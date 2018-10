LHQ: Khí Hậu Địa Cầu 2030 Có Cơ Hết Cứu

LIÊN HIỆP QUỐC - Ủy ban khí hậu liên chính phủ thuộc LHQ báo tin : nhiệt độ của khí quyền sẽ vượt quá mức gây thiệt hại khí hậu không thể đảo ngược vào năm 2030 nếu toàn thế giới không hành động thích hợp và kịp thời.Các khoa học gia cho hay : nhiệt độ khí quyển đã tăng 1 độ Celsius so với thời kỳ tiền kỹ nghệ, và tăng 1.5 độ Celsius vào thới điểm 2030 nếu khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp diễn với tốc độ hiện tại.Nhiệt độ tăng 1.5 độ hay nhiều hơn gây thiệt hại không thể đảo ngược …Hình ảnh mô phỏng bằng nhu liệu tin học cho thấy 2 thế giới khác nhau khi khí quyền tăng nhiệt 1.5 độ và 2 độ.Các chính phủ định họp về biến đổi khí hậu vào Tháng 12 tại Ba Lan.Bản tin NHK ghi rằng theo báo cáo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) , các hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng khoảng 1 độ C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo dự đoán với tốc độ hiện nay, mức chênh lệch nhiệt độ này sẽ tăng đến 1,5 độ C trong khoảng thời gian từ năm 2030 đến năm 2052.Báo cáo cho biết đây rất có thể sẽ dẫn tới thời tiết ngày càng nắng nóng ở nhiều nơi cũng như mưa lớn hơn ở một số khu vực.