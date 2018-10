Thanh Long Rớt Giá Thê Thảm Vì Trung Quốc Đột Ngột Ngừng Mua

Thanh long ồ ạt đổ về Sài Gòn, chất đống ngoài đường, giá rẻ mạt…

Vì thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua khiến thanh long rớt giá, xuống còn 2,000-4,000 đồng/kg tùy loại, thậm chí nhiều loại không bán được, nông dân đang rất điêu đứng, theo Vietnamnet.vn.Cách đây nửa tháng, thanh long ở Tiền Giang được thu mua với giá 15,000-20,000 đồng/kg và ở Bình Thuận, giá còn tăng lên đến 23,000 đồng/kg do Trung Quốc “ăn hàng” mạnh. Nhưng những ngày gần đây, nông dân huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) - nơi trồng gần 6.000 ha thanh long - đang khóc ròng vì thương lái không đến thu mua thanh long nữa.Riêng về thanh long ruột đỏ với giá 20.000 đồng/kg trước đây, nay có được mua thì cũng chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg. Riêng về thanh long ruột trắng, thương lái bỏ luôn, gọi điện liên tục cũng không đến thu mua.Vietnamnet.vn dẫn lời anh Vui ở huyện Chợ Gạo, anh buồn rầu nói: “Thương lái nói hiện tại phía Trung Quốc không nhập thanh long nữa nên họ không mua. Thanh long chín đỏ mà nhà vườn chỉ biết treo trên cây đến nứt vỏ, chứ bán không ai mua”.Tương tự, ông Dũng, một hộ trồng thanh long khác ở huyện Chợ Gạo cũng than thở vì 0,5ha thanh long ruột đỏ của ông đã đến kỳ thu hoạch, song thương lái chỉ thu mua loại 1 (loại 3 trái/kg, vỏ chín nhưng tai trên trái vẫn phải xanh).“Cách đây mấy tháng, cây ra trái, thương lái đặt cọc bao toàn bộ. Giờ họ chỉ mua thanh long loại 1, còn loại khác họ không mua”, ông Dũng nói.Nhiều nhà vườn khác cũng thừa nhận, thương lái chỉ thu mua loại đạt chuẩn, như cân nặng mỗi trái phải khoảng 350 gram trở lên, tai xanh, vỏ đỏ tự nhiên, không bị nứt và không dính bệnh nấm trắng. Số còn lại sẽ bị dạt (tức không mua).Tại Long An, thanh long chín đỏ vườn không bán được do thương lái bẻ kèo, giá rớt mạnh nên một số nhà vườn đang trong tình trạng thua lỗ nặng.Vietnamnet.vn cho biết tại Bình Thuận - thủ phủ trồng thanh long của cả nước, nông dân cũng khổ khi thanh long rớt giá chỉ còn 2,000 đồng/kg, còn việc thu mua thì diễn ra rất chậm.Theo ông Lê Tùng ở xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), gia đình có gần 2,000 trụ thanh long, lứa này thu hoạch khoảng 3 tấn. Thế nhưng đến nay chỉ mới bán được 2 tấn với giá 1,500 đồng/kg, còn 1 tấn đang treo trên cành, chưa có người mua.Vietnamnet.vn dẫn lời một vị lãnh đạo Sở NN-PTNT Bình Thuận cho hay, diện tích trong thanh long toàn tỉnh hiện lên tới 27,000 ha, sản lượng bình quân khoảng 500-600 ngàn tấn. Từ đầu năm đến tháng 9 vừa qua, giá thanh long rất ổn định, thời điểm cao nhất giá thanh long thu mua tại vườn lên tới trên 20,000 đồng/kg. Tuy nhiên, gần đây, thời tiết thuận lợi, nông dân đồng loạt không lặt bông dẫn đến sản lượng lớn khiến nguồn cung dư thừa, giá giảm. Trong khi đó, đầu ra thanh long phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc chiếm đến 70-80%.Theo báo Pháp Luật online (PLO), nguyên nhân tình trạng thanh long Việt Nam đang thua lỗ năng được các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết là thị trường Trung Quốc giảm nhập. Thế nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là nhiều năm qua, Trung Quốc đã phát triển mạnh diện tích trồng thanh long nhằm cung cấp cho thị trường trong nước.PLO dẫn tin từ Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương), cho biết hiện nay diện tích trồng thanh long của Trung Quốc là khoảng 35,555ha, tương đương với diện tích trồng thanh long của Việt Nam. Trung Quốc bắt đầu thu hoạch thanh long từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, không chênh lệch nhiều so với mùa vụ của Việt Nam.