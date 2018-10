Sân Bay, Đốt Xe, Hàn Quốc, Mỹ Phẩm, Đội Vốn

Xuân NiệmVậy là sân bay Tân Sơn Nhứt sẽ bành trướng khổng lồ... vậy rồi xe cộ chạy tới và lui ra sao?Báo Lao Động nêu câu hỏi: Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất 50 triệu khách/năm, kết nối giao thông như thế nào?Theo chuyên gia, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất phải song song với hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối. Nếu không có đường, ách tắc thì người dân cũng không vào sân bay được. Như vậy, việc nâng công suất sân bay lên 50 triệu lượt khách/năm cũng trở nên vô nghĩa.Lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) năm 2017 vào khoảng 36 triệu lượt và dự báo năm 2018 sẽ lên tới 40 triệu. Khi nhà ga T3 được xây dựng, công suất khai thác sẽ tăng thêm 20 triệu lượt hành khách nên các giải pháp để giải quyết ùn tắc giao thông xung quanh sân bay được xem là hết sức cấp bách.Báo Người Lao Động kể chuyện Nha Trang: Nữ giám đốc một doanh nghiệp du lịch từng bị tạt sơn tiếp tục tố việc xe ô tô trị giá gần 900 triệu đồng của mình nghi bị kẻ xấu đốt cháy vào rạng sáng nay (12-10).Sáng cùng ngày, bà Vũ Thị Phương Chi (42 tuổi, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội) là giám đốc điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển Tiến Phát Sài Gòn – Nha Trang (có trụ sở giao dịch tại 64 Tân Trào, phường Vĩnh Nguyên), đã báo Công an TP Nha Trang vụ việc xe ô tô của mình bị kẻ lạ mặt đốt cháy.Báo Công An Đà Nẵng kể: Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với UBND TP Hội An tổ chức sự kiện "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An" lần thứ II - năm 2018. Sự kiện diễn ra ngày 12 và 13-10 tại vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật dân gian của Hàn Quốc và Việt Nam: Trưng bày, trải nghiệm văn hóa, du lịch Hàn Quốc và Hội An; Biểu diễn của các nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, trình diễn Hanbok, giao lưu võ thuật Taekwondo; Giới thiệu nghệ thuật làm đẹp Hàn Quốc; Biểu diễn nghệ thuật dân gian Hàn Quốc, giao lưu võ thuật...Bản tin VTC kể: Con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ trong đêm ở Hà Nội.Phát hiện Linh châm lửa đốt nhà bố vợ, hàng xóm đã nhanh chóng cứu thoát một cháu bé bị bỏng nặng ra ngoài.Tin tức AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam mới nhấtSáng 12/10, Hoàng Tiến Linh (30 tuổi) mang xăng đến nhà bố vợ ở ngõ 30, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng để đốt. Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, hàng xóm gần đó tri hô vào dập lửa và cứu được một bé 6 tuổi (cháu họ nhà vợ Linh) ra ngoài.Bản tin Zing kể chuyện Cà Mau: Chị Ngân cho rằng cảnh sát phá ổ khóa để vào kho chứa mỹ phẩm khám xét là sai vì không có lệnh. Còn lãnh đạo Công an Cà Mau thì khẳng định họ làm đúng.Chiều 11/10, chị Trần Thị Bích Ngân, giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm (gọi tắt là công ty N. - PV) ở phường 6, TP Cà Mau (Cà Mau), cho biết doanh nghiệp đang tổng hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến 186 thùng mỹ phẩm để trình lên cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau. Hiện số hàng này bị cảnh sát kinh tế tạm giữ sau vụ công an phá ổ khóa để khám xét kho ở phường 4, TP Cà Mau vào ngày 9/10.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết quả kiểm toán gửi UBND TP.SG đối với hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư ở dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.SG (giai đoạn 1) - “siêu” dự án 10.000 tỷ đồng.Nhà đầu tư không đủ năng lực, dự án “đội vốn” 402 tỷ và “tự ý” thay đổi vật liệu của dự án.Theo đó, trong công tác lập thẩm định và phê duyệt Tổng mức đầu tư dư án, Trung Nam Group đã tính toán sai khối lượng, sáp dụng sai đơn giá, vận dụng máy thi công và nhân công K3 làm tăng tổng mức đầu tư số tiền hơn 402 tỷ đồng.Báo Nông Nghiệp kể: Trong 3 ngày qua mực nước đỉnh triều trên các sông rạch địa bàn TP Cần Thơ lên cao, vượt mức lịch sử theo kỳ triều cường đầu tháng Chín âm lịch.Theo nhận định của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Cần Thơ, năm 2018, mặc dù lũ xảy ra sớm hơn mọi năm, đỉnh lũ trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức lịch sử nhưng đến nay chưa xảy ra thiệt hại về nhân mạng. Ngoại trừ một số thiệt hại ban đầu trong sản xuất nông nghiệp: Lúa TĐ bị ngập gây giảm năng suất hơn 37ha, rau màu bị ngập trên 91ha; nuôi thủy sản bị thiệt hại 8,5 tấn và tổng các đoạn đê bao bị thiệt hại dài 113m…VnExpress kể: Sức ép có thể khiến Trung Quốc nhún mình trước đòn thương mại của Trump...Chủ tịch Trung Quốc có thể nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại khi gặp Trump ở Argentina, khi Mỹ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến.Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ gặp nhau tại Buenos Aires, Argentina bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, trong bối cảnh chiến tranh thương mại giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, theo WSJ.Chính quyền Trump mới chỉ thông báo cho Bắc Kinh về việc xúc tiến kế hoạch gặp mặt giữa hai lãnh đạo trong vài ngày gần đây, trong khi Trung Quốc hy vọng cuộc gặp có thể là cơ hội để cả hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng thương mại đang leo thang.Báo Giao Thông kể: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ xe container bất ngờ bốc cháy trên đường gây thiệt hại về người và của....Trước hiện tượng nhiều loại ô tô liên tục bị cháy thời gian qua, ông Nguyễn Hữu Trí, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam cho biết, có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó có lỗi kỹ thuật của phương tiện, nhiều chủ xe lắp thêm thiết bị điện không được kiểm soát như thùng đá, tivi, đầu đĩa, thiết bị karaoke...Ngoài ra, theo ông Trí, trong xe có các vật liệu chống cháy như tấm xốp, vách ngăn, tuy nhiên quá trình sửa chữa, chủ xe đã thay thế vật liệu khác không đảm bảo chất lượng nên khả năng bắt lửa cao.Bản tin VietnamNet kể chuyện tình tréo cẳng ngỗng: Quý bà U60 'sập bẫy' người tình ngoại, mất hàng trăm triệu đồng.Một quý bà gần 60 tuổi bị lừa hàng trăm triệu đồng khi quen trai ngoại và chờ nhận quà trị giá 350 ngàn USD.Công an Q.1 đang phối hợp cùng Công an TP.SG mở rộng điều tra một băng nhóm lừa đảo có tính quốc tế. Hiện công an đang tạm giữ 2 nghi can mang quốc tịch Liberia để đấu tranh.Nạn nhân được xác định là bà N.T.M.C (58 tuổi, quê TP.Hà Nội, tạm trú TP.SG).