Cầm Nhầm, Cá Chết, Hết Việc, Bắt Cóc…

Xuân NiệmVậy là cầm nhầm… không phải trộm sao? Phạt hay đưa ra tòa? Hay tha?VietnamNet kể rằng một nữ nhân viên Tân Sơn Nhất 'cầm nhầm' túi nữ trang của khách: Nhặt được túi của khách để quên, nhân viên vệ sinh sân bay Tân Sơn Nhất đem một phần nữ trang đi cầm đồ lấy 20 triệu đồng.Hôm 26/9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hành khách T.T.B.T đi chuyến bay VN781 từ TP.HCM đến Melbourne (Australia) đã để quên một túi xách trong đó có một số nữ trang có giá trị tại cửa khởi hành số 16.Sự việc đã được người nhà của bà T.T.B.T trình báo với đội An ninh trật tự quốc tế (Trung tâm An ninh hàng không Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất) hôm 27/9…...Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó đã ra quyết định xử phạt nhân viên vệ sinh V.T.M.H 7,5 triệu đồng vì hành vi “chiếm đoạt tài sản trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay”.Báo Tiền Phong kể chuyện cá chết: Bà con ngư dân đang cố vớt những con cá vừa chết để bán đổ tháo, nhưng cũng khó vì số lượng cá chết quá nhiều. Ngư dân nghi ngờ nguyên nhân gây chết cá là do nạn hút cát?Đó là tình cảnh của hàng trăm hộ dân nuôi cá tại các xã Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Thuận, Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) mấy ngày qua.Trước đó, trong hai ngày từ ngày 6-7/10, hàng trăm lồng nuôi cá bớp tại vùng biển thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn bỗng có các biểu hiện lạ, thay đổi màu sắc da, phù mình, nổi ghẻ, đột ngột chết hàng loạt khiến người dân không kịp trở tay.Bản tin Zing kể về: Những công việc sẽ biến mất trong 20 năm nữa…Công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo... sẽ khiến nhiều công việc từ thu ngân cho tới nhân viên phục vụ nhà hàng ăn nhanh sẽ "tuyệt chủng" trong tương lai gần: Thu ngân; Đầu bếp nhà hàng thức ăn nhanh; Nhà bán lẻ trang sức; Người đưa thư, giao báo; Trọng tài trong thi đấu thế thao; Người đọc số điện đồng hồ điện; Tiếp thị qua điện thoại; Đại lý du lịch...Báo Sao Star kể chuyện miền núi: Đang làm việc tại thẩm mỹ viện, chị Vi bất ngờ bị một nhóm người bắt đưa lên xe taxi chở đến nơi khác. Tại đây, người phụ nữ tên Tiền (ngụ đường Nay Der, TP.Pleiku) liên tục đánh đập vào mặt chị Vi.Chiều ngày 8/10, công an phường Yên Đỗ (Gia Lai) vừa nhận đơn của gia đình chị Dương Thảo Vi (SN 1995, trú phường Thống Nhất, TP Pleiku) bị nhóm người bắt cóc và đánh đập dã man.Bản tin TTXVN kể chuyện kinh tế quốc tế: Ngày 8/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội Lưu Chấn Dân cảnh báo căng thẳng thương mại toàn cầu có thể kìm hãm các hoạt động kinh tế một cách nghiêm trọng.Phát biểu trước Ủy ban phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lưu cho rằng căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục leo thang.Trong khi những ảnh hưởng trực tiếp với dòng chảy thương mại vẫn chưa thể hiện rõ nét thì tăng trưởng thương mại toàn cầu từ đầu năm tới nay đã giảm xuống 4%, thấp hơn mức tăng trưởng 5% của năm 2017.Báo Giao Thông kể chuyện Đà Nẵng: Bị hai con gái tát dập môi, cha rút dao đâm con trọng thương.Ngày 9/10, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Đỗ Sơn (53 tuổi, trú tổ 36, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù vì tội giết người, 6 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích.Báo Thanh Niên kể chuyện Sài Gòn: Nhóm bạn trẻ lập thư viện miễn phí…Chia sẻ những quyển sách hay, tạo văn hóa đọc cho thiếu nhi và người trẻ..., đó là những tâm huyết của nhóm bạn trẻ mở thư viện Đủng Đỉnh Đọc miễn phí....Thư viện Đủng Đỉnh Đọc (ở 57/21 Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.SG), cái tên được cả nhóm nhất trí chọn vì thể hiện được tinh thần nhẩn nha, nhẹ nhàng của những người yêu sách... Thư viện có khoảng 800 đầu sách, là những cuốn được Phương Quỳnh, An Nhiên sưu tầm qua nhiều năm. Có nhiều cuốn được “xin” từ Mỹ (vì thích ý tưởng cũng như muốn hỗ trợ cộng đồng mê đọc, bạn của Phương Quỳnh đã gửi sách về).Báo Vietnam Finance nêu câu hỏi: Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nói gì về EVFTA?Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) cho biết có 80% doanh nghiệp được khảo sát tin rằng Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh... Hơn 80% tin rằng EVFTA sẽ giúp Việt Nam tăng tính cạnh tranh, trong đó có 72% cho rằng hiệp đinh sẽ giúp Việt Nam trở thành cánh cổng giao thương cho các doanh nghiệp châu Âu trong khu vực Đông Nam Á.Báo Nông Nghiệp kể chuyện Sài Gòn: 1.135 tỷ đồng triển khai Chương trình Sữa học đường.Đối tượng được áp dụng trong chương trình này là trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trong các trường công lập, ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn TP.Tại kỳ họp bất thường kỳ họp thứ 10 khóa IX diễn ra ngày 8/10, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.SG đã thông qua đề nghị của UBND TP về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực trẻ em TP, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.Bản tin VnEconomy kể chuyện cà phê: Tháng 9/2018, xuất khẩu cà phê tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 130 ngàn tấn, kim ngạch đạt 225 triệu USD, tăng 62,6% về lượng và tăng 20,7% về trị giá so với tháng 9/2017. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cà phê ước đạt 1,46 triệu tấn tăng 20,1% về lượng nhưng do giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng giảm đến 16,4% nên chỉ mang về 2,77 tỷ USD, tăng 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 2017.Cà phê giảm giá là do sức ép dư cung trên thị trường cà phê toàn cầu. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê khó khởi sắc do Việt Nam chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch mới.