ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

TUỜNG THUẬT BUỔI LỄ CẦU NGUYỆN VÀ BIỂU TÌNH TẠI CÔNG TRƯỜNG TROCADÉRO VÀO LÚC 15 GIỜ CHIỀU NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU HỢP LIÊN CHÂU THUỘC GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TỔ CHỨC



Giải Minh







Vào lúc 13 giờ 30 ngày 30.9.2018, ba chiếc xe buýt khởi hành từ chùa Khánh Anh, Évry chở theo 150 chư Tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử đến công trường Trocadéro nằm trước tháp Eiffel để tham dự với trên cùng 300 đồng hương Phật tử và các hội đoàn đến từ khắp nơi trên các châu lục nhằm gióng lên tiếng nói chung với những người con dân đất Việt đang bị nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam đàn áp một cách thô bạo sau khi họ tham dự cuộc tổng biểu tình vào ngày 10.6.2018 tại quê nhà.









Đến tham dự buổi lễ cầu nguyện và biểu tình này có chư Tôn đức đến từ Canada, Hoa Kỳ, Úc châu, Âu châu cùng Việt Nam. Đại diện cho Phật giáo Tây Tạng, Tích Lan cũng như các tôn giáo bạn như Thiên Chúa giáo, Cao Đài cũng đã hiện diện trong ngày trọng đại này. Tất cả mọi người hiện diện đã cầu nguyện cho quê hương và đạo pháp sớm được tự do ở mọi mặt cũng như độc lập về lãnh thổ và lãnh hải; đồng thời phản đối nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam cho thuê 99 năm ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc cũng như Luật An Ninh Mạng. Vì lẽ tại quốc nội người dân không được nói lên tiếng nói chân thực của mình để biểu đồng tình. Do vậy, tại ngoại quốc chúng ta đang có mọi sự tự do phải luôn đồng hành cùng dân tộc; trong đó có GHPG VN Thống Nhất đại diện cho đa số Tăng tín đồ Phật giáo của mình.









Một bàn Phật đơn sơ được thiết trí giữa công trường với hương đèn hoa quả. Bên sau tôn tượng của Ngài là những lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, Canada, Úc, Hoa Kỳ, Châu Âu cũng như Phật giáo kỳ. Bên cạnh đó bốn tấm biểu ngữ lớn được viết bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh được các Phật tử trương rộng ra để cho khách tham quan biết rõ mục đích của cuộc biểu tình này. Đầu tiên, Hòa thượng Thích Bảo Lạc đại diện cho chư Tôn đức Tăng Ni hải ngoại đã đọc lên quan điểm của GHPG VN Thống Nhất về lãnh thổ và lãnh hải bằng Việt ngữ.







Kế tiếp Hòa thượng Thích Thông Hải đã tuyên đọc văn bản bằng Anh ngữ cho những khách qua lại hiểu biết về vấn đề của Việt Nam đối với Trung Quốc. Tiếp đó, Phật tử Ngọc Liên đã đọc bài này bằng tiếng Pháp với nội dung như Hòa thượng Thích Bảo Lạc đã tuyên đọc. Kế tiếp, Hòa thượng Thích Phước Thuận đã xướng lễ cầu an cho quê hương, dân tộc và đạo pháp bằng Việt ngữ, HT Chandaratana trình bày sự đồng thuận về quan điểm chống lại các đặc khu tại Việt Nam không khác mấy với việc chính quyền Tích Lan đã cho Trung Quốc thuê một hải cảng 99 năm.







Tiếp đó, Ngài đã đọc những lời cầu nguyện bằng tiếng Pali cho sự kiện này. Một vị đại sư Tây Tạng đã cầm cờ của quê hương mình đứng lên phát biểu quan điểm của quê hương Ngài đã bị Hán hóa từ năm 1949 đến nay và Ngài cũng rất cảm thông cho người Việt Nam biểu tình trong hiện tại. Sau lời phát biểu này là lời cầu nguyện bằng tiếng Tây Tạng như cao vút cả mấy tầng mây để cảm thông cho một dân tộc bị đày đọa bởi người Cộng Sản Trung Hoa như chưa có ngày thoát khỏi nanh vút hùm beo của những người mang chủ nghĩa Cộng Sản đến áp đặt trên quê hương của họ.









Những tiếng hô phản đối thật to lồng vào với lời nhạc và tiếng hát qua máy phóng thanh đã làm cho không khí biểu tình càng thêm sôi động. Mọi người đã cùng diễu hành với cờ và biểu ngữ đi vòng cung khắp trọn cả quảng trường. Khí thế thật là hào hùng. Nếu những người trong nước xem được những hình ảnh này quả thật họ cũng có thêm được niềm tin và sự an ủi lớn vì gần 4 triệu người Việt Nam đang ở hải ngoại không quên sự lầm than của 90 triệu người ở trong nước; ngoại trừ 4 triệu Đảng viên đang nhỡn nhơ trên sự đau khổ của đồng loại. Chư Tôn đức đã cùng với các Linh mục, các tín hữu của Cao Đài giáo và đồng bào Phật tử đã tạo nên vòng tay lớn nối chặt lại với nhau như để bảo vệ non sơn gấm vóc của mình và người Cộng Sản Việt Nam dầu cố che giấu dưới bất cứ hình thức nào đi chăng nữa thì lịch sử mai đây sẽ vạch trần sự thật cho họ rõ biết. Gần 17 giờ cùng ngày, mọi người biểu tình đã đứng sắp thành hàng với hai chữ Việt Nam thật trang trọng và đẹp mắt trước mọi người hiện diện hôm đó. Đài truyền hình SBTN và Đài truyền hình RFA cũng đã hiện diện hôm đó để thâu hình và phỏng vấn Hòa thượng Thích Bảo Lạc, HT Thích Như Điển cũng những người tham dự trong buổi lễ này. Cuối cùng, HT Thích Tánh Thiệt, và một vị Linh mục đã nói lời cảm ơn đến tất cả chư Tôn đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử tham dự trong buổi lễ cầu nguyện này.





Một con én không thể làm nên mùa xuân; nhưng nếu mùa xuân thiếu những cánh én thì mùa xuân đó cũng thiếu vắng sự đẹp đẽ trọn vẹn của hương xuân. Cũng như thế ấy, Thánh Maha Gandhi đã nói rằng : “chỉ một người dân Ấn Độ thành tâm với sự tranh đấu cho độc lập của quê hương thì việc ấy sẽ được thành tựu”. Điều đó cũng đã trở thành sự thật mà thánh Gandhi là bằng chứng; người đã lấy lại nền độc lập tự chủ của thực dân Anh vào năm 1948 để đưa Ấn Độ đến bến bờ tự do và cường thịnh như ngày hôm nay. Bức tường Berlin đã bị sụp đổ 9.11.1989 và chủ nghĩa Cộng Sản Đông Âu kể cả Liên Xô cũng tiếp tục sụp đổ vào những năm tháng sau đó. Điều này đã chứng tỏ qua lời Phật dạy rằng : tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này cũng đều phải trải qua những sự sanh, trụ, dị diệt và từ đó chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng : Đảng Cộng Sản Việt Nam không đi ra ngoài quy luật này.