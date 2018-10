Ca Sĩ Hồng Nhung Giới Thiệu Sản Phẩm Mới Ngành Nail

Trong buổi giới thiệu sản phẩm mới.

Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Bower Museum 2002 N. Main St., Santa Ana, California vào lúc 7 giờ tối Thứ Ba, ngày 9 Tháng Mười, năm 2018. Ca Sĩ Hồng Nhung đã tổ chức buổi tiếp tân giới thiệu những sản phẩm và hướng dẫn cách dùng 5G Chrome ABG (Apple Beauty Gel) Apple Dip Powder.Tham dự buổi tiếp tân rất đông anh chị em ca sĩ, Gia Đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, thương gia, qúy vị đại diện ngành thẩm mỹ, đặc biệt có rất đông những nghệ nhân trẻ ngành Nail về từ các tiểu bang Hoa Kỳ, một số các cơ quan truyền thông.Quan khách có một số qúy vị dân cử, đại diện dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, một số các Thành Phố thuộc Quận Hạt Orange County...Điều hợp chương trình do hai MC. Ngọc Khánh và Đức Tiến.Mở đầu buổi tiếp tân, Ca sĩ MC. Đức Tiến và Ngọc Khánh thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời chào mưng và cảm ơn tất cả qúy vị cùng các cơ quan truyền thông tham dự, sau đó giới thiệu Ca Sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc ABG Apple Dipping Powder lên chào mừng và cảm ơn quan khách qúy anh chị em nghệ sĩ, gia đình Nghệ Sĩ Tâm Linh, các nghệ nhân ngành Nail về từ các tiểu bang xa, các cơ quan truyền thông.v.v...Sau lời chào mừng, Ca Sĩ Hồng Nhung báo tin vui đến mọi người là Cô đã chính thức đồng sở hữu thương hiệu Apple Dip Powder, Cô cho biết, các sản phẩm 5G Chrome của ABG Apple Dipping Powder gồm có: 42 Apple 5G Powder Chrome, 42 Apple 5G Chrome, 42 5G Lacquer Chrome, và còn nhiều sản phẩm khác... Đặc biệt lợi ích của Apple Dip Powder được chế tạo toàn bằng Organic ( dược thảo) thiên nhiên, không có chất hóa học (Chemical), nên không có mùi hôi và không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế, khi dùng sản phẩm 5G Chrome chắc chắn quý vị sẽ được an tâm với ba công dụng tuyệt vời đó là:1- Không ảnh hưởng đến sức khỏe.2-Trang điểm một bộ nail rất nhanh.3- Đẹp tuyệt vời và lâu bền.Trong dịp nầy, CS. Nguyễn Hồng Nhung mời chủ doanh nhân trẻ của thương hiệu là anh Tony Trương, trong lời phát biểu, Anh Tony Trương đã cảm ơn đến tất cả mọi người tham dự, Anh cho biết, Công ty đã sản xuất ra những sản phẩm với đầy đủ chất lượng, bảo đảm sức khỏe và hiện nay đã được xử dụng trên toàn thế giới trong ngành Nail.Sau đó Ca Sĩ Hồng Nhung mời tất cả những nghệ nhân trẻ trong ngành nail mà CS. Hồng Nhung đã gọi là (các họa sĩ ngành nail) về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ lên trước khán đài để CS Hồng Nhung và Tổng Giám Đốc Tony Trương Tặng Hoa vinh danh những người trẻ chuyên làm đẹp cho đời. Nhân dịp nầy Hồng Nhung cũng cho biết 85% những người ủng hộ các ca sĩ đều là nghệ nhân ngành nail. Hồng Nhung có được ngày hôm nay một phần cũng nhờ vào các anh, chị ngành nail, cảm ơn tất cả, đặc biệt cám ơn công ty Apple Dip Powder.CS. Hồng Nhung nói với mọi người là những sản phẩm nầy đã có trên thị trường từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp để cùng chung vui với tất cả mọi người, trong dịp nầy CS. Hồng Nhung cho biết là Apple One Product sắp sửa ra thị trường.Sau đó Cô Roxanne Chow đại diện Dân Biểu Tom Daly lên giới thiệu thành phần dân cử tham dự và mời những vị nầy lên trao bằng tưởng lệ đến Anh Tony Trương và CS. Hồng Nhung để ghi nhận những đóng góp giá trị trong ngành thẩm mỹ phục vụ cộng đồng.Trước giờ khai mạc hai MC. Ngọc Khánh và Đức Tiến đã có cuộc phỏng vấn với Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung.Trước ống kính của các đài truyền hình và báo chí để trả lời những câu hỏi của Ca sĩ MC. Đức Tiến và Ngọc Khánh, mở đầu Ngọc Khánh hỏi: “Khi nói đến Bower Museum thì hầu như ai đến đây cũng muốn để chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tại sao Hồng Nhung lại chọn nơi này để trưng bày và cho ra mắt một sản phẩm rất đặc biệt, đó là 5G Chrome.”