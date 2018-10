Người Mỹ Gốc Việt Có Thể Làm Gì Để Bảo Vệ Tự Do Chúng Ta

-- Địa Hạt 39: Gil Cisneros

-- Địa Hạt 45: Katie Porter

-- Địa Hạt 48: Harley Rouda

-- Địa Hạt 49: Mike Levin

-- Địa Hạt 46: Lou Correa

-- Địa Hạt 47: Alan Lowenthal

BS Nguyễn Thanh Tùng(Chủ Tịch Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến (PIVOT) & GS Đại Học Y Khoa UC San Francisco)Người Mỹ Gốc Việt đã từ bỏ tất cả để mạo hiểm đến Hoa Kỳ tìm tự do. Chúng tôi không muốn sống trong một đất nước bị cai trị bởi một tay độc tài hoặc đảng trị vì chúng tôi hiểu sẽ không được tự do. Nhưng tự do là gì? Mặc dù một số người trong chúng ta nghĩ rằng, hằng ngày, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, đây không phải là sự thật. Chính phủ đặt ra luật lệ và chính sách hạn chế hoạt đông của chúng ta.Chính phủ liên bang, qua các đạo luật do Quốc Hội thông qua và các quy định đặt ra từ Nhà Trắng, đã giới hạn cuộc sống của chúng ta trong 20 tháng qua. Việc cắt giảm thuế do Đảng Cộng Hòa thông qua năm 2017 chỉ khiến những người giầu càng giầu hơn. Cho dù một số người Mỹ trung lưu cũng được giảm một ít thuế - trung bình khoảng $20 một tuần - ít người tại California được hưởng lợi. Bởi vì luật thuế cắt bỏ quá nhiều chương trình trừ thuế của tiểu bang, nhiều người dân California sẽ phải trả thuế cao hơn vào năm 2018.Hè năm nay, nhiều Người Mỹ Gốc Việt đã hãi hùng chứng kiến chính phủ liên bang chia cắt hàng ngàn trẻ em khỏi gia đình tại biên giới. Chúng tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt sợ hãi của những đứa trẻ này và trên khuôn mặt tuyệt vọng của cha mẹ chúng. Nhưng có một số Người Mỹ Gốc Việt đã cho là các chính sách vô nhân đạo của chính phủ là hợp lý, vì các chính sách này chỉ áp đặt lên các gia đình tìm cách vào Hoa Kỳ bất hợp lệ. Họ không nhận ra rằng tách biệt gia đình tại biên giới chỉ là một phần trong nghị trình rộng lớn của chính phủ Trump nhằm trút tội và trừng phạt những người nhập cư và cộng đồng da mầu, bao gồm Người Mỹ Gốc Việt. Dưới chương trình này, không người nhập cư nào—hợp pháp hay bất hợp pháp—sẽ an toàn.Điều lệ về "gánh nặng xã hội" được đề xuất gần đây là một ví dụ. Nếu điều lệ này trở thành luật, những người nhập cư hợp pháp đã sử dụng Medi-Cal, Medicare Part D, Section 8 Housing, hoặc phiếu thực phẩm có thể không được phép lấy thẻ xanh và thậm chí có thể bị trục xuất. Điều lệ cũng sẽ xem xét các yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, số người trong gia đình, lương bổng, giáo dục và kỹ năng để xác định người nào đủ tư cách nhận thẻ xanh. Nói tỷ dụ, một người nói tiếng Anh kém có thể sẽ không xin được thẻ xanh. Dưới điều lệ này, những người nhập cư đã chờ đợi nhiều năm để trở thành thường trú nhân cũng sẽ bị từ chối. Điều lệ này gây nguy hiểm, vì người nhập cư cần điều trị y tế và những hỗ trợ khác sẽ không dám sử dụng các dịch vụ sẵn có, dẫn đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.Người Mỹ Gốc Việt chúng ta thường nói “Sức khỏe là vàng," nhưng sức khỏe cũng là tự do. Mặc dù Quốc hội không thể lật đổ ObamaCare (ACA), chính phủ liên bang vẫn gây khó khăn bằng cách tăng phí bảo hiểm và giảm các kế hoạch bảo hiểm y tế tốt. Kết quả là, khoảng 3,2 triệu người Mỹ, bao gồm nhiều Người Mỹ Gốc Việt, bị mất bảo hiểm y tế vào năm 2017, năm đầu tiên mà tỷ lệ mất bảo hiểm gia tăng kể từ khi Đạo Luật ACA được thông qua.Hiện nay, Đảng Cộng Hòa đang nắm giữ Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện, có nghĩa là nước Mỹ đang dưới sự cai trị của một đảng. Dễ hiểu thôi, vì sao nhiều người Mỹ gốc Việt bị mâu thuẫn. Chúng ta đã thấy quy tắc đảng trị không tốt cho người Việt tại Việt Nam. Nhưng một số trong chúng ta vẫn tin rằng nếu môt đảng là Đảng Cộng Hòa thì tốt cho Việt Nam và cho Người Mỹ Gốc Việt. Tuy nhiên, đây không phải là Đảng Cộng Hòa năm xưa. Đảng Cộng Hòa ngày nay quá thân thiện với Nga. Đảng Cộng Hòa ngày nay chống lại tầng lớp trung lưu và người nghèo. Đảng Cộng Hòa chống lại quyền tự do của phụ nữ để được sống mà không bị quấy rối tình dục và bạo hành. Và Đảng Cộng Hòa chống lại người nhập cư và người da màu.Tháng 11 này, Người Mỹ Gốc Việt có thể bỏ phiếu để giành lại đất nước. Hạ Viện có 435 ghế. Nếu dành thêm được 23 ghế, thì Đảng Dân Chủ có thể làm chủ Hạ Viện để ngăn chặn làn sóng đang gia tăng của chủ nghĩa độc tài. Chỉ riêng tại Quận Cam, chúng ta có thể dành được 4 ghế dân biểu. Chúng tôi khuyên Người Mỹ Gốc Việt sống trong các khu vực sau đây bỏ phiếu cho những ứng cử viên này:Tất nhiên, chúng tôi cũng đề nghị ủng hộ bỏ phiếu cho các dân biểu sau:Các thành viên của PIVOT không chỉ bao gồm Người Mỹ Gốc Việt thuộc Đảng Dân Chủ, mà luôn cả những cử tri Độc Lập hoặc từng thuộc vào Đảng Cộng Hòa. Chúng tôi tin rằng tương lai của nước Mỹ đang gặp nguy cơ dưới quy tắc đảng trị. Chúng tôi tin rằng sự tự do mà qua bao nhiêu khó khăn chúng ta mới giành lại được có thể sẽ bị tước bỏ. Làm thế nào để chúng ta sử dụng quyền tự do của chúng ta và đồng thời nắm giữ cái tự do ấy? Vào ngày 6 tháng 11, hãy bỏ phiếu khiếm diện hoặc trực tiếp cho các ứng cử viên trên.