Mỹ-Phi: Sẽ Tập Trận Ngay Lúc Tập Cận Bình Thăm Manila

BEIJING - Nhà cầm quyền Hoa Lục nêu quan ngại về hoạt động tập trận của Philippines và Hoa Kỳ cùng thời gian lãnh tụ Tập Cận Bình viếng Manila trong tháng tới.Đại Sứ Zhao Jiahua đã đặt vấn đề với TT Duterte hôm Thứ Hai và được trấn an “Philippines không tham gia tập trận”, theo loan báo của phát ngôn viên Harry Roque.Nhưng ông Roque không nói cụ thể là cuộc tập trận nào.Mặt khác, giới chức quân sự Philippines nói “Không hay biết tập trận Phi-Mỹ trong tháng tới”, theo tường thuật của AP.Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 9 tháng 10 nói rằng, “Sau khi lên nhậm chức tổng thống Philippines vào năm 2016, ông Rodrigo Duterte nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc mà trước đó căng thẳng do tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông giữa hai phía. Trong những ngày tháng đầu tiên trong cương vị tổng thống Philippines, ông Duterte công bố sẽ cho chấm dứt các đợt diễn tập quân sự thường niên giữa Mỹ và Philippines lâu nay.“Mục tiêu của tuyên bố như thế được nói nhằm làm hài lòng Trung Quốc; tuy nhiên hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng Hoa Kỳ và quân đội Philippines vẫn được tiếp diễn.“Phía Trung Quốc thì cáo buộc những cuộc tập trận quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu, đặc biệt là những diễn tập trong khu vực có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Theo Bắc Kinh thì Washington can thiệp vào vấn đề thuần Châu Á đó.“Còn phía Hoa Kỳ thì vẫn xúc tiến những cuộc tuần tra với mục đích được nói nhằm cổ xúy cho tự do hải hành và hàng không ở Biển Đông.”