Nga: 2 Người Nga Bị Quốc Tế Tố Tin Tặc Không Làm Gì Sai

MOSCOW - Ngoại trưởng Lavrov khẳng định với truyền thông nhà nước : 2 công dân Nga bị tố cáo tấn công mạng của “tổ chức cấm vũ khí hóa học – OPCW” không làm gì phạm pháp, không có gì là bí mật với chuyến đi The Hague của 2 chuyên viên. Hòa Lan tố cáo 2 người này là gián điệp của quân báo (GRU).Trụ sở OPCW tại The Hague đặt gần bên bản doanh của tòa hình sự quốc tế (ICC).* Syria : Chiến Binh ISIS Di Tản Khỏi Deir EzzorDAMASCUS - Lực lượng do Hoa Kỳ dẫn đầu không vận 1 số chiến binh ISIS rời tỉnh Deir Ezzor tại miền đông Syria hôm chủ nhật – hoạt động không vận này được thực hiện bằng trực thăng tại 1 bãi đáp gần thị trấn al-Sha’feh, cứ điểm của ISIS trong vùng.Đây không phải là lần đầu tiên liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu giúp di chuyển ISIS ra khỏi vùng giao chiến. Hồi Tháng 4, 3 cấp chỉ huy ISIS gốc Iraq và gia đình được di tản khỏi làng al-Hasaka. Cuối năm 2017, nhiều chiến binh ISIS được di tản khỏi Deir Ezzor tới al-Hasaka, vong vùng kiểm soát của lực lượng Hoa Kỳ.