Đức Tiến hỏi: “Nguyễn Hồng Nhung là một trong những ca sĩ hàng đầu tại hải ngoại và có thể nói cô là ‘Gà đẻ trứng vàng của các trung tâm nhạc’ và của các bầu show. Với thời gian đi hát rất bận rộn, thì điều gì đã cho Nguyễn Hồng Nhung quyết định dấn thân vào ngành làm đẹp cho phụ nữ qua thương hiệu ABG Apple Dipping Powder ?”Qua những câu hỏi trên, Nguyễn Hồng Nhung không trả lời trực tiếp mà cô đã tâm tình: “Bản thân mình là một người nghệ sĩ và đã có những tháng năm mình có vào đại học để học về ngành Thẩm Mỹ. Vì thế, vấn đề làm đẹp thì không có xa lạ gì đối với Hồng Nhung. Từ lâu, tôi luôn ấp ủ một ước mơ là sẽ mở một tiệm thời trang hay làm một sản phẩm nào đó để chăm sóc cho những người phụ nữ. Đặc biệt, hôm nay cũng là cơ hội mà tôi nghĩ rằng, đây là cái duyên cho Hồng Nhung đã được đến với ngành Nail. Và khi nhắc đến Nail thì mình phải nói đến người Việt của chúng ta đã mở rất nhiều tiệm Nail trên tất cả những tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nhờ vào nghề nail mà phần đông các gia đình người Việt chúng ta mới có điều kiện để cho con em theo học thành tài, nhiều bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia trong các ngành khoa học, kỷ thuật đã đóng góp một phần không nhỏ trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Chính vì những lẽ đó mà Hồng Nhung đã chọn ngành làm sản phẩm về Nail có phương pháp, bảo đảm an toàn sức khỏe để phục vụ cho những tiệm Nail của người Việt trên xứ Mỹ.Tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu để ra mắt với mọi người về sản phẩm 5G Powder. Mặc dù sản phẩm này đã có phổ biến trên thị trường Nail lâu rồi, nhưng chỉ có ở những nơi supply cho ngành Nail mà thôi. Vì thế, hôm nay, tôi muốn quảng bá cho mọi người được biết nhiều hơn về công dụng của 5 Chrome, nên mới có buổi tổ chức ra mắt sản phẩm của ABG Apple Dipping Powder hôm nay.”Theo Ca Sĩ Hồng Nhung thì sản phẩm 5G Chrome là một trào lưu thay đổi về bột để làm móng tay rất đặc biệt, và chất bột này sẽ giúp cho tất cả những người sống bằng nghề Nail được an tâm về sức khỏe đối với bản thân mình và cho khách hàng. (những người chưa có giấy phép cũng có thể dùng bột nail để làm.)CS. Hồng Nhung cho biết tiếp: “Người ta có thể vẽ hay sáng tác một bức tranh đẹp trên một tờ giấy to, nhưng khi vẽ một tác phẩm trên những móng tay nhỏ thì là cả một nghệ thuật rất khó khăn để sáng tạo, và cũng để làm vừa lòng cho khách của mình nữa. Cũng vì thế, nghề làm đẹp cho móng tay và chân của phụ nữ là một nghệ thuật rất công phu và phải có khiếu sáng tạo, nên những thợ Nail rất đáng để vinh danh, vì họ đã đóng góp rất nhiều công sức để tổ điểm, để sáng tạo cho hàng triệu triệu bức tranh bé nhỏ trên những móng tay của hàng triệu phụ nữ góp phần làm đẹp cho đời.”Apple 5G Chrome là loại bột dipping mang lại những màu sắc lấp lánh để trang điểm cho nét đẹp của phụ nữ, cũng như giúp cho sức khỏe của những người sống bằng ngành Nail sẽ không còn bị phản ứng về những hóa chất của loại bột Nail như trước đây.Apple 5G Chrome được bào chế toàn dược thảo, vì thế, không có mùi hôi khó chịu, mà nó lại có mùi thơm dễ chịu. Ngoài ra, những người thợ khi dùng loại bột này thì thời gian làm một bộ móng nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn.Một số khách đến tham dự đã được những thợ Nail của công ty biểu diễn trang điểm và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm của Apple 5G Chrome.Trong lời tâm tình, Nguyễn Hồng Nhung đã nói: “Sự lựa chọn của tôi là phải tự tin; bỏ qua và tha thứ cho những ai áp đặt lên mình những gì không thuộc về mình. Hãy vui cười và làm những gì mà mình cần làm; tiếp tục trao giữ yêu thương. Đó chính là bí quyết để thành công.”Nguyễn Hồng Nhung đã được các anh chị trong ngành nail ủng hộ trong thời gian qua, xin qúy anh chị hãy tiếp tục ủng hộ thêm nửa. Ai yêu mến Hồng Nhung hãy tiếp tục ủng hộ cho sản phẩm càng ngày được xử dụng rộng rải hơn.Hồng Nhung rất vô cùng hạnh phúc khi mang được niềm vui đến với mọi người. Hồng Nhung sẽ cố gắng để cho ra đời những sản phẩm kế tiếp làm đẹp cho người.Muốn tìm hiểu và biết thêm chi tiết xin vào trang nhà WWW.abgbeauty.com