Mỹ Ngập Nợ, Bên Bờ Suy Thoái Tài Chính

NEW YORK -- Các chuyên gia tài chánh ghi nhận có nhiều dấu hiệu sẽ có suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ trước khi Tổng Thống Trump kết thúc nhiệm kỳ.Báo Newsweek ghi lời phân tích của các chuyên gia rằng lý do suy thoái kinh tế sẽ vì nợ sinh viên tăng vọt, nợ các hộ gia đình Hoa Kỳ thêm nặng, dẫn tới vụ suy thoái “tệ hại hơn cuộc Đại Suy Thoái” -- theo phân tích của báo New York Post.Ngân hàng Goldman Sachs tiên đoán rằng cân bằng ngân sách Hoa Kỳ trong năm nay “không tốt” và nợ gia đình Hoa Kỳ tăng kể từ khủng hoảng gia cư 2008 đã dẫn tới chính phủ phải bơm tiền cứu các ngân hàng lớn.Trong năm 2018, các chuyên gia nói, nợ toàn cầu là 247 ngàn tỷ đôla sẽ là nguyên nhân lớn nhất để dẫn tới sụp đổ tài chánh -- trong khi đó, lương thấp và nợ công của chính phủ Mỹ tăng đều đang ghìm nền kinh tế Mỹ chậm lại.Nợ các hộ gia đình Mỹ hiện nay là 13.3 ngàn tỷ đôla, tệ hơn hồi đỉnh cao 2008.Nợ sinh viên tăng từ 611 tỷ đô các khoản nợ chưa trả hồi năm 2008 để bây giờ tới 1.5 ngàn tỷ đôla.Một bản tin khác cho thấy bi quan thêm: công ty Sears Holdings Corp. bên mép bờ phá sản để tái cấu trúc.Như thế sẽ giúp tăng thương vụ các công ty cùng lĩnh vực có cửa tiệm gần các tiệm Sears giải thể.Những cựu nhân viên hãng Sears đang lãnh tiền hưu bổng nhiều tới 100,000 người có teh63 sẽ bị chuyển tiền hưu sang quỹ Pension Benefit Guaranty Corp. của chính phủ liên bang, và nhiều người sẽ bị giảm tiền hưu.Chứng khoán Sears đã giảm 46% trong tuần vừa qua, và tính trọn năm vừa qua là giảm 94.5%.