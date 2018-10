3 Viên Chức Garden Grove Mời Đi Bầu, Xin ‘Yes cho Dự Luật O’

Từ trái qua: Cảnh sát Brian Dalton, nghị viên Thu-Ha Nguyen, nhà văn Nhã Ca, Chủ nhiệm VB Hòa Bình, Cảnh sát Thomas DaRe.WESTMINSTER (VB) -- Ba viên chức thành phố Garden Grove hôm Thứ Sáu 5 tháng 10/2018 đã ghé thăm tòa soạn Việt Báo để trình bày với cử tri gốc Việt về nhu cầu cần bỏ phiếu chấp thuận đề luật Measure O, nhằm để thành phố có đủ ngân sách duy trì các lực lượng cảnh sát và cấp cứu, giữ an ninh trật tự trong khi tình hình tội phạm đang tăng vọt.Nhóm 3 viên chức là:-- Nghị viên Thu-Ha Nguyen (Nguyễn Thu Hà) của thành phố Garden Grove;-- Thomas DaRe, Đại úy Cảnh sát Garden grove;-- Brian Dalton, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Garden Grove.Nhóm 3 viên chức nói rằng tình hình tội phạm tăng vọt từ nhiều năm nay, vì tù nhân được giảm án và giảm hình phạt, nên cho ra tù nhiều.Năm 2014, Dự luật 47 (An toàn trường học) thông qua, cho tất cả tội phạm giảm án xuống tiểu hình, nên nhiều tội phạm ra tù, nếu số tiền thiệt hại dưới 900 USD.Năm 2015, thêm Dự luật 57 làm tội phạm giảm án thêm cho người mang súng phạm pháp, xuống nhẹ, không bị tù, và không xét theo quá trình phạm pháp để tăng án.Do vậy, tại thành phố Garden Grove, trong năm 2015, tăng 51% trường hợp phạm pháp.Trong khi đó, Garden Grove hiện được phép có 168 cảnh sát, trong khi 21 năm về trước đã có tới 175 cảnh sát -- mà hồi xưa là thời bình yên hơn bây giờ nhiều.Các viên chức nói rằng Measure O sẽ giúp thêm ngân sách (tăng thuế thương vụ địa phương 1%) để giữ an ninh trật tự cho Garden Grove:-- 70% tiền thu về nhờ Measure O sẽ thuê thêm cảnh sát và nhân viên cứu cấp, tăng chuyến đi tuần;-- 30% tiền đó sẽ mau công cụ cho cảnh sát trang bị.Đặc biệt, sẽ lập một Ban Giám Sát, trong đó gồm thiện nguyện viên từ cư dân độc lập để bảo đảm chi tiền đúng với quy định.Theo các thông tin Measure O Việt Báo đã đăng từ buổi họp báo 28/9/2018, lúc đó được biết rằng Dự Luật O, hay còn được gọi là “Dự Luật An Toàn Công Cộng/ 9-1-1 và Dịch Vụ Thành Phố Garden Grove" sẽ tăng thêm 1% thuế bán hàng hiện tại. Mục đích của Dự Luật O chú trọng vào việc cung cấp và duy trì các dịch vụ đáp ứng khẩn cấp 911 một cách hiệu quả, ngăn chặn sự cắt giảm về số nhân viên cảnh sát, lính cứu hoả, và các nhân viên và dịch vụ cấp cứu y tế; duy trì số cảnh sát tuần tra quanh các công viên, khu phố; ngăn chặn các băng đảng và những kẻ buôn ma tuý; ngăn chặn tình trạng vô gia cư; và bảo vệ nguồn nước sạch cho cư dân. Khoản thu từ Dự Luật O sẽ được sử dụng vào đúng những mục đích này; và sẽ không bị chia xẻ hay lấy đi bởi tiểu bang hay các cơ quan khác.Vào tháng 7 vừa qua, Dự Luật O đã được Hội Đồng Thành Phố Garden Grove chấp thuận để trở thành một trưng cầu dân ý trên các phiếu bầu của cử tri trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6 tháng 11.Riêng về vấn đề tội phạm, những vị nầy cho biết lý do tăng là vì Tiểu Bang có luật mới thả tù nhân sớm hơn thời gian qui định, tội phạm bán các loại thuốc nghiện không ở tù mà chỉ đóng phạt rồi về, nhiều người ra khỏi tù không có công ăn việc làm để sống...Nói ngắn gọn, xin mời bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11/2018 cho:“Yes on Measure O” --“YES cho Dự Luật O.”