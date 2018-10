SAN JOSE- BẦU CỬ GÂY CẤN NGHỊ VIÊN QUẬN 7 GIỮA GỐC VIỆT GỐC MỄ THÁNG 11- 2018



Trần Củng Sơn



Nghị viên Nguyễn Tâm



Thành phố San Jose khoảng hơn 1 triệu dân và chia làm 10 Quận, mỗi Quận khoảng 100 ngàn người. Quận 7 của thành phố San Jose rất quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam. Số cư dân gốc Việt trong thành phố San Jose hơn 100 ngàn; và đồng hương cư ngụ nhiều nhất là ở Quận 7, khoảng 35 ngàn người.



Trong Quận 7 có Vườn Truyền Thống Việt, Việt Museum, Khu Thương Xá Grand Century, Vietnam Town, Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ, Chùa Đức Viên, Trường Trung Học Yerba Buena ( nơi thường tổ chức các sinh hoạt cộng đồng VN ), Sở Thú San Jose, công viên Kelly Park, Vườn Nhật, Walmart, Costco, Plan Shopping, Nghĩa Trang Oak Hill, Santa Clara County Fair ( nơi thường tổ chức Hội Tết bao nhiêu năm qua ).



Trong Quận 7 có rất nhiều cơ sở thương mại Việt Nam, tập trung trên hai con đường Senter Road và Tully Road. Do đó Quận 7 của San Jose được coi trung tâm các sinh hoạt của Cộng đồng Việt Nam của thành phố San Jose, thủ đô của Silicon Valley- Thung Lũng Điện Tử nổi tiếng thế giới.



Năm 2005, lần đầu tiên Quận 7 có nữ Nghị viên gốc Việt là Madison Nguyễn và cô này giữ chức này hai nhiệm kỳ, mãn nhiệm vào cuối năm 2014.



Ngày 6 tháng 11 năm 2018, đương kim Nghị viên Nguyễn Tâm sẽ gặp lại đối thủ cũ Maya và lần này cuộc chiến cũng rất gây cấn như năm xưa.



Với tỉ lệ cư dân gốc Mễ trong Quận 7 là 50%, cư dân gốc Việt là 35%, cư dân Không Mễ Không Việt là 15% thì sức mạnh của lá phiếu cử tri gốc Mễ rất đáng ngại.



Cũng xin lưu ý đồng hương rằng Madison Nguyễn đã được Nghiệp đoàn Lao động ủng hộ trong hai mùa bầu cử Nghị viên Quận 7 năm 2005, năm 2010, cho nên không có ứng cử viên gốc Mễ nào sáng giá. Và Madison Nguyễn đã vào chung kết với Linda Han Nguyễn năm 2005, vào chung kết với Minh Dương năm 2010 và cô đã thắng cử.



Thấy rằng hai mùa bầu cử Nghị viên Quận 7 trong năm 2005 và 2010 có 2 ứng cử viên gốc Việt vào chung kết cho nên rất nhiều đồng hương cứ tưởng rằng chức Nghị viên Quận 7 sẽ luôn luôn dễ dàng nằm trong tầm tay của Cộng đồng Việt Nam; mà quên rằng cử tri gốc Việt chỉ chiếm 35% mà thôi.



Mùa bầu cử 2014 Nguyễn Tâm đã thật sự đối đầu với ứng cử viên gốc Mễ nặng ký với sự hậu thuẫn của thế lực Nghiệp đoàn Lao động và cử tri gốc Mễ chiếm 50% Quận 7. Cũng may cho Cộng đồng Việt Nam là Nguyễn Tâm đã thắng khít khao.



Nhưng tình hình hiện tại có thay đổi. Vào mùa bầu cử 2016, Cộng đồng gốc Mễ với sự giúp đỡ của Nghiệp đoàn Lao động vùng này đã ghi danh thêm 50 ngàn cử tri mới và riêng trong Quận 7 có khoảng 8 ngàn cử tri gốc Mễ ghi danh mới.



Xin lưu ý rằng cử tri gốc Mễ và Nghiệp đoàn Lao động gắn bó với nhau.



Trong hoàn cảnh hiện tại, cộng đồng gốc Mễ tại San Jose và Quận 7, với sự tiếp tay của Nghiệp đoàn Lao động quyết tâm dành chiếc ghế Nghị viên Quận 7.



