Giáo Dục, Phạt Tiền, Nhận Thức, Tiếng Anh, Chạy Xô

Xuân NiệmBáo Lao Động kể về nỗi băn khoăn khi cứ lấy tiền phạt ra hù dọa học trò và thầy cô...Theo PGS-TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, trong nhà trường, ngoài giáo dục về văn hoá, trí tuệ thì cần cả giáo dục về đạo đức, phẩm chất và mối quan hệ xã hội. Trong giáo dục không phải như thị trường để khi vi phạm luật trật tự trị an có thể phạt bằng tiền.“Quy định đưa ra mức xử phạt tiền liệu có khả năng thực thi được hay không? Khi học sinh nhà nghèo vi phạm không có tiền nộp còn nhà giàu thì ỉ lại tiền của bố mẹ, nộp phạt để chửi thầy, đánh thầy cho đã nên không có tác dụng về giáo dục. Còn giáo viên cũng bị ảnh hưởng tinh thần, lo sợ sẽ bị phạt khiến tăng thêm áp lực”, ông Kỳ Anh bày tỏ.Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Dạy thêm sai quy định có thể bị phạt tới 6 triệu đồng là một trong rất nhiều hành vi có thể bị phạt tiền mà Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) nêu trong dự thảo tờ trình Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục...Báo Thanh Niên kể: Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội.Hội đồng Anh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ GD-ĐT nhằm thúc đẩy giảng dạy về doanh nghiệp xã hội trong các trường đại học tại Việt Nam....Theo kỳ vọng của hai bên, thỏa thuận sẽ thúc đẩy kỹ năng doanh nhân xã hội, đổi mới xã hội và đối thoại trong môi trường đa văn hóa tại 200 trường đại học tại Việt Nam, giúp cho sinh viên có hành trang bước vào tương lai, giúp các em nắm bắt được các cơ hội việc làm tốt hơn, đặc biệt khi các em có mong muốn khởi nghiệp.Thỏa thuận hướng tới một số mục tiêu cụ thể như nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cho ít nhất 30% sinh viên các trường đại học; hỗ trợ kiến thức, kỹ năng về doanh nhân xã hội, sáng tạo xã hội và lãnh đạo cộng đồng cho 200 giảng viên, giúp họ triển khai thành công các hoạt động lan tỏa tại trường đại học…Báo Phụ Nữ VN kể chuyện: Đưa lớp tiếng Anh đến tận nhà học sinh.Mở hàng loạt các câu lạc bộ sở thích liên quan đến tiếng Anh, đào tạo kết hợp dạy trực tiếp (offline) với tự học ở nhà (homeschool) và học qua internet (e-learning), cô giáo Bạch Thùy Linh , ở Hà Nội mong muốn tạo ra một cộng đồng - hệ sinh thái giáo dục tiếng Anh lành mạnh cho trẻ em và cha mẹ, khích lệ các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người sống ở nông thôn cũng có thể tạo môi trường tràn ngập tiếng Anh ở nhà cho con....Với mục đích mang đến một phương pháp, cách thức học tiếng Anh mới mẻ, hấp dẫn hơn cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, năm 2009, chị Bạch Thùy Linh đã thành lập trung tâm ENCI với hàng loạt các CLB sở thích liên quan đến tiếng Anh như: CLB hát tiếng Anh, CLB xem phim tiếng Anh, ENCI Radio phát sóng online trên youtube, facebook giúp các bạn trẻ học qua những bản tin, mẩu chuyện, bài hát...Sau hơn 5 năm phát triển, ENCI không chỉ là 1 trung tâm đào tạo mà còn được chị định hướng như một cộng đồng - hệ sinh thái tiếng Anh và chia sẻ về giáo dục nói chung cho trẻ em cấp 2, cấp 1 và cha mẹ, theo phương pháp dạy và học hiện đại, cởi mở, linh hoạt hơn, qua kết nối internet.Báo TheLEADER ghi lời Ông Troy Griffths, Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam cho rằng lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ cả về chất và lượng, mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài....TP.SG là một trong 27 thành phố trên thế giới có trên 50 trường quốc tế, mỗi năm các trường ở đây đều nhận được rất nhiều hồ sơ của học sinh Việt Nam. Tuy vậy do quy định của nhà nước, số lượng học sinh trong nước theo học tại các trường này hiện đang bị giới hạn.Tuy nhiên gần đây, Nghị định 86 đã nâng hạn mức số lượng học sinh Việt Nam tại các trường học có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị định này cho phép tối đa 50% học sinh Việt tại các trường quốc tế, thay đổi đáng kể so với giới hạn trước đó là 10% đối với trường tiểu học và 20% đối với trường THCS và THPT.Bản tin VOV kể: Trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải cho giáo viên "chạy xô" để trường học đạt chuẩn.Không đủ giáo viên tiếng Anh đứng lớp nhưng trước áp lực phải đạt trường chuẩn quốc gia, lãnh đạo ngành giáo dục huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phải dùng "hạ sách" là cho giáo viên “chạy xô” đến các trường chưa chuẩn dạy để đủ điều kiện được công nhận trường chuẩn, xong thì tiếp tục luân chuyển đến trường khác chưa chuẩn để dạy và tiếp tục đạt chuẩn.Sau nhiều năm áp dụng hạ sách này, đến nay, huyện Nông Cống chỉ còn duy nhất 1 trường tiểu học chưa đạt chuẩn, thế nhưng trớ trêu là hàng loạt các trường đã đạt chuẩn giờ học sinh không được học tiếng Anh, gây bức xúc trong phụ huynh và dư luận.Bản tin Sao Star kể: Nghi vấn giảng viên ĐH Sư phạm Huế gian lận điểm thi để giúp em trai nhận học bổng của trường.Nhiều ngày qua, sinh viên Trường ĐHSP Huế xôn xao trước thông tin sinh viên Huỳnh Quang N.S. (học năm 4 khoa Toán) do có anh ruột là giảng viên trong khoa “nâng đỡ”, nên kết quả học tập cao bất thường, đứng Top đầu sinh viên trong khoa, thậm chí còn được đề cử vào danh sách nhận học bổng của trường.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Thời gian qua, các trường học tại TPSG đã rất chú trọng việc lồng ghép các tiết học ngoài nhà trường, tiết học ngoại khóa, các chuyên đề tích hợp, liên môn nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.Thông qua đó, các em HS ngoài việc hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, những hoạt động này còn giúp các em hình thành thói quen, có những hành vi ứng xử thông minh, thân thiện với môi trường ở trường học, tại gia đình và ngoài xã hội.