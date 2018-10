Sinh Viên Gốc Việt Say, Lái Xe Đụng Chết 1 Cảnh Sát, Tù 8 Năm

NEW ORLEANS -- Một người gốc Việt bị kết tội lái xe trong khi say rượu làm chết cảnh sát Natasha Hunter của Ty Cảnh Sát New Orleans hồi năm 2016 đã bị tuyên án hôm Thứ Năm 11 tháng 10/2018 với bản án 8 năm tù.Chau Nguyen, 36 tuổi, đã nhận tội từ tháng 5/2018 về tội lái xe làm chết người, thú nhận anh say rượu khi chiếc Acura của anh tông phía sau chiếc tuần cảnh của Hunter đang đậu bên vệ đường xa lộ Interstate 10.Đứng trong bộ áo tù màu cam, bên cạnh luật sư Nandi Campbell, Nguyen mở tờ giấy ra và đọc lời xin lỗi gia đình của cảnh sát Natasha Hunter, nói rằng anh không hình dung nổi các đau đớn của họ khi cô Hunter chết, vì đó là mất mát lớn không chịu nổi “mà tôi không xứng đáng nói tới. Thời gian tôi ở tù sẽ không bao giờ bù đắp nổi thời gian cô Hunter có thể lẽ ra hạnh phúc bên người thân, đặc biệt là với con gái của cô Hunter.”Cảnh sát nói khi tai nạn xảy ra, Hunter đang điều tra một vụ đụng xe hôm 5 tháng 6/2016, lúc 2:30 giờ sáng thì xe cô Hunter còn đang chớp đèn cấp cứu thì bị xe Nguyen tông vào phía sau.Cô Hunter vào cấp cứu, hai ngày sau chết.Nguyen khi gây tai nạn là sinh viên ngành dược khoa, cũng bị thương -- Nguyen thú nhận uống say trước đó ở một sòng bài.Hunter lúc đó 32 tuổi, là mẹ một bé gái 5 tuổi.