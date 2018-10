Xăng Dầu, Tham Nhũng, Địa Chính, Vàng Mã, Đạp Xe

Xuân NiệmVậy là tăng giá xăng dầu... Vậy là tất cả hàng hóa đều sẽ tăng giá, vì tiền vận chuyển đều tăng vọt.Báo Tiền Phong kể chuyện tăng giá xăng dầu: Sức ép đè lên người dân và doanh nghiệp.Theo các chuyên gia kinh tế, đại diện các hiệp hội, ngành nghề, giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng từ nay đến cuối năm. Khi giá xăng tăng, giá tất cả sản phẩm, dịch vụ cũng sẽ tăng theo, bởi mọi sản phẩm đều phải qua khâu vận tải; người tiêu dùng thiệt nhất...Với vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch HĐQT Cty CP Vận tải Hoàng Hà (Thái Bình) cho biết, hiện giá nhiên liệu chiếm hơn 50% chi phí giá cước vận tải hành khách liên tỉnh. Tuy vậy, theo ông Hà, việc tăng cước cũng không dễ với DN, khi xe khách đang phải cạnh tranh khốc liệt với xe khách trá hình.Báo Pháp Luật kể chuyện chống tham nhũng: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang diễn ra quyết liệt...“Tính đến nay đã có 58 trường hợp cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ, cách chức. 40 vụ tham nhũng được xử lý với 500 bị cáo, 11 án tử hình, 20 án chung thân. Số lượng bị cáo được hưởng án treo và bị cảnh cáo rất ít” - ông Trạc thông tin...Ngày 9-10, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Phước Hậu và Long Phước của huyện Long Hồ... Quyền Chủ tịch nước cho biết trong công tác phòng, chống tham nhũng nay đã bổ sung nhiều quy định xử lý mạnh mẽ hơn. Một điểm mới là Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyền yêu cầu dừng, cấm xuất cảnh, yêu cầu niêm phong tài sản đối với những người có dấu hiệu phạm tội chứ không phải chỉ có tòa án như trước đây…Báo Dân Trí kể: Cựu cán bộ địa chính trốn truy nã trong vỏ bọc của người đã chết.Khi hành vi phạm tội bị phát giác, Trương Huy Kiên nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Kiên sống trong thân phận của người bạn thân đã chết, chuyển đến địa bàn cách quê cũ gần 500 cây số, lấy vợ, sinh con trước khi bị bắt giữ.Ngày 9/10, thông tin từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bàn giao Trương Huy Kiên (SN 1970, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An) cho đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.Bản tin VnExpress kể chuyện Hà Nội: Gia chủ đốt vàng mã gây cháy, lửa bao trùm sân thượng ngôi nhà 9 tầng.Trưa nay, hàng chục cảnh sát khống chế đám cháy ở tầng thượng ngôi nhà tại phố Hào Nam, Hà Nội... 4 xe cứu hỏa cùng xe thang và hàng chục cảnh sát có mặt ở hiện trường. Hơn 13h, đám cháy được khống chế song nhà chức trách vẫn tiếp tục phun nước đề phòng lửa bùng trở lại.Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa, nguyên nhân ban đầu được xác định là chủ nhà đốt vàng mã.Báo Người Lao Động: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP SG vừa buộc thôi học 438 sinh viên (SV), trong đó số thuộc hệ đào tạo chất lượng cao chiếm nhiều nhất với 228 người.PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, cho biết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, SV phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra và đối chiếu hồ sơ. Trường cũng đã nhiều lần thông báo SV khóa 2016 và 2017 về vấn đề này nhưng nhiều em vẫn chây ì, không chịu thực hiện. Do đó, trường đã ra thông báo SV nào không nộp trong thời gian này sẽ bị buộc thôi học. PGS Dũng nhận định đa số SV trong danh sách bị buộc thôi học thuộc khóa 2017 và một số em quá "lì lợm" ở khóa 2016.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Lo học sinh béo phì, trường học Anh đặt máy đạp xe tại chỗ ngồi.Một số học sinh đốt cháy được 800 calo trong một ngày nhờ hoạt động đạp xe trong lớp học.Trường tiểu học Red Oak ở Lowestoft, Suffolk (Anh) đã đặt máy đạp xe tại chỗ ngồi của học sinh để góp phần đẩy lùi thực trạng "gia tăng bệnh béo phì và tiểu đường loại 2", theo BBC ngày 4/10.30 máy, mỗi chiếc trị giá 20 bảng Anh (khoảng 600.000 đồng), đã được mua bằng ngân sách giáo dục thể chất.Báo Quân Đội Nhân Dân kể: Mới sáng sớm, khu chợ quần áo xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đã tấp nập người qua lại. Những kiện hàng được đóng gói chờ khách đến vận chuyển. Tại đây, các tiểu thương kinh doanh rất nhiều loại quần áo phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng.Sản phẩm ở đây khá đa dạng, mẫu mã bắt mắt và điều quan trọng là hoàn toàn “Made in Việt Nam”. Các mẫu quần áo được sản xuất trực tiếp tại làng nghề may Thượng Hiệp và Hòa Thôn của xã Tam Hiệp... Hiện tại, Tam Hiệp có khoảng 2.000 hộ tham gia sản xuất may mặc.Báo Gia Đình & Xã Hội kể: Vừa qua, UBND TPHà Nội đã ban hành Văn bản số 4.170 về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo trên địa bàn. Có mặt tại làng Cao Xá (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) - một trong những làng giết mổ chó lớn nhất miền Bắc, ghi nhận của PV đến thời điểm hiện tại, số lượng các hộ kinh doanh và giết mổ chó tại đây có chiều hướng giảm rõ rệt.... ông Trịnh Văn Tuất - Trưởng thôn Cao Xá cho hay, nghề giết mổ chó ở đây đã có gần trăm năm nay nhưng bắt đầu thịnh hành từ thập niên 60 của thế kỉ trước... vài ba năm gần đây, nghề giết mổ thịt chó ở Cao Xá Hạ dần dần “lụi tàn” một cách khó hiểu. “2-3 năm trở lại đây, các chủ lò mổ trong làng không ai dám tự tay giết chó nữa, mà thuê những người lao động ngoại tỉnh từ Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc về làm với giá tiền công khoảng 300.000 - 400.000 đồng/ngày. Sau này, nhà nào làm ăn khá giả, có đủ vốn là họ nghỉ làm và định hướng cho con cái trong gia đình đi làm nghề khác”,