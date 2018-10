New York: Xe Limousine Tới Luôn ở Giao Lộ, 20 Người Chết

NEW YORK - Xe limousine hiệu Ford không ngừng tại 1 giao lộ trên đường Route 30, cách thành phố New York 170 dặm, đâm vào xe Toyota Highlander đậu phía trước Apple Barrel Vountry Store, 20 người chết – tin cảnh sát ghi tất cả 18 người trên xe limousine tử thương. 2 người kia là khách bộ hành.Thân nhân của 1 nạn nhân cho biết : chiếc limousine đang chạy tới 1 tiệc sinh nhật hôm Thứ Bảy.Nhân chứng nói : chiếc limousine đang đổ dôc vơi vận tốc 60 dặm/giờ tại đoạn đường có giới hạn tốc độ 50 dặm/giờ. Viên chức ủy hội an toàn lộ vận nói “Đây là tai nạn đường bộ đẫm máu nhất từ Tháng 2-2009”.Trong vụ trước, phi cơ của Continental rơi xuống nhà ở, 50 người thiệt mạng.