NEW ORLEANS -- Một người gốc Việt bị kết tội lái xe trong khi say rượu làm chết cảnh sát Natasha Hunter của Ty Cảnh Sát New Orleans hồi năm 2016 đã bị tuyên án hôm Thứ Năm 11 tháng 10/2018 với bản án 8 năm tù.