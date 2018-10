Cẩm Nang Thẩm Mỹ: Tóc Mái Dính Bết...

VB Ngọc AnhTóc mái có nhiều kiểu, và thường làm cho khuôn mặt xinh xắn dễ thương. Nhưng có nhiều bạn cho biết rất phiền khi phần tóc mái bị dính bết mau chóng sau khi gội đầu không lâu, thậm chí ngay hôm sau, trong khi những phần tóc khác đều bình thường. Nguyên do có thể là vì phần tóc ở trán bị dầu, nên dễ bám bụi dơ, do đó dính bết nhau, trông mái tóc rất mỏi mệt.Có vài cách sửa chữa như sau:Gội đầu bằng nước lạnhDùng nước lạnh gội đầu thay vì dùng nước nóng. Nếu chỉ nhờn dầu ở phần mái thì chỉ gội ở phần tóc dơ. Dầu gội đầu dành cho tóc nhờn có thể làm sạch dầu thừa, đồng thời khiến da khô lâu hơn.Dùng dầu dưỡng ẩm tóc đúng cáchMột trong những nguyên nhân khiến tóc của bạn, nhất là phần tóc mái bị bết có thể do dùng quá nhiều dầu dưỡng ẩm khi gội đầu. Bạn chỉ cần dùng một lượng dầu dưỡng ẩm vừa đủ và thoa lên thân tóc mà thôi, nhất là đuôi tóc, ở phần tóc mái, đừng để dầu dính lên da đầu.Gội riêng phần tóc mái khi cầnThông thường, nếu bạn có da dầu bạn sẽ thấy phần mái bóng dầu ngay chỉ khi bạn mới gội đầu hôm trước. Những lúc như vậy thay vì gội lại, bạn chỉ nên gội riêng phần mái và lau khô, chỉ mất vài phút thôi là tóc mái bình thường trở lại.Dùng phấn rômMột chút phấn rôm có thể giúp sửa chữa tóc mái bết dính. Cho phấn vào lòng bàn tay, hay chấm nhẹ với đầu ngón tay và chà lên da đầu phần tóc mái, rồi chải ra ngoài. Đây là cách tạm thời có thể làm khi nhận thấy tóc mái bết dính.Cẩn thận khi thoa kem dưỡng da lên mặtNhiều khi bạn không để ý, nhưng những loại kem dưỡng da mà bạn thoa gần vùng trán làm cho phần tóc mái của bạn bị bết vì khi bạn thoa kem dưỡng ẩm lên mặt và trán, lượng kem thừa sẽ mau thẩm thấu vào da và lan ra phần tóc mái, làm phần tóc nầy dính nhiều dầu. Nên để ý và không thoa kem gần sát phần tóc mái, chờ kem thật khô trước khi xõa tóc mái.Luôn có trong xách tay chai dầu gội đầu khôDầu gội đầu khô rất cần thiết khi bạn có tóc mái hay dính bết. Khi cần hay mỗi khi thấy tóc mái của mình có dấu hiệu dính bết, hãy xịt lên tóc và dùng lược chải nhẹ. Thành phần bột có trong dầu gội khô sẽ hút hết lượng dầu tiết ra, trả lại cho bạn tóc mái vào nếp và sạch, khô.VB Ngọc Anh