Nghị Viên Phát Bùi Gây Qũy Tái Ứng Cử Nghị Viên Garden Grove

Trong tiệc gây quỹ.

Garden Grove (Bình Sa)- - Trưa Chủ Nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 tại nhà hàng Mon Cheri Restaurant, số 12821 Habor Blvd Suite # H 1b, Thành phố Garden Grove, Nghị viên Phát Bùi tái ứng cử chức nghị viên Thành Phố Garden Grove Địa Hạt 4 đã tổ chức buổi tiệc gây qũy, với khoảng 300 quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, một số các hội đồng hương, qúy thân hữu, các cơ quan truyền thông và đồng hương tham dự.Điều hợp chương trình MC. Quốc Thái và cô Cindy Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm theo lễ nghi quân cách do chiến hữu Đinh Quang Truật điều hợp.Mở đầu buổi tiệc MC. Quốc Thái và cô Cindy Nguyễn lên chào mừng, cảm ơn tất cả qúy vị tham dự buổi tiệc để yểm trợ cho Nghị Viên Phát Bùi.Sau đó là lời phát biểu của qúy vị quan khách tham dự, trong đó có Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cựu Nghị Viên Tony Lâm, Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân (Nhà báo Vi Anh).. .Tất cả những vị trên trong lời phát biểu đã nêu lên một số thành tích hoạt động của Nghị Viên Phát Bùi với vai trò Chủ Tịch Công Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali trong tinh thần chống cộng sản trong suốt thời gian qua, và kêu gọi đồng hương hãy dồn phiếu cho ông Phát Bùi. Trong lời phát biểu Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn đã nói: “Gần đây qua những vụ đánh phá, triệt hạ, vu khống đó là việc làm vô đạo đức... ông rất kỳ vọng vào tương lai của ông Phát Bùi, nhất là về phương diện đấu tranh. Ông mong rằng dù ở phương diện nào, đắc cử hay không đắc cử cũng đừng bao giờ quên chúng ta là người Việt tỵ nạn cộng sản.”Nhà báo Vi Anh trong lời phát biểu đã nói: “Dành lá phiếu cho Phát Bùi đó là một sự lựa chọn đúng đắn, Phát Bùi không làm chính trị để kiếm tiền, khi tranh cử chuyện đánh phá là thường tình...”Trong phần cảm ơn tất cả qúy hội đoàn, đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương, ông Phát Bùi đã xúc động về những lời phát biểu của mọi người, ông nghẹn ngào nói: “Ông sẽ không bao giờ hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, luôn luôn bảo vệ chính nghĩa quốc gia và lá cờ vàng biểu tượng cho người Việt tỵ nạn cộng sản hiện nay. Ông hứa sẽ cộng tác với các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể đấu tranh cho đến khi Việt Nam có tự do, dân chủ. Ông cố gắng tiếp tục phiục vụ cho cư dân Thành Phố Garden Grove với lòng nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm của ông. Trong dịp nầy ông cũng đã cho mọi người biết về gia đình ông phải gánh chịu bao nhiêu gian khổ do cộng sản gây nên, vì vậy ông không thể nào chấp nhận chế độ cộng sản như nhiều người đã gán ép cho ông trong những ngày qua.Buổi tiệc bắt đầu với chương trình văn nghệ qua sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ tên tuổi tại Nam California cùng Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ...Mở màn chương trình văn nghệ với Ban hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ qua bản “ Thắp Lửa Tự Do”, tiếp theo Câu Lạc Bộ Tình ghệ Sĩ hợp ca bản “Việt Nam, Việt Nam.”.. .Mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ. Trong lúc nầy nhiều hội đoàn, đoàn thể đồng hương thân hữu kẻ nhiều người đã đóng góp vào qũy tranh cử của ông.Trước khi chia tay mọi người đã bắt tay Ông Phát Bùi và hứa sẽ ủng hộ ông trong kỳ bầu cử nầy. Chúc mừng ông nhất định thắng.