Phá Rừng, Hàng Tết, Cắt Chân, Du Học, Đình Công

Xuân NiệmRừng bị phá cũng là chuyện bình thường, trong khi nhà dân bị xua đuổi, bứng đi mới là chuyện lạ nhưng vẫn xảy ra đều đặn.Bản tin TTXVN kể: Rừng Bình Phước cứ thế “chảy máu”...Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện 124 vụ vi phạm về quản lý lâm sản. Trong đó, lượng kiểm lâm phát hiện 30 vụ vận chuyển gỗ lậu. Nghiêm trọng hơn cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng phát hiện 28 vụ phá rừng, xâm hại đến rừng.Báo Người Lao Động bàn chuyện giá hàng Tết: Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sài Gòn Food, cho biết thời gian qua, công ty đã cố gắng giữ giá ổn định nhưng trong đợt đàm phán giá hàng Tết sắp tới có thể phải điều chỉnh tăng. "Giá xăng dầu liên tục tăng không chỉ tác động đến chi phí vận chuyển hàng hóa mà các yếu tố đầu vào khác đều tăng. Thông tin tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 1-1-2019 cũng khiến các nhà sản xuất lo lắng vì giá đã được chốt cả mùa Tết, doanh nghiệp chỉ có thể xin điều chỉnh vào đầu tháng 3-2019. Tuy vậy, công ty phải cân nhắc mức tăng hợp lý vì giá tăng luôn đi kèm với sức mua giảm" - bà Lâm phân tích.Bản tin VietnamNet kể chuyện Phú Thọ: Nam thanh niên bị cắt 1 chân do bị truy sát.Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém trọng thương phải cắt 1 bên chân.Ngày 7/10, lãnh đạo Công an thị xã Phú Thọ cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ việc anh Vũ Mạnh Hùng (24 tuổi, ở Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) bị nhóm côn đồ bịt mặt, đi xe ô tô cầm dao chém trọng thương trong đêm 2/10, tại đường Trường Chinh (khu 7, xã Thanh Minh).Bản tin Zing kể: Pháp mong thu hút nhiều bạn trẻ VN sang du học.Ngày hội Giáo dục Đại học Pháp "Bienvenue en France” 2018 vừa diễn ra tại TP.SG và Hà Nội trong hai ngày 6-7/10 với sự tham gia của nhiều học sinh, sinh viên và phụ huynh....Phát biểu khai mạc sự kiện tại Hà Nội ngày 7/10, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary khẳng định một trong những mục tiêu hàng đầu của Pháp là tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên Việt Nam có thể sang Pháp du học....Pháp đứng thứ 4 trên thế giới về tiếp nhận sinh viên nước ngoài. Đại sứ Lortholary cho biết 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học khác nhau của Pháp và Pháp hàng năm đầu tư 70 triệu USD cho các trường đào tạo sinh viên Việt Nam.Báo Kiến Thức kể: Giống na dứa là một giống na đặc trưng, nổi tiếng của Đài Loan. Giống na này hiện đã được du nhập và trồng ở Việt Nam, được mệnh danh là “vua của các loại na” do mẫu mã đẹp và chất lượng tuyệt hảo, rất được ưa chuộng... Giống na dứa là giống cây được nhập từ Đài Loan sinh trưởng, phát triển nhanh, lá to, lộc vươn dài, ít phân cành, ít sâu bệnh. Sau 3 năm trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch quả.Báo Pháp Luật + kể chuyện Thanh Hóa: Hàng nghìn công nhân đình công vì lương thấp, áp lực cao.Hàng nghìn công nhân của Công ty giầy Hong Fu và Hồng Mỹ 2 đã nghỉ việc để phản đối chính sách khắc nghiệt của công ty.Ngày 7/10, ông Ngô Tôn Tẫn-Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã xảy ra việc hàng loạt công nhân tại Công ty giầy Hong Fu và Hồng Mỹ 2 nghỉ việc để đưa ra những yêu cầu liên quan quyền lợi người lao động...Rất đông công nhân tập trung tại cổng công ty để phản đối các chính sách về việc tiền ăn trưa, tiền thưởng quá thấp; tiền lương, tiền tăng ca không đảm bảo, trong khi áp lực công việc và cường độ giờ làm quá cao...Báo Dân Việt kể: Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu báo cáo vụ giáo viên nghi tâm thần vẫn đi dạy.Trong khi chính quyền cấp xã, huyện khẳng định không thờ ơ và đang rốt ráo giải quyết vụ việc thầy giáo nghi tâm thần vẫn đứng lớp gây hoang mang dư luận, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu báo cáo khẩn... Trường THCS Bình Phước nơi giáo viên P.B.T bị nghi tâm thần vẫn đi dạy.Ông Nguyễn Quang Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Phước cho biết: "Theo thông tin tìm hiểu và nắm được, bệnh của giáo viên P.T.B (bị nghi tâm thần) đã kéo dài 2-3 năm nay. Giáo viên này đã nhiều lần đi điều trị tại các cơ sở y tế của tỉnh nhưng hiện vẫn chưa khỏi. Bình thường, giáo viên P.T.B rất hiền nhưng khi phát bệnh sẽ có hành vi chửi bới đồng nghiệp, vô cớ quát mắng và đánh học sinh".Báo Dân Trí kể: Trung Quốc là 1 trong 3 nước cung ứng linh kiện ô tô lớn nhất cho Việt Nam.Mặc dù không phải là nước có lượng xe hơi nhập khẩu lớn vào Việt Nam nhưng hiện Trung Quốc là 1 trong 3 đối tác cung ứng linh phụ kiện lớn nhất cho Việt Nam sau Nhật Bản và Hàn Quốc.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2018, linh phụ kiện sản xuất ô tô được Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 465 triệu USD, xếp thứ 3 sau kim ngạch nhập mặt hàng này từ Hàn Quốc (560 triệu USD) và Nhật Bản 591 triệu USD.Báo Lao Động kể: Nhiều rủi ro "rình rập" trẻ em gái ở nơi công cộng.Nhiều trẻ em gái lo lắng trước những nguy cơ, rủi ro sẽ gặp phải nơi công cộng. Vì vậy, các em mong muốn có những phương tiện đảm bảo an toàn khi tình huống xấu xảy ra.Ngày 7.10, trong Diễn đàn trẻ em gái năm 2018 với chủ đề “Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển”... các em cũng nêu nhiều câu hỏi cần giải đáp về những vấn đề như: Trẻ em bị quấy rối nơi công cộng, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực bởi chính người thân, nhất là tại các gia đình bố mẹ ly hôn, cha dượng xâm hại con vợ; Trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa phải đi học quãng đường dài, rất dễ bị tại nạn thương tích, nguy cơ bị bắt cóc, bị bán ra nước ngoài; Vấn nạn tảo hôn ở một số vùng dân tộc thiểu số…Báo Người Đưa Tin kể: Rớt giá mạnh nhất từ trước đến nay, thanh long tại tỉnh Bình Thuận đang “tràn” vào TP.SG. Được bán với giá rẻ bèo nhưng khách hàng vẫn thờ ơ với loại trái cây này.Những ngày qua, tại TP.SG, trên các tuyến đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), Đỗ Xuân Hợp (quận 9),… các điểm bán thanh long Bình Thuận xuất hiện ngày càng nhiều...Trong khi đó, tại Bình Thuận, hiện, loại trái cây này có giá chỉ 1.000-2.000 đồng/kg nhưng vẫn không có thương lái thu mua. Nhiều nơi, thanh long chất đống, đổ cho bò ăn.