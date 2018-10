Quận Cam: Đưa Cô Bạn Say Vô Giường, Cậu Gốc Việt Bị Tù

QUẬN CAM -- Một thanh niên Mỹ gốc Việt tại Quận Cam bị tòa án tuyên phạt và kêu án vì xâm phạm tình dục một cô bạn say khướt sau một bữa tiệc.Báo OC Weekly viết rằng Jimmy Nguyen, 24 tuổi, đã ra trước tòa Quận Cam hôm 5 tháng 10/2018 vì hồi 3 năm trước có hành vi tình dục với một cô gái say khướt.Vào một buổi sáng Thứ Bảy hồi 3 năm trước, Nguyen đã xâm phạm tình dục một thiếu nữ 19 tuổi nằm trên giường của Nguyen.Cô này được tòa ẩn danh là Jane Doe, đêm trước đã chấp nhận lời mời của Nguyen dự tiệc. Họ uống rượu từ đêm tới qua nửa đêm. Cô Doe là sinh viên Irvine Valley College say mèm, ói mửa, yêu cầu Nguyen chở về nhà, theo phúc trình cảnh sát.Thay vì chở cô về nhà cô, Nguyen chở cô về nhà Nguyen, đưa lên giường rồi cả hai nằm ngủ say mèm. Khi cô Doe thức dậy lúc 6 giờ sáng thì thấy Nguyen đang hôn cổ của cô, sờ mó cô. Cô từ chối, và nói đừng, nhưng rồi cô ngất xỉu tiếp tục.Lúc 10:30 giờ sáng cô Doe tỉnh dậy, thấy áo quần, kể cả nội y, cởi mở thoáng mát.Cô tới Ty Cảnh Sát Placentia, nơi đây cảnh sát yêu cầu cô điện thoại cho Nguyen trong khi cảnh sát bí mật ghi âm. Nguyen đổ tội cho rượu say, và cũng vì Nguyen không kháng cự nổi sức quyến rũ của cô.Công tố đọc lời khai của cô Doe rằng trước khi bị tấn công sex, cô có nhiều giấc mơ để tìm tới, nhưng hành vi ích kỷ của Nguyen làm cô khủng hoảng, mất ngủ nhiều tháng, sống khép kính, bỏ học và phải dọn ra khỏi Quận Cam một thời gian để có cảm giác an toàn.Thay vì đẩy Nguyen vào tù nhiều năm, thẩm phán quyết định phạt Nguyen 365 ngày trong tù Quận Cam, ghi danh suốt đời vào danh sách người tấn công sex, và ra lệnh 10 năm cách xa nạn nhân Jane Doe.Nguyen cũng phải bị giám sát 5 năm, trong thời gian đó cảnh sát có quyền chận lại và khám xét Nguyen.