Thông Tin Thẩm Mỹ: Làm Việc Với Bằng Hành Nghề Hợp Lệ

VB Ngọc AnhTheo luật số 7397, phải treo bằng hành nghề (License) ngay tại chỗ làm việc. Bằng hành nghề phải còn đang hiệu lực (Up to date), tên họ phải đúng với bằng lái xe hay ID có hình, địa chỉ chính xác. Vì vậy mỗi khi đổi địa chỉ bạn cần phải báo cho Hội Đồng Thẩm Mỹ (HĐTM).Thông thường, HĐTM sẽ gởi thơ báo qua đường bưu điện vào khoảng hai tháng rưởi trước kỳ hạn phải đổi bằng mới. Sau khi trả tiền lệ phí bạn sẽ nhận được bằng mới trong khoảng sau ba tuần lễ.Bạn nên trả lệ phí để nhận bằng mới đúng thời hạn hay sớm hơn, để không bị gián đoạn bởi những chuyện bất ngờ xẫy ra có thể ảnh hưởng tới công ăn việc làm của bạn, trường hợp chỗ làm bị xét hỏi.Cũng theo luật của The Board, khi đổi địa chỉ mới, bạn phải báo cho HĐTM biết địa chỉ mới trong thời gian 30 ngày. Lời dặn là bạn nên làm càng sớm càng tốt để HĐTM có tin tức chính xác từ bạn, và giấy nhắc gởi tới nhà bạn trước khi bằng cấp tới hạn.Làm việc với bằng cấp quá hạn mà bị khám xét sẽ ảnh hưởng lớn tới nghề nghiệp của bạn, đồng thời sẽ bị sự chú ý và giám sát của HĐTM có thể đem lại rất nhiều sự phiền phức không mong muốn.Vì vậy, địa chỉ luôn luôn phải chính xác để HĐTM có thể gởi thơ báo trước khi bằng cấp tới hạn và bạn có rất nhiều thì giờ để trả lệ phí và nhận bằng mới.Trường hợp bạn có bằng cấp hành nghề thẩm mỹ của tiểu bang California, và có dự tính sẽ làm việc ở tiểu bang khác, hay dọn nhà qua tiểu bang khác, bạn cần phải có dự tính trước để có bằng hành nghề ở chỗ mới sẵn sàng truớc khi làm việc. Hầu hết các tiểu bang khác đều chấp nhận bằng hành nghề thẩm mỹ của tiểu bang CA., bạn chỉ cần gởi lệ phí 10$ kèm theo tờ đơn xin đổi bằng hành nghề, gởi về HĐTM để nhận bằng mới làm việc ở tiểu bang khác.Trường hợp đổi bằng qua làm việc ở tiểu bang khác nầy sẽ mất thời gian lâu hơn 4 tuần, nên bạn cần phải lượng định thời gian để có thể nhận được bằng cấp mới khi làm việc ở tiểu bang khác.Theo CALIFORNIABoard of Barbering and Cosmetology State of California Department of Consumer AffairsP.O. Box 944226 • Sacramento, CA 94244-2260Information: 1-800-952-5210