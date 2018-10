Biển Đông: Mỹ, Nhựt, Anh Chuẩn Bị Chiến Trường

Vi AnhTuần lễ cuối tháng 9 vừa qua giữa lúc Mỹ căng thẳng cao độ với Trung Cộng [ TC ] về Chiến tranh Thương Mại chống TC, Quân đội Mỹ điều pháo đài bay B-52, chiến đấu cơ chiến lược chuyên trải thảm bom, bay vào tuần tra Biển Đông. Đặc biệt gần các đảo TC dã xây dựng trái phép trên Biển Đông. Các máy bay B-52 này hôm 25-9 cũng bay vào khu vực mà TC đơn phương tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không ở biển Hoa Đông. Ở khu vực này, máy bay chiến đấu của Nhật Bản có theo hộ tống các máy bay B-52 của Mỹ. Reuters dẫn lời ông Dave Eastburn, phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết, các máy bay B-52 cất cánh từ đảo Guam để bay qua Biển Đông. Đây là một phần "hoạt động thường kỳ nhằm nâng cao năng lực tương tác với các đối tác và đồng minh trong khu vực. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tự do hàng không, hàng hải và hoạt động ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào luật pháp quốc tế cho phép", ông Eastburn quả quyết.Còn TC cũng trong tuần qua cũng hủy cả hai chuyến đi của phái đoàn TC đã lên lịch tới Washington. Một là phái đoàn đàm phán thương mại, hai là tư lệnh Hải quân TC tới Mỹ sau khi Washington áp lệnh trừng phạt với một đơn vị quân đội của Trung Quốc.Và TC kiếm chuyện với Mỹ tuyên bố không cho tàu chiến Mỹ cập cảng Hong Kong vào tháng tới, theo thường lệ TC từng cho một cách dễ dàng. TC còn triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và hoãn các cuộc đàm phán quân sự chung nhằm phản đối quyết định của Mỹ về việc trừng phạt Bắc Kinh vì mua máy bay chiến đấu, hệ thống hoả tiễn đất đối không của Nga.Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các chuyến bay của B-52 ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định đây là các hoạt động định kỳ. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng bình luận, ông không cho rằng đang có sự dịch chuyển cơ bản trong mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc sau những sự việc gần đây. "Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ giữa quân đội hai nước, mức độ hợp tác có thể lúc thăng, lúc trầm, nhưng có một mối quan hệ chiến lược mà tôi cho rằng hai bên cần nhận thấy sự cần thiết của nó", Bộ trưởng Mattis nói.Phía Mỹ có những lời lẻ rất ngoại giao, nhưng hành động cương quyết phòng chống TC. Các chuyến bay diễn ra thường xuyên này khiến Bắc Kinh giận dữ. Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lớn tiếng cảnh báo không có tàu quân sự hay máy bay chiến đấu nào khiến Trung Quốc chùn bước trong quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của mình sau khi máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay gần các hòn đảo ở biển Đông.Không phải chỉ pháo đài bay B52 chuyên trải thảm bom của Mỹ bay tuần tra Biển Hoa Đông và Biển Đông mà TC giành giựt và xâm lấn. Mà đồng minh chí thân của Mỹ ở Á châu là Nhựt cũng cho tàu sân bay trực thăng JS Kaga của Nhật vào ngày 26/9, hướng đến Ấn Độ Dương để tập trận cùng tàu khu trục HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh, theo tin của thông tấn xả Anh Reuters.JS Kaga là chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản là tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, tổng trọng tải 27.000 tấn. Tàu có thể mang theo tối đa 28 trực thăng và có thể chuyển đổi để khai triển hoạt động tiềm kích tàng hình F-35B.Kenji Sakaguchi, Tư lệnh lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) nói trên boong tàu sân bay trực thăng JS Kaga rằng: “Chúng tôi có mối quan hệ truyền thống với Hải quân Hoàng gia Anh và cả hai nước là đồng minh thân cận của Mỹ. Những cuộc tập trận như thế này là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác”.Ông cho biết thêm sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoàng gia Anh trong khu vực là cơ hội tốt để hải quân 2 nước tăng cường sự hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai.HKMH trực thăng JS Kaga cùng tàu khu trục HMS Argyll của Anh và tàu khu trục JS Inazuma, lớp Murasame cùng sự hỗ trợ của 3 trực thăng tiến hành đợt diễn tập ở Ấn Độ Dương, gần với tuyến hàng hải thương mại quốc tế.Đợt diễn tập của Hải quân Hoàng gia Anh và Nhật Bản diễn ra không lâu sau khi tàu đổ bộ HMS Albion đi qua Biển Đông trong chuyến thăm Việt Nam. Trung Quốc đã điều động tàu chiến, máy bay theo dõi quá trình di chuyển của chiến hạm Anh trên biển.Bắc Kinh còn cảnh báo London rằng những hành động tương tự trong tương lai có thể gây nguy hiểm cho cuộc đàm phán thương mại, trong bối cảnh Anh chuẩn bị tách khỏi Liên minh châu Âu (EU). HMS Argyll là chiến hạm thứ 3 của Hải quân Hoàng gia Anh hoạt động ở vùng biển châu Á trong năm nay.TT Trump hôm 26-9 trong phiên họp Hội Đồng Bảo An của Liên hiệp Quốc lên tiếng cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6-11 sắp tới khi cho rằng Bắc Kinh không muốn đảng Cộng hòa có kết quả tốt vì lập trường thương mại cứng rắn của ông.Tại đại hội đồng Liên hiệp Quốc qui tụ 144 lãnh đạo quốc gia, TT Trump kêu gọi các nước chống Chủ nghĩa Xã hội, mà TC hiện là một chế độ Xã hội Chủ nghĩa tức CS lớn nhứt trong 5 chế độ CS còn sót lại trên thế giới là CS TQ, VN, Lào, Bắc Hàn, Cuba. TT Trump trình bày một thí dụ điển hình. "Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thảm họa loài người, như một ví dụ. ở Venezuela. Hơn 2 triệu người đã bỏ chạy nỗi kinh hoàng mà chế độ Xã hội Chủ nghĩa Maduro và nước bảo trợ họ là Cuba đã mang lại". "Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, Chủ nghĩa Xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. Gần như ở nơi nào mà Chủ nghĩa Xã hội hay Chủ nghĩa Cộng Sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của Chủ nghĩa Xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại Chủ nghĩa Xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người.TC ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của nhà lãnh đạo Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng: "Chúng tôi đã và sẽ không can thiệp vào bất kỳ vấn đề nội bộ của quốc gia nào. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cáo buộc không chính đáng nào chống lại Trung Quốc" TC nói thế nhưng hành động thì khác. BBC dẫn nguồn từ Reuters hôm 1-10 cho biết một giới chức Mỹ ẩn danh cho biết, Trung Quốc hủy cuộc đàm phán an ninh với Mỹ được lên kế hoạch vào tháng 10/2018 dư trù bàn về các vấn đề như bán vũ khí và hoạt động quân sự ở Biển Đông nay đã mở rộng ra. Giới chức Mỹ này, người có liên quan đến chính sách của Trung Quốc và nói về điều kiện ẩn danh rằng không rõ liệu cuộc họp này có được dời lại hay hủy luôn.Báo New York Times đầu tiên đưa tin này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chối bình luận. Các quan chức tại Toà Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng Mỹ không phản hồi về yêu cầu bình luận.Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng không bình luận gì./.(VA)