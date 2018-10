Nhật: Giúp 5 Nước Đông Nam Á

TOKYO -- Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ Myanmar dân chủ hóa và sẽ hợp tác với 5 nước Đông Nam Á nằm dọc theo sông Mekong để thúc đẩy một khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".Bản tin NHK ghi lời Thủ tướng Abe Shinzo nói Nhật Bản sẽ hỗ trợ nỗ lực thúc đẩy dân chủ ở Myanmar.Ông Abe phát biểu như trên trong cuộc hội đàm với bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, tại Tokyo hôm thứ Ba. Bà Aung San Suu Kyi hiện đang có mặt ở Nhật Bản để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mekong-Nhật Bản. Các nước Mekong tham dự hội nghị này là Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào.Ông Abe đánh giá cao nỗ lực của bà Aung San Suu Kyi trong thúc đẩy cải cách kinh tế, ổn định đất nước, và giải quyết các vấn đề ở bang Rakhine. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Nhật Bản cùng với khu vực tư nhân sẽ làm hết sức để hỗ trợ Myanmar trong công cuộc xây dựng 1 đất nước dân chủ.Ông Abe nói Nhật Bản hy vọng có thể hỗ trợ hiện thực hóa chương trình hồi hương cho người Rohingya thiểu số tị nạn ở nước Bangladesh láng giềng.Đây là những người bỏ chạy khỏi bang Rakhine sau khi các lực lượng an ninh Myanmar mở cuộc đàn áp chiến binh Rohingya hồi tháng 8 năm ngoái.Bà Aung San Suu Kyi nói để đạt được các mục tiêu trên cần có nỗ lực bền vững, và bà cảm kích trước việc Nhật Bản thấu hiểu tình hình cũng như về sự hợp tác của Nhật Bản.Bản tin khác của NHK ghi nhận rằng lãnh đạo Nhật Bản và 5 nước Đông Nam Á nằm dọc theo sông Mekong đồng thuận hợp tác để thúc đẩy một khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở".Hôm thứ Ba, Thủ tướng Abe Shinzo gặp lãnh đạo các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Lào tại Hội nghị thượng đỉnh Mekong - Nhật Bản lần thứ 10 tại Tokyo.Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Abe miêu tả khu vực sông Mekong với nguồn nhân lực dồi dào là cây cầu nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.Ông bày tỏ hy vọng thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản với những quốc gia Mekong này để hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế.Sau đó, các nhà lãnh đạo công bố Chiến lược Tokyo 2018, đưa ra định hướng cho hợp tác trong tương lai.Chiến lược kêu gọi tiến hành một cách chắn chắn các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng với trọng tâm là công nghệ thông tin viễn thông cũng như hạ tầng đường sắt và đường bộ.Theo chiến lược, Nhật Bản sẽ hỗ trợ các quốc gia Mekong thông qua phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.Cũng theo chiến lược, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Bắc Triều Tiên trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thúc đẩy Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa.Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do đi lại, cả trên biển và trên không, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động hàng hải trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).