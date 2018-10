Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu Lần Thứ 22 Tại Hải Ngoại

Tưởng niệm Bà Triệu.

Santa Ana (Bình Sa)- - Theo thông lệ hằng năm, để tưởng nhớ công ơn của vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu Lần Thứ 22 tại hải ngoại, buổi lễ đã diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 07 tháng 10 năm 2018.Tại Nhà Hàng Majesty Seafood Restaurant, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704,Tham dự buôài lễ ngoài các thành viên, thân hữu trong hội Bà Triệu và hội Thái Cực Quyền còn có qúy vị quan khách, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy cơ quan truyền thông trong đó có các hội: cựu nữ sinh Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Sư Phạm Quy Nhơn, Chu Văn An, Hội Cao Niên Á Mỹ ... về phía dân cử có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí, Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City cũng một số các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình buổi lễ do Bà Lệ Giang, Hội Trưởng cùng 2 MC: Lý Anh và Janet Lê.Trước khi buổi lễ bắt đầu, nghi thức rước di ảnh của Bà Triệu từ trước cửa nhà hàng đi vào khán đài, đoàn rước gồm có nữ tướng của Bà Triệu do các em thiếu nữ thủ vai. Sau đó, là Đoàn Tế lễ, tất cả đều mặc y phục theo nghi lễ cổ truyền, tiếp theo các thành viên của Hội Ái Hữu Bà Triệu, sau cùng là những đoàn cựu học sinh của các trường trung học: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt…, Sư Phạm Quy Nhơn theo sau, tất cả vào vị trí hành lễ, năm nay người đóng vai Bà Triệu là cô Sandra Sương Nguyễn.Nghi thức khai mạc bắt đầu với lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.Sau nghi thức khai mạc, Bà Lệ Giang Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự, bà cho biết: “Bà Triệu đã hy sinh cuộc đời của mình để chống ngoại xâm, bà nêu gương tinh thần bất khuất của người phụ nữ Việt Nam đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc, chúng tôi long trọng tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu, không ngoài mục đích để nhớ công ơn của bà đối với dân tộc ta cũng như nêu cao truyền thống của người phụ nữ Việt trong lãnh vực đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục dưới bất cứ ách thống trị nào của ngoại bang.Bà Lệ Giang tiếp: “Tổ quốc chúng ta có biết bao vị anh hùng đã hy sinh cho quê hương dân tộc, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm mang lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Bà Triệu là một trong những vị anh hùng đó. Bà đã nêu cao tấm gương hy sinh anh dũng cho toàn dân Việt nói chung và cho phụ nữ Việt Nam nói riêng. Bà đã để lại câu nói được ghi đậm nét trong lịch sử Việt Nam: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tì thiếp người ta.” Câu nói lịch sử ấy được dân tộc Việt Nam truyền tụng cho tới ngày nay,”Trong dịp nầy Bà cũng đã đọc lại hai câu thơ của cố thi sĩ Hồ Dzếnh: “Cô gái Việt Nam ơi - Nếu chữ hy sinh có ở đời - Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực - cho lòng cô gái Việt Nam tươi.”Phần tế lễ bắt đầu với lễ dâng hương theo nghi thức cổ truyền do hội Bà Triệu và ban tế lễ phụ trách. Trong đó có phần đọc Văn Tế do Cô Quế Hương, diễn đọc trong đó có đoạn: “Quê hương yêu dấu quá xa, nhưng tình cố quốc chẳng nhòa trong tim. Nhớ thuở xưa ba chìm, bảy nổi, dân tộc ta chống với ngoại bang. Nữ nhi bà chẳng nỡ tâm, để quân cường đạo hại dân mặc tình. Nên bà đã điều binh khiển tướng, trăm ngàn người cứu khổ phò nguy, đánh đâu thắng đó oai nghi, quan quân tán tụng Nhụy Kiều Tướng Quân...”Sau đó Bà Mary Đỗ, Phó Ngoại Vụ Hội bà Triệu lên tóm lược tiểu sử của Bà Triệu, trong đó có đoạn:Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh được 23 tuổi, con của một dòng dõi quý tộc, mồ côi từ nhỏ nên ở với người anh là Triệu Quốc Đạt. Tuy là hai anh em ruột nhưng tánh tình hoàn toàn khác biệt, Bà Triệu tánh hiên ngang, người anh trái lại, tánh tình điềm đạm và quan niệm rằng phận nữ nhi phải ở nhà lo việc bếp núc, không nên xông pha trận mạc nhưng với tinh thần bất khuất và ý chí can cường, không đang tâm ngồi nhìn ngoại bang xâm lấn bờ cõi. Bà Triệu đã thuyết phục người anh qua lời khẳng khái, “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, quét sạch quân xâm lược ra khỏi bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta.” Nghe vậy, Triệu Quốc Đạt đã chấp nhận cùng em xông trận.Bà Triệu làm chủ tướng, mình mặc áo giáp vàng, cỡi voi xông thẳng vào quân giặc như vào chỗ không người, làm quân Ngô một phen khiếp vía. Nhưng cuối cùng, thân yếu, thế cô, quân giặc đông gấp vạn lần, hai anh em bà đành lui quân, và bà Triệu đã tự kết liễu đời mình không để rơi vào tay quân giặc. Năm đó là năm Mậu Tuất 248. Bà được lập đền thờ và được nhà vua tôn vinh là Nhị Kiều Tướng Quân và hàng năm đều làm lễ tưởng niệm bà...Sau phần đọc tóm lược tiểu sử, đoàn múa kiếm Bà Triệu do các em sinh viên và một số thành viên Hội Bà Triệu trình diễn qua nhạc cảnh “Triệu Trưng Vương Anh Thư Trời Nam” để tưởng nhớ đến Bà.Trong lời phát biểu của quan khách, ông Tạ Đức Trí, Thị trưởng Thành phố Westminster, đã nói: “Trong lịch sử Việt Nam, Bà Triệu là nhân vật nữ thứ hai đứng lên khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm, 200 năm trước đó là cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Ngày xưa, đã có những phụ nữ đứng lên khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm và trong lịch sử Việt Nam thời nào cũng có những anh hùng dân tộc. Điều này cho tất cả chúng ta có thêm hy vọng cho những cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước, cũng như ở hải ngoại, noi gương bà, đứng lên chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và sự xâm lăng của Trung Cộng.”Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí, giám đốc Sở Vệ Sinh Midway City, ứng cử viên Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster, trong lời phát biểu ông chúc mừng Hội Ái Hữu Bà Triệu mỗi ngày một phát triển, nhất là đối với giới trẻ hải ngoại.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ xuất sắc do các nghệ sĩ thân hữu và các chị trong hội Bà Triệu trình diễn.Mở đầu chương trình văn nghệ toàn ban hợp ca cùng các hội đoàn bạn lên hợp ca bản “Cô Gái Việt” và “Bạch Đằng Giang.”Chương trình tiếp nối qua các bản hợp ca, đơn ca, xen lẫn chương trình có phần xổ số với những phần qùa tặng giá trị.Mọi chi tiết liên lạc: Lệ Giang (714) 696-4721, Thu Hà (714) 778-3920, Nguyệt Minh (714) 383-4578, Lan Nguyễn (714) 971-6223