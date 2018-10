Chùa Liên Hoa, Olympia, Mở Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế

Trai Đàn Chẩn Tế Tại Chùa Liên Hoa Olympia Washington State.

Đường BìnhChủ Nhựt ngày 14 tháng 8 năm Mậu Tuất Âm Lịch, nhầm ngày 23 tháng 9 năm 2018 Chùa Liên Hoa Olympia tiểu bang Washington lập hội Trai Đàn Chẩn Tế. Việt Nam đã theo truyền thống này ngàn năm, với mục đích là cúng dường cho oan hồn các đẳng đã khuất và cầu an cho người hiện tại được bình an. Chư tôn đức quang lâm hành lễ có: Thầy Thích Huệ Nhân trụ trì chùa Liên Hoa Olympia chủ lể. Thầy Thích Phước Thanh, Thầy Thích Huệ Thiện, Thầy Thích Huệ Thông, Thầy Thích Quảng Phát. Thầy Thích Quảng Thọ và Cô Thích Nữ Diệu Đạo cùng hành lể.Từ sáng sớm nhiều đồng hương trong vùng Olympia, Lacey and Tumwater đã tới phụ giúp trai soạn. Nhiểu Phật tử va đồng hương từ Seattle, Renton, Tacoma và thị trấn duyên hải Aberdeen xa trăm cây số về tham dự. Anh Hương và chị Giang mang hàng bánh ướt khai trương thật sớm.Tiếng trống chầu vang dội lúc 10 giờ sáng Thầy Thích Huệ Nhân khai kinh cung thỉnh chư hương linh và cầu siêu cho vong hồn đã khuất cầu siêu giải oan cho côn trùng mộc thảo trong khuôn viên Quang Âm Tụ Tại chùa Liên Hoa Olympia cho đến 12 giờ trưa. Ban trai soạn mời quý Thầy và bà con dùng bửa trưa là món bánh ướt của anh Hương và chị Giang và nhiều món ăn đặc biệt do ban trai soạn từ mấy ngày qua. Nhiều đồng hương từ xa liên tiếp đến lễ Phật thấp nhang và dùng bửa trưa với quý thầy thật vui.Hai giờ chiều cầu siêu giải oan và cầu an cho bá tánh kéo dài liên tục 3 tiếng đồng hồ. Trong dịp này có hai Phật tử phát nguyện Quy Y Tam Bảo. Lể Trai Đàn Chẩn Tế cho đến lể chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Càng về chiều càng có nhiều đồng hương từ xa về chùa. Ngoài số thực phẩm do chùa khoản đải bà con đồng hương tiếp tục mang quà bánh đến giúp cho buổi lể thật vui.Đường Bình