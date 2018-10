51% Dân Mỹ Không Đồng ý Với Quyết Định Chấp Thuận Kavanaugh; Tất Cả 4 Phụ Tá Của Kavanaugh Tại TCPV Là Phụ Nữ

WASHINGTON - Trong lễ tuyên thệ của thẩm phán TCPV Kavanaugh tại Bạch Ốc, TT Trump tỏ ý tiếc về khủng hoảng mà ông Kavanaugh và gia đình đã trải qua – cũng nhân dịp này, ông nhấn mạnh “Tiến trình vừa qua đã chứng minh ông Kavanaugh vô tội với các tố giác tấn công tình dục”.Theo lời ông Trump, những người tiến lên phục vụ xứ sở đáng được đánh giá công bằng và tôn trọng, không là đối tượng của vận động chính trị.Chỉ 1 tháng trước bầu cử giữa kỳ, ông Trump lại “mắng mỏ” phe DC tại Thượng Viện – ông mô tả nỗ lực ngăn trở ứng viên Kavanaugh là lừa dối và hạ nhục cá nhân.Về phần mình, ông Kavanaugh tuyên bố sau khi tuyên thệ: sẽ là thẩm phán của quốc dân, không của đảng nào, quyền lợi nào. Không như khi điều trần tại ủy ban pháp chế, đả kích phe thiểu số DC chống lại ông bằng “chiến dịch tìm diệt”, ông Kavanaugh kể ra thành tích nâng đỡ phụ nữ, từng giao việc cho các nữ phụ tá trong các vụ kiện về tình dục. Nhân dịp này, ông loan báo đã tuyển 4 phụ nữ phụ trách tất cả công việc phụ tá pháp lý của ông tại TCPV.Ngoài ra, cuộc đấu tranh xoay quanh nhân vật được TT Trump đề cử thay thế thẩm phán Anthony Kennedy tại TCPV đưa tới các ấn tượng tiêu cực với cá nhân ông Kavanaugh, gồm các nghi vấn về sự trung thực và khả năng điềm tĩnh để làm việc khach quan, và về quan điểm phe đảng của ông có thể ảnh hưởng vai trò thẩm phán tối cao.Thăm dò do SSRS thực hiện theo yêu cầu của CNN ghi: 51% công dân không tán đồng quyết định chấp thuận ứng viên Kavanaugh (so với đầu Tháng 9 là 39%). Phe hậu thuẫn Kavanaugh hiện chiếm 41% thay vì 38% hồi đầu tháng trước. Ảnh hưởng phe phái là rõ: cử tri DC chống với 91% (so với tháng trước 63%) - với phe CH, phe ủng hộ là 89%, tăng 15 điểm so với tháng trước.Phân tích thăm dò của SSRS cho thấy 52% công dân tin lời các phụ nữ tố cáo Kavanaugh tấn công tình dục – 38% tin Kavanaugh hơn. 50% thấy hành vi bất xứng của Kavanaugh là không thích hợp để làm việc tại TCPV và 53% thấy khả năng chuyên môn không thể được coi trọng hơn tư cách con người. 56% nghĩ rằng Kavanaugh bị ảnh hưởng bởi chính kiến riêng.