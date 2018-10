Nhật: Bạo Hành Trẻ Em Tăng

TOKYO, Nhật Bản -- Thống kê của chính phủ Nhật Bản: Số vụ bạo hành trẻ em tăng mạnh trong nửa đầu năm 2018.Bản tin NHK ghi rằng: Căn cứ báo cáo của cảnh sát gửi các trung tâm tư vấn trẻ em khắp Nhật Bản, số trẻ em được cho là bị bạo hành tăng mạnh trong nửa đầu năm nay.Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, từ tháng 1 đến tháng 6, cảnh sát đã gửi 37.113 trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi tới các trung tâm tư vấn trẻ em, tăng 6.851 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Trong năm 2017, con số này tính theo năm cũng ở mức cao kỷ lục.Khoảng 70%, tương đương 26.415 trường hợp là các em bị bạo hành về tâm lý, ví dụ như bị bố mẹ chửi mắng hay phải chứng kiến hành động bạo lực giữa bố mẹ.Trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát đã phát lệnh bắt hoặc bắt giữ 641 trường hợp bạo hành trẻ em. Con số này cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ này trong cả năm 2017 cũng ở mức cao kỷ lục.Bản tin ghi thêm, cảnh sát cho rằng sở dĩ số các vụ bạo hành tăng là do công chúng ngày càng nhận thức hơn về vấn đề bạo hành trẻ em. Cảnh sát dự định tăng cường hợp tác với các trung tâm tư vấn trẻ em và các tổ chức khác để nhanh chóng giải quyết các vụ bạo hành.