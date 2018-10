Cảm Tình Viên Của Trump Đòi ‘Tống Giam’ Nghị Sĩ Feinstein; Trump Và Cảm Tình Viên Tố Người Biểu Tình Chống Kavanaugh

BLUFFS, Iowa - Cử tri CH đã tìm ra mục tiêu mới để hô đả đảo trong buổi sinh hoạt với TT Trump hôm Thứ Ba – nhân dịp này, TT Trump đã nhắc lại thư tố cáo tấn công tình dục chống lại ứng viên TCPV Kavanaugh – thư gửi nghị sĩ Diane Feinstein không được công bố ngay cho tới gần ngày biểu quyết của Thượng Viện.Ông Trump diễn vai bà Feinstein và các nghị sĩ cùng đảng DC khi bà Fenistein bị cật vấn có phải bà thẩm lậu tố giác của giáo sư Ford được yêu cầu ẩn danh – ông cao giọng hỏi đám đông “Có thể tin không”. Đám đông đáp lại bằng tiếng hô “Lock her up – bỏ tù” là khẩu hiệu chống lại ứng viên Hillary Clinton bắt đầu được xử dụng trong chu kỳ bầu cử 2016.Không lâu sau, ông Trump nhắc lại chỉ trích của bà Clinton nhắm phát biểu của ông về buổi điều trần của ông Kavnaugh – đám đông lại hô “Lock her up !”Ngoài ra, TT Trump từng lên tiếng tố cáo phe tả (gồm tỉ phú George Soros) thuê tiền để tổ chức biểu tình phản đối ứng viên TCPV do ông đề cử.Tại Iowa tối Thứ Ba, ông nhắc lại tố giác này, và nói “Người biểu tình nổi giận vì không nhận được tiền”. Có lẽ ông Trump tìm thấy lý cớ từ phát biểu của ký giả Asra Q.Nomani, là khách mời của chương trình “Fox & Friends” mà ông thường xem – bà Nomani nói về 1 bài đăng báo Wall Street Journal viết về liên lạc giữa tỉ phú Soros và các nhóm tổ chức biểu tình. Nhưng, bà nói nhiều về tài trợ cấp cho các nhóm tổ chức biểu tình, không nói về các cá nhân.Bài đăng báo WSJ viết “Trong khi đa số cuộc biểu tình không được trả tiền, cuộc biểu tình bên ngoài Điện Capitol hôm Thứ Bảy và đối đầu các nhà lập pháp bên trong và ngoài văn phòng được tổ chức bởi các nhóm mà ông Soros là 1 thân chủ quan trọng”.Khi phóng viên của Fox News hỏi “Người biểu tình có được trả tiền không?”, bà Nomani nói giỡn rằng “nhiều người phóng tin nhắn cho hay họ đang chờ chi phiếu – nhiều người chân thật biểu tình”.Ông Trump không để ý hàm ý chế giễu của bà Nomani.Không lâu sau, cộng đồng mạng đã hồi đáp, đại ý: người biểu tình không nhận tiền, không ai trông đợi tiền – nhưng họ sẽ lại biểu tình, vì đây là xứ sở của họ. Một người viết “Có lẽ Trump hiểu lầm lời pha trò”. Người khác giễu lại “Có thể ông Soros gửi check cho tôi sai địa chỉ”.