GĐ Interpol Thăm TQ Bị Bắt Cóc ở Sân Bay; GĐ Interpol nguyên là Thứ Trưởng Công An TQ

BEIJING - Cảnh sát Pháp đang điều tra sự mất tích của chủ tịch Interpol trong chuyến đi Hoa Lục.Viên chức tiết lộ với ABC News: chủ tịch Meng Hongwei là công dân Trung Quốc, rời Lyon đi Hoa Lục trong tuần qua, tin mất tích do vợ ông thông báo sau khi đến Hoa Lục.Nghĩa là ông Meng không mất tích tại Pháp, nơi đặt bản doanh của Interpol.Một thông cáo của tổ chức ghi: đây là vấn đề với các nhà chức trách Trung Quốc và Pháp, và TTK của tổ chức chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thường nhật.Ông Hongwei được suy cử làm chủ tịch Interpol từ Tháng 11-2016, nhiệm kỳ của ông kéo dài đến năm 2020.Ông là viên chức cao cấp của đảng cầm quyền CS Trung Quốc, từng là Thứ Trưởng Bộ Công An TQ.Bản tin RFI ghi rằng theo một nguồn tin từ một người nắm rõ hồ sơ hôm 05/10/2018, xác nhận thông tin của đài phát thanh Europe 1 là một cuộc điều tra đã được mở ra tại Pháp về vụ mất tích của chủ tịch cảnh sát quốc tế Interpol, Mạnh Hoàng Vĩ (Meng Hongwei). Cuộc điều tra được tiến hành tại Lyon, nơi đặt trụ sở của Interpol.Bản tin chi tiết từ VOA ghi rằng Giám đốc Interpol, Mạnh Hoàng Vỹ, được báo cáo đã mất tích sau khi về thăm quê hương Trung Quốc vào tuần trước, Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết hôm 5/10.Vợ của ông Mạnh đã liên lạc với cảnh sát thành phố Lyon, Pháp, nơi cơ quan hợp tác cảnh sát quốc tế có trụ sở chính, sau khi không nhận được tin tức gì của chồng kể từ ngày ông khởi hành 29/9.Tờ Hoa Nam Buổi Sáng của Hồng Kông dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết ông Mạnh, 64 tuổi, đang bị điều tra ở Trung Quốc và đã bị bắt đi thẩm vấn ngay sau khi máy bay của ông hạ cánh.Interpol cho biết họ đã biết về các tường thuật liên quan đến “cáo buộc mất tích” của ông Mạnh.“Đây là vấn đề của các cơ quan liên quan ở cả Pháp và Trung Quốc”, cơ quan này nói trong một thông cáo.Các nguồn tin cảnh sát Pháp nói với Reuters rằng họ đang điều tra về “sự mất tích đáng lo ngại”.Interpol có chức năng chính là cung cấp một cơ chế cho lực lượng cảnh sát ở các quốc gia thông tin cho nhau về những nghi phạm bị truy nã.Ông Mạnh đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành tư pháp hình sự và cảnh sát, và đã giám sát các vấn đề liên quan đến các tổ chức pháp lý, kiểm soát ma túy và chống khủng bố, theo trang web của Interpol.Ông Mạnh được nêu tên trên trang web của Bộ Công an Trung Quốc trong tư cách là một thứ trưởng, nhưng đã bị mất ghế trong Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản hồi tháng Tư, theo tờ Hoa Nam Buổi Sáng.Ông được bổ nhiệm làm giám đốc Interpol vào năm 2016.VOA ghi rằng các nhóm nhân quyền bày tỏ quan ngại về sự kiện này, vào thời điểm Bắc Kinh có thể đang cố gắng sử dụng vị trí của ông Mạnh trong Interpol để truy bắt những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.Trước đây, Bắc Kinh từng áp lực các quốc gia khác bắt giữ và trục xuất các công dân Trung Quốc mà họ cáo buộc phạm tội, bao gồm tham nhũng và khủng bố.Reuters không tiếp cận được với Bộ Công an Trung Quốc để yêu cầu bình luận.Các nhà ngoại giao nói rằng vai trò của giám đốc Interpol phần lớn là về nghi thức, còn công việc hàng ngày là do Tổng thư ký Juergen Stock và nhân viên của ông thực hiện.Hồi tháng Bảy năm ngoái, ông Mạnh có bài phát biểu về tầm quan trọng của việc trấn áp tội phạm mạng. Các nhà quan sát nói bài phát biểu có thể phản ánh quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này.Các nguồn tin cảnh sát cho biết vợ và con của ông Mạnh vẫn đang ở Lyon.BBC ghi nhận rằng ông Mạnh lên thay bà Mireille Ballestrazzi, người Pháp vào tháng 11/2016 và sẽ giữ chức này tới 2020.Các tổ chức nhân quyền như Ân xá Quốc tế khi đó đã bày tỏ lo ngại rằng Trung Quốc sẽ dùng việc phong chức cho ông Mạnh nắm Interpol, để truy bắt "kẻ thù chế độ" bên ngoài biên giới của họ, theo tờ The Guardian.