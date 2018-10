Cali: Chết Vì Ung Thư Phổi Giảm Tới 28% Nhờ Luật Siết Thuốc Lá Chặt Chẽ

Chết vì ung thư phổi đã giảm 28% tại California so với phần còn lại của nước Mỹ – với việc kiểm soát chặt chẽ thuốc lá tại Tiểu Bang Vàng được cho là lý do cơ bản, theo một nghiên cứu cho biết.Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Khoa và Trung Tâm Ung Thư Moores của Đại Học UC San Diego cho thấy việc làm nản lòng giới trẻ từ việc bắt đầu hút thuốc lá đã khiến cho tỉ lệ thấp hơn của ung thư phổi. Và chênh lệch giữa California và những tiểu bang khác đang gia tăng 1% điểm mỗi năm, theo các nghiên cứu được đăng hôm Thứ Tư trong tạp chí Nghiên Cứu Ngăn Ngừa Ung Thư.Trong năm 1988, các cử tri California đã chấp thuận chương trình kiểm soát thuốc lá trên toàn quốc lần đầu tiên hoạt động gồm đánh thuế 25 xu lên thuốc lá. Rồi năm 2016, các cư dân đã thông qua Dự Luật 56 tăng thuế các sản phẩm thuốc lá như là cách “để ngăn giới trẻ khỏi hút thuốc lá và chống lại ảnh hưởng của thuốc lá đối với các cư dân của tiểu bang chúng ta,” theo Bộ Y Tế California cho biết.California và Alaska là 2 tiểu bang duy nhất nhận điểm A về việc tài trợ cho việc ngăn ngừa và bỏ hút thuốc lá từ Hội American Lung Association. Alaska đã vượt qua mức đề nghị từ cơ quan CDC 2% và California đã đạt tới mức 96.8%. 42 tiểu bang có điểm F, với Georgia, Missouri, New Jersey, và Texas ở mức thấp nhất 3% của tài trợ được đề nghị.Tài trợ tổng cộng của California cho năm nay ở mức $327,824,999.Các nhà nghiên cứu đã phân tích tài liệu về thói quen hút thuốc lá từ Thăm Dò Qua Cuộc Phỏng Vấn Về Sức Khỏe Quốc Gia (NHIS) từ năm 1974 tới 2014 và tài liệu ung thư phổi từ Giám Sát Dịch Học và Các Kết Quả Cuối Cùng (SEER) từ năm 1970 tới 2013. Trong số 962,174 cư dân Hoa Kỳ được thăm dò, thì 10% sống tại California.