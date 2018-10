Dân Biểu Ron Paul: Sẽ Nổ Bong Bóng, Mất 50% Thị Trường Chứng Khoán; FED: Trái Phiếu Tăng Giá Là Tâm Lý Bất An Của Giới Đầu Tư

WASHINGTON - Thống đốc Robert Kaplan của chi nhánh FED Dallas nhận xét: trái phiếu tăng giá phản ảnh tâm lý bất an của giới đầu tư về tăng trưởng tương lai của kinh tế Hoa Kỳ.Ông Kaplan phát biểu tại Economic Club of New York “Công trái kỳ hạn 10 năm tăng giá tới mức kỷ lục cho tôi biết tăng trưởng tương lai là kém, nghĩa là ít nhiều bất ổn” theo tường thuật của Reuters.Mới đây, thị trường chứng kiến hiện tượng bán tháo công trái kho bạc trong lúc các số liệu kinh tế ám chỉ lạm phát tăng và khả năng tăng tốc lãi suất căn bản của FED.Ông Kaplan tiên đoán 3 lần tăng lãi suất từ nay đến Tháng 6-2019.Liên quan đến kinh tế Mỹ, một bản tin khác cho biết Cựu dân biểu CH Ron Paul tiên đoán 1 vụ nổ bong bóng lớn nhất lịch sử, gây thiệt hại 50% thị trường trái phiếu và đưa tới suy thoái.Chính khách CH nói với phóng viên CNBC “Tai họa rất gần” trong lúc công trái kỳ hạn 10 năm tăng giá tới mức cao nhất 7 năm, gây quan ngại về lạm phát phi mã.Đây không là lần đầu tiên ông Ron Paul phát cảnh giác như thế - ông nhận biết rằng các tiên đoán trước không trở thành hiện thực, nhưng cả quyết “Vấn đề chỉ là thời gian – vì FED đã nới lỏng chính sách tiền tệ sau khủng hoảng 2008-2009”.Các nhà lập pháp đang báo động thiếu hụt ngân sách không ngừng tăng.