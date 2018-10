Lễ Cắt Băng Khánh Thành Đài Truyền Hình Việt Ngữ CBN 18.14

Lễ khánh thành

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại trụ sở Đài Truyền Hình Việt Ngữ CBN 18.14 (Central Broadcasting Network) tọa lạc tại số 10891 Captal Ave, Suite # B, Thành phố Garden Grove CA 92843 (gần Tượng Đài Quang Trung) vào lúc 4 giờ chiều Thứ Năm ngày 04 tháng 10 năm 2018, một buổi lễ cắt băng khánh thành đã được long trọng tổ chức với sự tham dự rất đông qúy vị dân cử, đại diện dân cử, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ sở thương mại, qúy cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu.Quan khách có: HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, Dân cử có: Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, TNS Tiểu Bang Janet Nguyễn, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove, Thu Hà Nguyễn, Kim Nguyễn, John O’Neill, LS. Nguyễn Quốc Lân, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Nghị Viên Thành Phố Westminster Kimberly Hồ, Sergio Contreras, ông Hugh Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam cùng các phụ tá dân cử: Lý Vĩnh Phong, Christy Linh Lê, Billy Lê, Roxanne Chow…..Điều hợp chương trình do Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng,Trước khi vào chương trình chính thức có phần múa Lân để chào mừng quan khách và đồng hương thân hữu tham dự, sau màn múa Lân, là phần trình diễn trống do đoàn trống Thiên Ân phụ trách.Tiếp theo là lễ cắt băng khai trương, trong lúc nầy ban tổ chức mời CEO Mimi Trương, CFO BS. Jonathan Huỳnh Gia Bảo, COO Melanie Song Linh Nguyễn, các thành viên trong đài, qúy vị dân cử, quan khách đến phía trước trụ sở đài để cùng cắt băng khai trương, sau nghi thức cắt băng là phần đốt pháo chào mừng, hàng ngàn viên pháo nổ vang một góc phố rộn ràng vui như ngày hội Tết.Sau đó ban tổ chức mời tất cả vào bên trong hội trường, tại đây Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng mời CEO Mimi Trương, CFO BS. Jonathan Huỳnh Gia Bảo, COO Melanie Song Linh Nguyễn lên sân khấu, mở đầu CEO Mimi Trương thay mặt Ban Giám Đốc chào mừng và cảm ơn quan khách cùng qúy thân chủ, các cơ sở thương mại, các cơ quan truyền thông bạn đã đến chung vui cùng Đài CBN. Sau đó BS Huỳnh Gia Bảo mời tất cả các thành viên trong đài lên chào mừng tất cả mọi người tham dự.Trong phần phát biểu, qúy vị dân cử, đại diện dân cử lên chúc mừng và trao bằng tưởng lệ đến Ban Giám Đốc Đài để chúc mừng ngày khai trương và mong cho đài càng ngày càng phát triển mạnh để phục vụ cộng đồng.Trong lời chúc mừng TNS. Janet Nguyễn đã nói: “Hôm nay Bà thấy nhiều cơ quan truyền thông bạn đến chung vui, chúc mừng, đó là niềm vui, bày tỏ sự đoàn kết là điểm tốt nhất, Bà cho biết, trong thời gian qua không có truyền thông thì không có kết qủa của Dự Luật 895.”Sau đó mời mọi người đi thăm cơ sở của đài.Chương trình kết thúc với bữa ăn thân mật do Ban tổ chức khoản đãi để cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu tên tuổi trình diễn.Đài Truyền Hình Việt Ngữ CBN 18.14 (Central Broadcasting Network) có các chương trình như: Tin Tức-Phim Bộ- Ca Nhạc- Cải Lương-Luật Pháp-Đời Sống-Sinh Hoạt Cộng Đồng... Kính mời đồng hương theo dõi.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 316-5700, email: info@centralbntv.com