Cũng nên biết rằng trong Hội đồng Thành phố San Jose hiện tại có 10 Nghị viên thì 5 nghị viên là gốc Mễ gồm : Sergio Jimenez (Quận 2), Raul Peralez (Quận 3), Magdalena Carrasco (Quận 5), Sylvia Arenas (Quận 8), Don Rocha (Quận 9). Cả 5 Nghị viên gốc Mễ này được sự ủng hộ của Nghiệp đoàn Lao động.



Còn lại 4 Nghị viên kia được sự ủng hộ của Phòng Thương Mại là Chappie Jones (Quận 1), Diệp Thế Lân ( Quận 4 ), Dev Davis ( Quận 6 ), Johnny Khamis ( Quận 10 ). Thị trưởng Sam Liccardo được sự ủng hộ của Phòng Thương Mại.



Riêng Nghị viên Nguyễn Tâm thì độc lập không nghiêng về phe Nghiệp đoàn Lao động hoặc Phòng Thương Mại.



Vị dân cử gốc Việt của Quận 7 luôn bỏ phiếu theo quyền lợi của cư dân. Với 5 Nghị viên thuộc Nghiệp đoàn Lao động, 4 Nghị viên thuộc Phòng Thương mại cộng với lá phiếu của Thị trưởng thì hai phe ngang ngửa 5/5. Do đó lá phiếu của Nghị viên Nguyễn Tâm trong Hội đồng Thành phố San Jose được coi là “ Swing Vote’ có ý nghĩa quyết định trong những vấn đề tranh cãi giữa hai phe Nghiệp đoàn và Phòng Thương Mại.



Lẩn này tận dụng phong trào vùng lên bầu cử của cử tri gốc Mễ tại San Jose, Nghiệp đoàn Lao động quyết dành chức Nghị viên Quận 7 về cho họ.



Nếu họ thắng thì trong Hội đồng Thành phố San Jose sẽ có 6 Nghị viên gốc Mễ và phe ủng hộ Nghiệp đoàn chiếm đa số.

Điều đó có nghĩa là chức Nghị viên Quận 7 do Cộng đồng Việt Nam nắm giữ từ năm 2005 sẽ mất và cũng có thể mất lâu dài vì cử tri gốc Mễ chiếm đa số.



Ai cũng biết là Nghị viên gốc Việt của Quận 7 sẽ giúp đỡ rất nhiều cho sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại Quận 7, được coi là thủ phủ của cư dân gốc Việt tại San Jose và của Bắc Cali.



Thí dụ cụ thể là sự thành lập Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ trên đường Lucretia Ave- tức là tòa nhà Shirakawa Sr Center, bây giờ là nơi có nhiều sinh hoạt của đồng hương Việt Nam như ra mắt sách, băng nhạc, tổ chức sinh hoạt ca nhạc, các lớp hướng dẫn khí công, thể dục, các lớp học sau giờ tan trường cho học sinh, Lễ Tết Trung Thu, Hội Tết… Trong hoàn cảnh giá nhà đất ở San Jose lên cao thì sự hiện hữu của Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ rất cần thiết cho sinh hoạt cộng đồng Việt Nam.



Nghị viên Nguyễn Tâm đã vận động với thành phố San Jose xin kinh phí tài trợ để cho Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ được hoạt động.



Nghị viên Nguyễn Tâm cũng đã xin ngân sách tài trợ cho việc tiếp tục xây cất thêm các cơ sở bên trong Vườn Truyền Thống Việt.



Vườn Truyền Thống Việt là một niềm hãnh diện của Cộng đồng Việt Nam tại San Jose giống như Vườn Nhật của sắc dân Nhật và Vườn Tàu của sắc dân Tàu tại vùng này.



Vườn này do Hội Truyền Thống Việt của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi kết hợp với thành phố San Jose xây cất trên mảnh đất rộng 4 mẫu. Mặc dù Vườn đã xây xong Phần 1 gồm Cổng Tam Quan và các hệ thống điện nước, bãi đậu xe, ba cột cờ, trồng cây và bãi cỏ nhưng cần phải xây thêm các công trình bên trong như Đền Hùng, Chùa Một Cột, Tượng Đài Chiến Sĩ VNCH, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân…



Nếu chức Nghị viên Quận 7 vẫn tiếp tục thuộc về Cộng đồng Việt Nam trong bốn năm tới thì sinh hoạt của Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ và việc xây dựng phần bên trong Vườn Truyền Thống Việt còn được hỗ trợ tiếp tục.



Đây là hai điều cụ thể nhất của sự việc liên quan đến sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam.



Trái ngược lại, nếu Nghị viên Quận 7 là gốc Mễ thì khó mà họ quan tâm nhiều đến sinh hoạt của Cộng đồng Việt Nam bằng một Nghị viên gốc Việt.



Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào Tháng 6 năm 2018 có mấy ứng cử viên gốc Việt cho nên đã có những cuộc vận động và chỉ trích lẫn nhau. Đây là một điều bình thường trong cuộc tranh cử ở nước Mỹ này. Nhưng cuộc bầu cử sơ bộ đã qua, bây giờ chỉ còn lại ứng cử viên gốc Việt là Nguyễn Tâm đấu với ứng cử viên gốc Mể là Esparza Maya. Do đó yếu tố quyền lợi của cộng đồng Việt Nam cần nêu ra.



Ai cũng biết rằng tại tiểu bang California và tại quận hạt Santa Clara và thành phố San Jose, các dân cử gốc Mễ đã hỗ trợ rất nhiều cho quyền lợi của cư dân gốc Mễ.



Giám sát viên Dave Cortese, dân biểu tiểu bang Ash Kalra một thời từng sát cánh hoạt động chung với Nghị viên Nguyễn Tâm nay đã công khai ủng hộ Esparza Maya. Lý do là họ thuộc phe Nghiệp đoàn Lao động với nhau.



Bất cứ ứng cử viên nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Nhìn những hoạt động của Nghị viên Nguyễn Tâm trong gần 4 năm qua thì vị dân cử này đã đạt nhiều thành tích tốt trong đó có các công tác xã hội như tổ chức các tình nguyện viên đi lượm rác trong Quận 7 mỗi Thứ Bảy, cứu trợ nạn nhân lụt trong Quận 7 rất tích cực, giúp đỡ những cư dân gặp tai ương và làm tròn vai trò trong Hội đồng Thành phố San Jose với vị trí độc lập không theo phe nào khi bỏ phiếu quyết định các vấn đề của Thành phố.



Dĩ nhiên ngoài công việc đại diện mọi cư dân Quận 7 gồm mọi sắc dân gồm Việt Nam, Mễ, và các sắc dân khác thì Nghị viên gốc Việt cũng quan tâm đến quyền lợi của Cộng đồng Việt Nam.



Đây là một điều mà Nghị viên Nguyễn Tâm đã làm liên quan đến Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ và Vườn Truyền Thống Việt cũng như đã hỗ trợ tổ chức Hội Tết và Tết Trung Thu tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ vừa qua, chào cờ VNCH và Hoa Kỳ mỗi Thứ Bảy đầu tháng tại Vườn Truyền Thống Việt.



Kết luận rằng một Nghị viên gốc Việt sẽ giúp cho sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam nhiều hơn và bảo vệ cho quyền lợi đồng hương Việt Nam dễ dàng hơn là một Nghị viên gốc Mễ.



Cuộc bầu cử chức Nghị viên Quận 7 San Jose giữa ứng cử viên gốc Việt và gốc Mễ ngày 6 tháng 11 năm 2018 rất gây cấn.



Mong rằng cử tri gốc Việt sẽ bầu phiếu tối đa cho ứng cử viên gốc Việt. Mong rằng những đồng hương trong Quận 7 chưa ghi danh bầu cử nên ghi danh và nếu đã ghi danh rồi thì xin tham gia bầu cử lần này. Con số thống kê cho biết là có nhiều cử tri gốc Việt trong Quận 7 vẫn lười đi bầu trong các mùa bầu cử vừa qua.



Cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 năm 2018, trong đó có chức Nghị viên Quận 7 San Jose. Cộng đồng chúng ta đang giữ chức Nghị viên Quận 7 trong tay từ năm 2005 cho đến nay. Xin quí đồng hương tiếp tục hỗ trợ để giữ chắc chức vụ dân cử này cho Cộng đồng Việt Nam.



Cuộc bầu cử này rất quan trọng; nếu cộng đồng chúng ta để mất chiếc ghế Nghị viên Quận 7 lần này thì phải mất 8 năm nữa thì may ra mới có cơ hội dành lại được. Và cũng có thể mất nhiều năm nữa. Xin nhớ rằng cử tri gốc Việt chỉ chiếm 35% tại Quận 7, cử tri gốc Mễ là 50%. Chỉ mong rằng cử tri gốc Việt đi bầu đông, dồn phiếu cho Nguyễn Tâm và cử tri gốc Mễ lười đi bầu thì cơ hội thắng của Cộng đồng Việt Nam sẽ có.



Xin chúc lành cho Cộng đồng Việt Nam tại San Jose giữ được chiếc ghế Nghị viên Quận 7 mùa bầu cử 2018.