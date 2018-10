HT Quảng Độ Rời SG, Đi Ra Bắc

Hoà Thượng Thích Quảng Độ rời khỏi Thanh Minh Thiền Viện...Bản tin Thư Viện Hoa Sen như sau:“Theo tin mới nhất từ Hội Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại cho biết, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN đã rời Saigon vào sáng thứ Năm 5 tháng 10, năm 018 vào lúc 9 giờ bằng tàu hoả về quê cũ ở xã Vũ Đoài, tỉnh Thái Bình, miền Bắc, sau khi bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện.Nguyên nhân ra đi này, đến từ áp lực của Hoà thượng Thích Thanh Minh, Viện chủ Thanh Minh Thiền Viện, toạ lạc tại số 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Saigon, không còn muốn cho Đức Tăng Thống tiếp tục tá túc vì lý do chính trị cũng như kinh tế của Thiền Viện.Tin tức cũng cho biết, hôm 15 tháng 9 năm 2018 vừa qua, Hoà thượng Thanh Minh đã chính thức «mời» Đức Tăng Thống ra khỏi Thanh Minh Thiền Viện. Ngài chỉ kịp lấy ba bộ y áo Tăng bỏ vào va-li nhỏ ra đi. Liền tức khắc, Hoà thượng Thanh Minh đã cho khoá trái cửa thang gác đưa lên phòng Ngài. Tất cả kinh sách, vật dụng của Ngài, Đại đức Thị giả không thể vào lấy chuyển đi.Từ ngày đó đến ngày rời Sài Gòn Đại lão Hòa thượng, năm nay đã 91 tuổi rày đây mai đó tá túc tại các chùa quanh vùng Saigon, chờ Bác sĩ chẩn bệnh cho thuốc trước khi lên đường về quê cũ.Được biết, trước khi rời Thanh Minh Thiền Viện Ngài đã ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Tổng thư ký Viện Hoá Đạo GHPGVNTN của Cư sĩ Nguyên Chánh Lê Công Cầu và bãi truất chức vụ Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống của Hoà thượng Thích Tâm Liên trong Di chúc.”Trong khi đó, bản tin RFA ghi như sau:“Dưới áp lực chính trị, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, đức Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (PGVNTN) đã bị trục xuất khỏi Thanh Minh Thiền Viện ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/9 vừa qua, nơi ngài đã tá túc hàng chục năm qua sau khi ra tù vào năm 1998, theo thông tin từ Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế của Giáo hội PGVNTN.Ông Võ Văn Ái, người phát ngôn của Giáo hội hôm 7/10 cho Đài Á Châu Tự Do biết, kể từ khi bị đuổi khỏi Thanh Minh Thiền Viện, đức Tăng Thống đã phải rày đây mai đó và cuối cùng vào ngày 5/10, ngài đã quyết định rời Sài Gòn về quê quán của mình ở Thái Bình. Ông Ái cho biết: “Vào ngày 15/9 vừa qua như chúng tôi viết trong thông cáo báo chí là Hoà thượng Thanh Minh mời ngài ra khỏi Thanh Minh thiền viện nhưng vì lịch sự mà chúng tôi nói vậy nhưng kỳ thực đó là đuổi ra khỏi Thanh Minh thiền viện và ngài không có một nơi nào để có thể tá túc được do áp lực chính trị. Do vậy ngài đã phải rày đây mai đó và tới ngày 5/10 ngài quyết định lấy tàu suốt về quê tổ của mình là ở Thái Bình”Theo ông Võ Văn Ái, việc Hoà thượng Thích Quảng Độ ở Thanh Minh thiền viện lâu nay đã có những vấn đề vì Hoà Thượng Thích Thanh Minh, trụ trì Thanh Minh thiền viện đã nhiều lần phàn nàn về những áp lực chính trị mà Hoà thượng và chùa của ông phải chịu vì sự có mặt của Hoà thượng Thích Quảng Độ. “Trong hai năm qua, Hoà thượng Thanh Minh đã nhiều lần nói với chúng tôi tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hoà thượng nói là kể từ khi Hoà thượng Quảng Độ về tá túc tại Thanh Minh Thiền Viện thì chùa gặp khó khăn. Quần chúng, phật tử không dám tới vì công an canh gác. Người nào tới thì bị chụp hình….”, ông Ái cho biết.Đài Á Châu Tự Do không thể liên lạc được với Thanh Minh Thiền Viện để hỏi về sự việc này.”