Thổ Nhĩ Kỳ Thả Mục Sư Người Mỹ Brunson Bị Bắt Năm 2016

ALIAGA - Nhân chứng khai: điều trần trước gán cho họ chống lại mục sư Hoa Kỳ Andrew Brunson là không chính xác, là báo hiệu cơ hội trả tự do ông Brunson.Vị mục sư từ North Carolina sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ hơn 20 năm qua bị bắt năm 2016, đưa tới thuế phạt chống lại hàng xuất cảng của Hoa Kỳ và đả kích của TT Trump.Ông Brunson bị truy tố về tội liên lạc với du kích ly khai Kurd và cảm tình viên của giáo sĩ Fethullah (sống lưu vong tại Hoa Kỳ) bị ngờ là chủ mưu cuộc đảo chính bất thành Tháng 7-2016.Một nhân chứng khai “Tôi không nói với Levent Kalkan rằng 1 tín hữu của ông Brunson có liên lạc với du kích Kurd – tôi nghe tin đó từ Kalkan”.Kalkan là 1 nhân chứng do công tố đưa ra tòa, có mặt tại phiên tòa ngày Thứ Sáu.Reuters tường thuật: Kalkan đáp lại “Tôi thực sự sửng sốt” và xác nhận với quan tòa “1 phần của điều trần trước của tôi đã bị hiểu lầm”.Bị cáo Brunson lắng nghe điều trần từ 2 phe trong khi vợ ông quan sát đám đông dự khán. Sau khi chánh án chất vấn 1 nhân chứng trước giờ nghỉ để ăn trưa, mục sư Brunson phát biểu “Tôi không hiểu vì sao các tố giác có liên quan với tôi” – ông thỉnh cầu tòa chất vấn các nhân chứng về những sự kiện không liên quan với ông.Cơ sở truyền thông NBC đưa tin hôm Thứ Năm: 1 thỏa thuận mật đạt được giữa Ankara và Washington bảo đảm mục sư Brunson được trả tự do.Reuters không thể kiểm chứng trong khi Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói “không nghe”.Nghi án này gây căng thẳng giữa Washington và Ankara, làm mất giá 40% tiền lira của Thổ Nhĩ Kỳ trong 9 tháng qua.Vụ này cũng nêu quan ngại về thế độc lập của tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ.Tin mới nhận sáng Thứ Sáu là tòa án Thổ Nhĩ Kỳ quyết định phóng thích nghi can Brunson, mục sư, bị tống giam từ Tháng 10-2016.Tòa này đã thông qua đề nghị 3 năm và 45 ngày tù, nhưng ông Brunson không phải ở tù tiếp cho đủ án hạn.Mục sư Brunson bật khóc trong tiếng nghẹn ngào “Tôi vô tội – tôi yêu Chúa, tôi yêu đất nước Thổ Nhĩ Kỳ’.Diễn biến này báo trước khả năng giải tỏa căng thẳng ngoại giao giữa Ankara và Washington.