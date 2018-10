Bão Michael: Yếu Bớt, Ít Nhất 6 Người Chết, Di Tản 300 Bệnh Nhân, Gần 1 Triệu Nhà Mất Điện

MIAMI - Sau khi gây đổ nát tại miền trung Florida và để lại 2 tử vong, bão Michael giảm sức mạnh từ rạng sáng Thứ Năm.Chuyên viên khí tượng Rick Richmut cho hay: trận bão này là mạnh hàng thứ 4 về gió, và hạng 3 về áp suất kể từ 1851.Bão Michael đổ bộ hồi chiều Thứ Tư với sức mạnh cấp 4, tốc độ gió 155 dặm/giờ, và dâng sóng cao 12 feet.1 người đàn ông thiệt mạng vì cây đổ xuống mái nhà tại vùng cán chảo Florida. 1 cô gái 11 tuổi mất mạng khi gió dữ quăng 1 xe hơi vào căn nhà mobile-home của gia đình tại quận Seminole (Georgia).Lực lượng tìm cứu cố gắng tìm đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai để kiểm tra nếu có người mắc kẹt hay bị thương trong các đống đổ nát do bão gây ra.Thống đốc Rick Scott cùng 1 đội công nhân khai thông đường sá để xe cứu thương có thể di chuyển dễ dàng.Bão xé cành cây, tốc mái nhà khắp vùng cán chảo Florida – nhiều nơi ngập nước. Cảnh tàn phá hiện rõ tại Panama City với cây đổ ngổn ngang lẫn với cột điện, dây điện bị quật ngã. Cây đổ chẻ đôi nhà … Trên 300,000 nhà và cơ sở thương mại mất điện.Bão tiếp tục di chuyển qua miền trung Florida sang miền đông Georgia, hướng tới South Carolina, nơi mới bị bão Florence gây ngập lụt trong tháng qua.Trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) cho biết trận bão với sức gió 50 dặm/giờ tập trung tại 30 dặm phía tây Augusta (Georgia) và 90 dặm đông bắc Macon tình vào lúc 5 giờ sáng Thứ Năm.Hệ thống bão đã yếu vẫn có thể gây ngập lụt tại Georgia với vũ lượng từ 4 đến 7 inches nước mưa.Bão sẽ ra Đại Tây Dương vào sáng Thứ Sáu, theo dự báo của NHC.Ngoài ra bản tin của báo The New York Times vào Thứ Năm cho biết rằng ít nhất có 4 người thiệt mạng liên quan đến bão Michael tại Quận Gadsden County, phía tây của Tallahassee, theo phát ngôn viên của cảnh sát quận là Anglie Hightower cho biết. Các nạn nhân gồm một người đàn ông chết khi cây sập đè xuống nhà tại Greensboro.Nhân viên cấp cứu đang khẩn cấp di tản hơn 300 bệnh nhân từ các bệnh viện bị thiệt hại do bão gây ra tại thành phố Panama City. Tổng cộng có 4 bệnh viện và 11 cơ sở điều dưỡng đã đóng cửa tại Florida. Một viện điều dưỡng tại Georgia cũng đã đóng cửa.Có thêm một người thiệt mạng tại tiểu bang Georgia và một người chết tại tiểu bang North Carolina.Khoảng 400,000 khách hàng mất điện tại Florida và khoảng 450,000 tại Georgia, theo các viên chức tại 2 tiểu bang này cho biết.