phỏng vấn, bà Trump cũng tiết lộ rằng có những người trong Nhà Trắng mà bà và Tổng Thống Donald Trump không thể tin tưởng. Bà không nêu tên nhưng cho biết thêm rằng có một số người không còn làm việc ở đó nữa.

Bà khẳng định đã khuyên Tổng thống Donald Trump về những người có thể tin tưởng, nhưng mọi quyết định của ông đều mang tính độc lập.

“Tôi cho ông ấy những lời khuyên chân thành và ý kiến trung thực, sau đó, ông ấy quyết định những gì muốn làm”, bà Melania nói.

Một phần của cuộc phỏng vấn được phát trong chương trình “Good Morning America” hôm thứ Năm.

Bà Melania cũng đề cập đến nạn quấy rối tình dục phụ nữ. Bà cho rằng các phụ nữ lên tiếng bị quấy rối tình dục cần đưa ra những “chứng cứ mạnh mẽ”.

“Tôi đứng về phía phụ nữ, nhưng chúng ta cũng cần họ đưa ra bằng chứng. Không thể tuyên bố suông với mọi người rằng ‘Tôi bị tấn công tình dục’, bởi vì đôi khi truyền thông đi quá xa trong việc truyền tải lại một số câu chuyện. Điều đó không hề đúng đắn”, bà Melania nói.





Thanh Hiền

-------- ---- -------