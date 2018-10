TC Dự Tính Tham Dự Thương Ước CP-TPP

BEIJING - Giới quan sát nhận xét: Trung Cộng có thể chống lại định hướng bảo vệ mậu dịch “America First” của TT Trump, bằng cách tham gia liên kết kinh tế Thái Bình Dương 11 nước (được biết với tên tắt CP-TPP) đã được điều chỉnh từ khi Washington rút lui.Beijing chưa từng công khai tỏ ra chú ý, cũng không làm đơn gia nhập với mô hình cũ là TPP mà Trump mô tả là phức tạp.Nhưng, thái độ của Beijing đang âm thầm thay đổi trong khi các giới chức Trung Cộng thăm dò và thu thập ý kiến từ vài tháng gần đây, theo nguồn ẩn danh.Giới phân tích tin rằng Trung Cộng mở rộng trao đổi với 11 thành viên CP-TPP là mở rộng thương mại, khởi động tiềm năng tăng trưởng vào lúc bị đe dọa cô lập bởi Hoa Kỳ.Nhưng, 1 điểm gây quan ngại hàng ngũ lãnh đạo Beijing là thương ước Tay Ba thay thế NAFTA gồm 1 điều khoản cho phép TT Hoa Kỳ quyền gần như là phủ quyết mọi khả năng tìm kiếm tự do mậu dịch của Canada và Mexico với kinh tế phi thị trường được ngầm hiểu là Trung Cộng.Giám đốc Wang Huiyao của Centre for China and Globalization (Beijing) nói “Mối lo lớn nhất là liên minh mới với Hoa Kỳ dựng lên những rào cản mới để loại trừ tiếp cận thị trường với Trung Quốc”. Theo chuyên gia này, tham gia CP-TPP là thông điệp xác nhận với thế giới về tiến bộ, cải cách và mở cửa tại Hoa Lục. Wang diễn giải: tham gia CP-TPP còn là thiết lập 1 chu kỳ mậu dịch mới hỗ trợ chương trình “Một Đai, Một Đường” và tổ chức hợp tác Shanghai, để không đứng ngoài các chu kỳ khác.Báo Hong Kong dẫn lời phân tích gia cho biết: ban đầu Beijing có ý hoài nghi với dự thảo TPP 2015, sau lại cảm thấy khó chịu vì không được mời, và phê bình “Mọi thuơng lượng phải là trong sáng và bao trùm”.Các bàn tán về khả năng Trung Cộng tham gia CP-TPP nổi lên trong lúc Beijing và Tokyo tìm kiếm hàn gắn – Thủ Tướng Abe công du Beijing trong tháng này. Nhưng, không rõ ông Abe có gợi ý tham gia CP-TPP với chủ tịch Tập Cận Bình hay không.Cho tới nay, Thủ Tướng Nhật đã mời UK, Nam Hàn, Thái Lan, Philippines.Về phần Hoa Kỳ, TT Trump có nói từ 6 tháng qua: sẽ xem xét nếu thấy mô hình này là hữu ích và hợp lý hơn.Báo Hong Kong cho biết Beijing đang tìm kiếm thương ước với 27 nước.