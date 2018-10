CĐ Người Việt QG Liên Bang Hoa Kỳ Đại Hội Khoáng Đại

Quyết tâm giữ vững lập trường giải thể chế độ cộng sản Việt Nam.



Quyết tâm phát triển cộng đồng về mọi phương diện, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia sinh hoạt; đoàn kết để tạo sức mạnh, sát cánh cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị, các đồng hương..



Quyết tâm liên kết các cộng đồng từ địa phương đến liên bang, quốc gia và liên châu; thành hình cơ cấu chung của người Việt Quốc Gia hải ngoại để vận động quốc tế và hỗ trợ quốc nội.



Tạo áp lực trên mọi mặt trận từ chính trị - ngoại giao - kinh tế - thương mại, đến quốc tế vận cho một nước Việt Nam được tự do dân chủ thực sự; không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Cộng Sản bất cứ dưới hình thức nào.



Cương quyết chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng; vận động và hỗ trợ quốc tế chận đứng sự bành trướng của Bắc Kinh, nhất là tại Biển Đông.

Đại hộiGarden Grove (Bình Sa) Tại hội trường Khách Sạn Ramada số 10022 Garden Grove Blvd, Thành Phố Garden Grove vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 6 tháng 10 năm 2018, lễ khai mạc Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ để tổng kết công tác hoạt động và bầu cử các cơ chế cho Nhiện Kỳ 2018-2021.Đại hội quy tụ trên 50 Cộng Đồng về từ khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, phần đông các chủ tịch cộng đồng địa phương đều là những người trẻ.Tham dự lễ khai mạc có: Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, Đại diện các tôn giáo, đại diện các đảng phái chính trị trong đó có: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Đảng Tân Đại Việt, Khối, Khối 8406, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Đảng Việt Tân, một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông, qúy vị dân cử, đại diện dân cử trong đó có:Dân Biểu Liên Bang Lowenthal, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California...Điều hợp chương trình lễ khai mạc do MC. Đào Hiếu Thảo và Bích Trâm.Điều hợp nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Hải Quân Đinh Quang Truật và toán hầu kỳ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.Nghi thức, ban tổ chức giới thiệu thành phần quan khách và các đại biểu từ khắp nơi về tham dự.Tiếp theo Bà Minh Nguyệt, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Nam California, thay mặt ban tổ chức tại địa phương lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của quan khách cũng như các đại biểu, các cơ quan truyền thông tham dự, trong dịp nầy bà cũng đã trình bày qua về quá trình tổ chức đại hội.Sau đó là lời chào mừng đại hội và tóm lược qua một số công tác đại hội của các lãnh đạo các cơ chế gồm các ông: BS. Võ Đình Hữu, BS. Đỗ Vẫn Hội, ông Nguyễn Văn Tánh và ông Lưu Văn Tươi…Tiếp theo phần phát biểu của Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ, đại diện các tôn giáo đị phương, quý vị dân cử , qúy vị đại diện các chính đảng, các tổ chức chính trị. Tất cả những vị nầy đều ca ngợi những sự hy sinh đóng góp công sức để xây dựng cộng đồng vững mạnh, hầu góp phần vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền hiện nay tại Việt Nam.Lễ khai mạc kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa tiệc nhẹ trước khi tiễn quan khách.Đại hội tiếp tục trở lại vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày đểõ thảo luận tình hình Quốc tế, tình hình Việt Nam và Biển Đông nhất là trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, hoạch định chương trình, đường lối và kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2018-2021...Phát triển giới trẻ: là mối quan tâm đặc biệt của CĐNVQGLBHK để giới trẻ tiếp nối những người đi trước. Đa số các chủ tịch CĐ hiện nay đều thuộc giới trẻ (là hậu duệ, có lập trường quốc gia vững chắc). Khuyến khích giới trẻ tham gia dòng chính của Hoa Kỳ...Lãnh vực văn hóa: PCT Nội Vụ LS Nguyễn Thanh Phong với sự cố vấn của Ông Nguyễn Văn Tánh và các cộng đồng khắp nơi đã liên tục là trưởng ban tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế...