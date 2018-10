Nhìn Đâu Cũng Ô Nhiễm

Trần KhảiNơi nơi ô nhiễm, từ khí trời tới dòng sông, ao hồ, biển bờ...Báo Tiền Phong kể: Chất thải rắn từ dự án Bauxite Tân Rai gây ô nhiễm môi trường.Hàng chục nhà dân bị tro và xỉ than tấn công khiến bụi phủ khắp nơi, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm gây hại đến sức khỏe. Nước có chứa xỉ than, tro còn chảy xuống bên dưới vùng trũng, vùi lấp vườn cà phê và đầm chứa, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp....Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua, hoạt động chuyên chở, xử lý chất thải tại khu vực tập kết của Công ty TNHH Hùng Anh tại tổ 19 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã ảnh hưởng trực tiếp khoảng 20 hộ.Xỉ than tại bãi thải chất cao như núi xếp hàng dãy án ngữ ngay trước khu dân cư, chỉ cách nhà dân một con đường. Thế nhưng bãi thải chỉ được phủ bạt che chắn một phần rất nhỏ; xung quanh không có tường rào, đê bao. Hệ thống mương nước quá nhỏ hẹp.Báo Vĩnh Long kể: Khoảng 100 hộ dân 2 ấp Mỹ Điền và ấp Cái Cạn 2 (xã Mỹ Phước- Mang Thít) đang rất bức xúc khi phải sống chung với khói bụi mù mịt từ lò nung trấu để sản xuất than trấu xuất khẩu, đang hoạt động trên địa bàn ấp Cái Cạn 2 từ 5 tháng nay.Các lò này nằm trên đất của ông Trương Văn Tống (cặp kinh Thầy Cai), hoạt động khoảng từ 20 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.Báo SGGP kể chuyện Lâm Đồng: Hồ cấp nước sạch bị ô nhiễm.Mặc dù ngành chức năng đã nhiều lần xử lý các trường hợp san ủi đất trái phép, nhưng khu vực xung quanh hồ Đan Kia - Suối Vàng (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) hiện vẫn tiếp tục bị xà xẻo, san lấp. Việc san ủi đã vi phạm hành lang an toàn hồ, trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước của 2 nhà máy cung cấp nước sạch cho TP Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương.VietnamPlus kể chuyện phương Bắc: Ô nhiễm không khí, hơn 1 triệu người trẻ Trung Quốc tử vong.Bụi siêu nhỏ và khí zone chính là nguyên nhân khiến 1,1 triệu người Trung Quốc chết trẻ, gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn 900 tỷ đồng mỗi năm.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Môi trường tự nhiên xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nhiều xưởng xẻ đá gây ra suốt một thời gian dài. Trong khi đó, Thọ Hợp là xã chuẩn bị về đích NTM, muốn làm được điều này, cấp ủy, chính quyền cần khẩn trương khắc phục tình trạng trên để hoàn thành tiêu chí về môi trường.Đi một vòng quanh khu vực Thung Khẳng, đây là nơi quy hoạch cụm công nghiệp Thọ Hợp 2, chúng tôi thấy hành chục xưởng chế biến đá trắng đang hoạt động hết công suất. Trên nhiều trục đường ở cụm công nghiệp này, vẫn còn tình trạng đổ rác thải rắn (chủ yếu là đá vụn, đá phế phẩm) bên lề đường, chất đống nham nhở. Tại nhiều xưởng sản xuất, tồn tại nhiều đám bột đá nằm phơi ngoài hàng rào của doanh nghiệp....Một người dân cho biết, nước thải, bột đá chảy ra tràn vào nhiều ruộng mía khiến người dân canh tác khó khăn, năng suất giảm. Nguy hiểm hơn, lâu ngày nước chảy thải lan xuống hòa vào nước sông Dinh gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.Bản tin VTV kể: Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt hoạt động gây ô nhiễm của hai nhà máy thép.Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng có văn bản đề nghị hai nhà máy sản xuất thép Dana - Úc và Dana - Ý chấm dứt các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường khu vực.Lao Động Thủ Đô kể: Tình trạng đốt chất thải, phụ phẩm công nghiệp, đặc biệt là hoạt động tái chế tại các làng nghề bằng hình thức đốt hở, đốt ngoài trời là một trong những thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay...ông Nguyễn Hữu Tửu, Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm cho biết, không phải đến bây giờ những hệ lụy ô nhiễm và dư luận địa phương mới tỏ ra bức xúc vì tình trạng này. Qua tìm hiểu, nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm môi trường tại thôn Vân Điềm và Thụy Lôi là do thôn Quan Độ, xã Văn Môn có nghề thu gom phế liệu (chủ yếu gom dây điện, dây cáp, thiết bị điện tử hỏng) đốt bừa bãi và gây ảnh hưởng. Cụ thể, sau khi tách dây ra để lấy kim loại bên trong, rác thải là vỏ của các thiết bị điện, vỏ dây điện, dây cáp được người dân đổ về các bãi tập kết, rồi... đốt trộm.Báo Kinh Doanh & Pháp Luật kể: Hàng chục bến cảng hoạt động trái phép tại khu vực tây Sông Đáy thuộc địa phận xã Thanh Thủy, Thanh Tân (Thanh Liêm – Hà Nam) nhiều năm qua đã gây ô nhiễm trường nhưng không bị chính quyền địa phương xử lý. Cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn khi các xe chở đá từ các cảng trái phép này gây nên nỗi kinh hoàng về khói bụi và tiếng ồn…Thanh Liêm- Hà Nam: Hàng loạt cảng không phép hoạt động gây ô nhiễm mỗi trườngThời gian vừa qua, nhiều người dân thôn Tân Lập, Thanh Tân, Thanh Liêm Hà Nam đã vác đơn đi kêu cứu nhiều cơ quan chức năng vì có nhiều cảng trái phép hoạt động ngày đêm gây tiếng ồn, ô nhiễm, bụi bặm…ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.Báo Công Lý kể: Thời gian gần đây, người dân sống quanh trang trại lợn giống cao sản của Cty Sao Khuê (Đông Sơn, Thanh Hóa) đang phải chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ trang trại này. Thậm chí, người dân còn phản ánh trang trại này xả thải trực tiếp ra môi trường.Trang trại lợn giống cao sản của Công ty Cổ phần thương mại Sao Khuê có địa chỉ tại thôn 1 xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, với quy mô trên 4.000m2, được đầu tư 25 tỷ đồng. Hiện trang trại này đang nuôi 300 con lợn nái sinh sản, hơn 100 con lợn thịt, chưa kể hàng nghìn con lợn giống được sinh ra mỗi năm và đã đi vào hoạt động được hơn một năm nay.Báo Dân Sinh kể: Theo phản ánh của người dân sống gần Khu công nghiệp Trà Đa xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trạm xử lý nước thải ở đây với chức năng thu gom và xử lý nước thải công nghiệp nhưng nhiều năm nay lại thường xuyên xả nguồn nước ô nhiễm ra môi trường.Theo chân người dân đi thực địa thì thấy, tại cầu Trà Đa thuộc thôn 2 (xã Trà Đa), dòng suối có màu đen kịt bởi nước thải chảy ra từ cống thoát của Khu công nghiệp Trà Đa. Theo người dân ở đây, Trạm xử lý nước thải thường xuyên xả nguồn nước ô nhiễm ra môi trường. "Đặc biệt là buổi sáng, họ thường tranh thủ xả thải nước bột đá trắng như sữa ra suối, sau đó khoảng nửa tiếng là đến dòng nước đen kịt. Khi nước thải gặp nước suối, dòng nước sẽ cuốn trôi đi rất nhanh nên cán bộ chức năng rất khó bắt quả tang”, một người sống gần dòng suối nói.Báo Xã Luận kể chuyện Bình Chánh (Sài Gòn): Cơ sở tái chế gây ô nhiễm khu dân cư.Thời gian gần đây, Báo liên tục nhận được phản ánh qua đường dây nóng và đơn thư của bạn đọc là người dân ngụ tại tổ 183, ấp 4 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPSG) về việc một cơ sở tạo hạt nhựa, thổi bao ni lông từ phế liệu gây tiếng ồn và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.