Đêm Phố Cổ: Độc Đáo Hội An, Thành Công Suốt 20 Năm Qua

Phố cồ Hội An về đêm

Đề án “Tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX” là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa đặc biệt mà Hội An đã thực hiện và đã phát triển khá thành công trong 20 năm qua. Vừa qua, TP Häi An đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện đề án này, theo báo điện tử Tài nguyên&Môi trường (TN&MT).Ngày 26/8/1998, UBND thị xã Hội An (nay là TP. Hội An) cho thực hiện đề án “Nghiên cứu, phục hồi ngày phố cổ tại khu phố cổ Hội An”, sau này gọi là “Đêm phố cổ” nhằm từng bước phục hồi cảnh quan, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của cư dân phố cổ xưa (đầu thế kỷ XX), cùng quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đến với du khách trong và ngoài nước.Theo TN&MT, qua 20 năm thực hiện, “Đêm phố cổ” thường xuyên được nghiên cứu, bổ sung cho các hoạt động được ngày càng đa dạng hơn nên tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài và đã trở thành sản phẩm du lịch nổi bật, đặc sắc của Hội An, cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Hội An.Riêng việc đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống như hát hò khoan đối đáp, hát dân ca… kết hợp với các trò chơi dân gian đã thực sự tạo ra bữa tiệc văn hóa phong phú, hấp dẫn người xem ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Đặc biệt nghệ thuật hô hát Bài Chòi đã được Unesco công nhận là “Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại”.TN&MT trích báo cáo đánh giá tại Hội nghị, cho thấy qua 20 năm thực hiện, tổ chức định kỳ được 230 “Đêm phố cổ”, Hội An đã thu hút hơn 1triệu du khách trong và ngoài nước tham gia, thành hình một thương hiệu du lịch văn hóa nổi tiếng thế giới.Thành tựu trên được biểu hiện rõ nét thông qua số lượng du khách nước ngoài đến Hội An lưu trú, tham quan ngày càng tăng cao trong những năm gần đây. “Đêm phố cổ” đúng là một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và có chỗ đứng vững chắc qua việc Tour du lịch “Đêm phố cổ” liên tục xuất hiện trên các tờ báo, website của các hãng truyền thông lớn, website du lịch nổi tiếng thế giới như: Hãng truyền hình NHK (Nhật Bản), Asiana Airline (Hàn Quốc), Channel New Asia (Singapore), BBC (Hoa Kỳ)…“Đêm phố cổ” cũng đã góp phần giúp cho Hội An đạt các danh hiệu, giải thưởng do các tổ chức du lịch, các tạp chí danh giá của thế giới bình chọn, như: “Thành phố lễ hội”, “Tốp 10 thành phố Châu Á được yêu thích nhất”, “Tốp 15 thành phố được yêu thích nhất thế giới”, “Tốp 15 thành phố hấp dẫn nhất thế giới”…TN&MTcho biết tại Hội nghị lần này, chính quyền Hội An cũng đã nhìn nhận, đánh giá thực tế rẳng bên cạnh những cái điểm thành công của các đêm “Đêm phố cổ”, cũng còn một số hạn chế về cảnh trí phục hiện và nội dung hoạt động cùng vài hành vi, thái độ chưa tốt của phía “chủ nhà”, có thể gây ảnh hưởng không hay đến mục tiêu xây dựng “Đêm phố cổ” thành sản phẩm văn hóa du lịch mang tầm thế giới.