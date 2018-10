CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT

VỚI ĐẠI NHẠC HỘI

DÒNG MÁU LẠC HỒNG HÃY ĐỨNG LÊN









Tôi hân hạnh được giấy mời dự ngày Đại Nhạc Hội do CLB Hùng Sử Việt tổ chức, suốt 13 năm qua, khi thì trình diễn ở Hội Trường của các đài TV hay các Hội Trường trong khu vực Lillte Saigon. Đặc biệt năm nay, 2018, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, với sự cọng tác của nhiều Hội Đoàn, sẽ tổ chức ngày Đại Nhạc Hội lần thứ 14, lấy chủ đề: "DÒNG MÁU LẠC HỒNG HÃY ĐỨNG LÊN".

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt là một tổ chức vô vị lợi do Giáo Sư Nguyễn Song Thuận sáng kiến thành lập, kết hợp hầu hết các trí thức có mặt nơi hải ngoài; nhằm mục đích phát huy văn hoá Việt, làm rạng danh lịch sử cha ông, bồi đắp những khiếm khuyết và ước mong hoàn chỉnh sự trong sáng tiếng Việt. Tôi có dịp được hân hạnh theo dỏi sinh hoạt của các Tiến Sĩ, Giáo Sư, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Nhà Văn, Nhà Báo suốt mười mấy năm qua. Những việc làm của họ mang đầy ý nghĩa tốt đẹp: SOẠN VÀ XUẤT BẢN 3 TẬP SỔ TAY CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT - CỖ VÕ VÀ CA NGỢI LỊCH SỬ ÔNG CHA - GÌN GIỮ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG... Hiện tại Giáo Sư Phạm Thị Huê là Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt.

Mỗi năm, Câu Lạc Bộ Hùng Sữ Việt đều kết hợp với các hội bạn, như Hội Trung Vương, Hội Gia Long, Chu Văn An, Petrus Ký, Các Trung Tâm Việt Ngữ hải ngoại... để có một chương trình văn nghệ giàu tính văn hoá "Về Nguồn" rất súc tích. Đặc biệt năm nay, chúng ta thấy có các thành phần trình diễn trên sân khấu như: CLB HÙNG SỬ VIỆT OC - CLB HÙNG SỬ VIỆT SAN DIEGO - ĐOÀN VŨ VIỆT CẦM - CNS GIA LONG - LĐ HƯỚNG ĐẠO LẠC VIỆT - ĐVN DÂN TỘC LẠC HỒNG - NHÓM TÙ CA XUÂN ĐIỀM - CLB TÌNH NGHỆ SĨ - NHÓM HÁT QUỲNH HOA - CNS LÊ VĂN DUYỆT - TẬP THỂ CHIẾN SĨ TÂY NAM HOA KỲ - BAN KỊCH HÙNG SỬ VIỆT.

CLB Hùng Sử Việt, những tháng đầu năm 2018 đến nay, dã tổ chức một Đại Hội Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt trong 2 ngày 11-12 tháng 8 vừa qua rất thành công, đã in và phát hành 2 tập "Sổ Tay Chính Tả", mỗi tập dày khoảng 630 trang. Đây là kết quả của hơn 6 năm trời, với sự góp mặt của hầu hết các nhận sĩ, Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Nhà Văn, Nhà Báo... Hiện tại các Trung Tâm Việt Ngữ, các trường dạy tiếng Việt hải ngoại khắp nơi đã dùng sách "Sổ Tay Chính Tả" trong giảng dạy!

Hoạt động kế tiếp, đây là sinh hoạt văn hoá hàng năm, lấy chủ đề "DÒNG MÁU LẠC HỒNG HÃY VÙNG LÊN" với sự cộng tác của các hội đoàn, sẽ trình diễn ở MOONLIGHT BANQUET.

Tổ Tiên Oai Hùng Con Cháu Hãnh Diện

VIETCH-PAF

ĐẠI NHẠC HỘI HÙNG SỬ VIỆT KỲ 14

CHỦ ĐỀ: DÒNG MÁU LẠC HỒNG

Hãy Vùng Lên

THIỆP MỜI

INVITATION

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trân trọng kính mời

QUÝ VỊ ĐỒNG HƯƠNG

tham dự Đại Nhạc Hội HSV kỳ thứ 14 tại:

You are cordially invited to the 14th Vietnamese Cultural and Historical Annual Performances at:

Moonlight Banquet

15440 Beach Blvd #118

Khai mạc đúng 1:00 PM – 4: 00 PM ngày Chủ Nhật 21 tháng 10 năm 2018

Starting at 1:00 PM – Sunday 10-21-2018

Tel. 949-397-7543 , 949-397-4424

Vào Cửa Miễn Phí

Liên Lạc: Song Thuận ( 949-786-6840), Phạm Thị Huê (714-604-8003), Phương Lê (714-206-4548), Quỳnh Hoa (714-425-4278),Bửu Trâm (714-262-0251), Đỗ Thái (562-587-7698)Đinh Sơn (661-932-2255), Thy Linh (714-272-0506)

Chương Trình DNH HSV 2018

1 PM

Lễ Khai Mạc/ Chào Quốc Kỳ- MC Nguyễn Van Khoa, Nguyễn Bich Trâm

Cám ơn

Giới thiệu BCH

Sinh Hoạt của CLB Hùng Sử Việt trong năm qua

1:30 PM- Văn Nghệ (Chưa sắp theo thứ tự)

Dòng Máu Lạc Hồng- CLB HSV 6min hoạt cảnh

Hoi Trung Duong- LVD 10 min hop ca

Đồng Lòng - Gia Long 5 min hoat canh

Vua Hùng Dựng Nước Văn Lang- Tù Ca Xuan Dien- 5min hoạt cảnh

Kịch- Thắp Lửa Bình Ngô - Ban Kịch CLB HSV - 25 min

Nươc Nam Của Người Việt Nam - HSV- San Diego 5 min

Vùng Lên Cứu Nước - CLB Tinh Nghệ Sĩ - 6 min

Ca Khúc Giữ Đất CLB HSV - 4 min

Hoà tấu – Ca khúc xăng xê Doan Lac Hong 12 min

Hội Nghị Diên Hồng Hướng Đạo Lạc Việt – 7 min hoạt cảnh

Thương Ca Tiếng Viêt- Ai Linh , MY Linh – song ca 5min

Thắp lửa Tự Do Tap The Chien Si 4min

Đồi cô Thượng Ngàn Vũ Đoàn Việt Cầm- 7 min

Trả Lại Cho Dân - CLB HSV- tat ca hop ca 5min

Với một chương trình văn nghệ súc tích, với sự cọng tác của hầu hất các Hội Đoàn, Hội Ái Hữu miền Nam California, kẻ viết bài nầy hy vọng rằng quý vị ĐỒNG HƯƠNG sẽ thích thú có được một ngày Chúa Nhật 21 tháng 10 thưởng thức thích thú, tràn đầy niềm phấn khởi và hãnh diện, lịch sử cha ông được con cháu Việt hải ngoại cố gắng tô bồi! Kính chúc ngày "DÒNG MÁU LẠC HỒNG HÃY ĐỨNG LÊN" thành công tốt đẹp!

Ngày 8 tháng 10 năm 2018