- Về xã hội, nhân quyền: lên tiếng, can thiệp những trường hợp người Mỹ gốc Việt gặp oan ức trong đời sống hoặc những đối xử không công bằng, hoặc một số người Việt tỵ nạn về VN thăm gia đình bị nhà cầm quyền bắt giam trái phép, bất công…; yểm trợ bão lụt, thiên tai; vận động trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ bị giữ tại Thái Lan được đi định cư các nước khác. Các cộng đồng địa phương đã có nhiều công tác y tế, xã hội, giáo dục rất tích cực. Riêng PCT Ngoại Vụ Trung Tá Trần Quốc Anh đã tổ chức thành công cứu trợ yểm trợ TPB, yểm trợ nạn lụt Harvey, yểm trợ quốc nội.. ngoài các công tác tại địa phương. CĐ Florida tổ chức yểm trợ trận bão Irma với sự hưởng ứng của các cộng đồng tại Hoa Kỳ.Liên lạc chặt chẽ với các tổ chức, cộng đồng người Việt Quốc Gia khắp nơi tại Hoa Kỳ và toàn thế giới để tạo thế liên kết đấu tranh tại hải ngoại. Tổ chức hội nghị Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại tháng 10-2015 tại Hoa Thịnh Đốn.- Quốc tế vận: vận động quốc tế cho vấn đề dân chủ hóa Việt Nam. Tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vận động chính phủ Hoa Kỳ lưu ý về Biển Đông nơi mà Trung Cộng...- Đẩy mạnh công tác yểm trợ quốc nội: Yểm trợ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, các tổ chức dân sự, dân oan… trong nước. Phát triển sự Liên Kết với Quốc nội: Tham gia thành lập Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội hải ngoại VN vào tháng 1/2016, là tổ chức chiến lược trong công cuộc đấu tranh đường dài cho tự do dân chủ và sự vẹn toàn lãnh thổ cho Việt Nam.. .Bảo vệ chính nghĩa Quốc Gia: chống tôn giáo vận, văn hóa vận của CSVN. Phát huy chính nghĩa Quốc gia qua các công tác vinh danh cờ vàng tại các tiểu bang, chống nghị quyết 36 nhằm chia rẽ cộng đồng...Cùng với CĐVN tại DC và vùng Đông Bắc Hoa Kỳ Tổ chức chống Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng…; Chống Tập Cận Bình (tại Nam Florida), đăng báo chống sự bành trướng của TC trên tờ Washington Times).Tổ chức các cuộc hội thảo về Biển Đông, Tình Hình Việt Nam, ra các tuyên cáo chống bạo quyền CSVN và TC bành trướng…Sau phần đại hội một bản Thông Cáo Báo Chí đã được phổ biến trong đó có thành phần nhân sự cho nhiệm kỳ 2018-2021 như sau:Hội Đồng Đại Biểu:Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Tánh (cựu chủ tịch CĐNVQG Hoa Kỳ); Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ông Lê Thanh Liêm (chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu CĐVN Florida); Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Ông Jason Lý (CT CĐNVQG Dallas và Phụ Cận).Hội Đồng Chấp Hành:Chủ tịch, GS Phan Thông Hưng (CT CĐNVQG Pennsylvania); Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Trung Tá Trần Quốc Anh (CT CĐNVQG Houston & Phụ Cận); Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa (cựu chủ tịch CĐNVQG Nam Cali).Tổng Thư Ký, Ô. Trương Minh Tính (TTK CĐNVQG Houston & Phụ Cận).Hội Đồng Giám Sát:Chủ tịch, Ô. Lưu Văn Tươi (nguyên Chủ tịch HĐGS);Phó Chủ Tịch Pháp Chế, LS Nguyễn Thanh Phong (CT CĐNVQG New York); Phó Chủ Tịch Kỷ Luật, Ông Lê Văn Sanh (HĐGS); Tổng Thư Ký, Ông Nguyễn Văn Tâm (CT CĐVN Illinois).Thành viên Hội Đồng Giám Sát: Ông Lê Đình Yên Phú (CT CĐVN Jacksonville, FL); BS Allen Bui, (CĐVN Pomona); BS Tony Hà (CĐVN Pomona).Đại hội cũng đã cho phổ biến Bản Quyết Nghị ngoài phần nhận định, Đại hội quyết tâm thực hiện:Kết thúc đại hội một buổi dạ tiệc văn nghệ được tổ chức vào lúc 6:00 tối Chủ Nhật 7 tháng 10, 2018 tại nhà hàng Grand Gaden để ra mắt các cơ chế cộng đồng với sự tham dự của quan khách, một số dân cử, đại diện dân cử, đại diện tôn giáo, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số các cơ quan truyền thông.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã thông báo sơ lược về kết quả đại hội và trình diện tân Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát. Đồng thời cũng phổ biến toàn văn bản Bản Quyết Nghị đại hội.Qúy đồng hương khắp nơi muốn biết thêm chi tiết liên lạc vềBan tổ chức Đại Hội Khoáng Đại 2018:- BS Võ Đình Hữu: 714-928-3038. Drhvo@yahoo.com- BS Đỗ Văn Hội: 407-234-3596. Hoivando@gmail.com- Ô. Lưu Văn Tươi: 407-491-9299. Tuoiluu4905@gmail.com- Ô. Nguyễn Văn Tánh: 347-481-8283. Tanhnguyen1947@yahoo.com- Bà Nguyễn Minh Nguyệt:714-791-5960- Nguyet_Minhnguyen@yahoo.com