28 Triệu Dân Mỹ Không Có, Không Đủ Bảo Hiểm; Trump: Y Tế Toàn Dân Là Xóa Sổ Medicare

WASHINGTON - Trong 1 bài viết hiếm hoi đăng báo USA Today hơn 3 tuần trước ngày bầu cử giữa kỳ, TT Trump đả kích nảy lửa ý kiến của đảng DC về “Medicare for all – chăm sóc sức khỏe mọi người”.Theo ông, chủ trương ấy thiết lập hệ thống thanh toán bằng 1 quỹ duy nhất, là xóa bỏ chương trình Medicare chăm sóc người già và công dân khuyết tật.Được phe tả trong đảng DC vận động, chủ trương “Medicare for all” tăng hậu thuẫn với cuộc vận động tranh cử TT 2016 của ứng viên độc lập Bernie Sanders.Từ năm ngoái, các chuẩn ứng viên TT 2020 đã góp tiếng với nghị sĩ Sanders trong cuộc vận động đề án “Medicare for all”.Bài viết của ông Trump nhấn mạnh “Medicare for All của đảng DC thực tế là Medicare for None, nghĩa là Medicare hiện hành bị giải trừ”.Lý luận của ông Trump dẫn tài liệu từ Mercatus Center thuộc George Mason University ước lượng chi phí trong 10 năm thực hành “Medicare for all” sẽ là 32,000 tỉ - ước lượng của Urban Institute (cùng phe tả) là 32 tỉ.Ông Sanders và các đồng minh nói “tiết kiệm quỹ liên bang 2000 tỉ trong thời gian này”.Trong bài đăng báo USA Today, ông Trump hứa giúp hạ bảo phí y tế.Mặt khác, ông báo trước: nếu đảng DC thắng thế trong cuộc bầu cử Tháng 11, sẽ thấy các chính sách xã hội hóa thất bại trên các lãnh vực và đưa Hoa Kỳ tới gần hơn chủ nghĩa xã hội.Nhà báo cho biết: dân số không có bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm không đầy đủ là 28 triệu.