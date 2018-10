HĐQT Đền thờ Đức Thánh Trần lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần

Trong buổi lễ

Westminster (Bình Sa)- - Tại Đền thờ Đức Thánh Trần số 9078 Bolsa Avenue (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) Thành Phố Westminster, CA 92683, Hội Đồng Quản Trị Đền thờ Đức Thánh Trần đã long trọng tổ chức Lễ Húy Nhật hằng năm tại đền thờ Ngài.Tham dự lễ giỗ ngoài qúy thành viên trong Hội Đồng Quản Trị, một số đông quý vị nhân sĩ, qúy vị mạnh thường quân, một số đại diện các hội đoàn, các cựu sĩ quan và quân nhân QL/VNCH, CSQG, Cộng đồng, các cơ quan truyền thông và đồng hương.Trên bàn thờ ban tổ chức đã trưng bày lễ vật đầy đủ theo nghi thức cổ truyền, ngoài Chánh Tế ông Phan Kỳ Nhơn còn có Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Nghị viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California,GS. Nguyễn Thanh Giàu, ông Tạ Trung, ông Trần Vệ, ông Lê Quang Dật, ông Bùi Trọng Nghĩa, ông Hoàng Tấn Kỳ và phu nhân, nhà báo Du Miên và phu nhân, ông Nhan Hữu Mai, ông Nguyễn Văn Tánh đến từ Newyork, Bà Nhan Hữu Hậu, ứng cử viên Đức Nguyễn và rất đông các chị đã gắn bó với Đền Dức Thánh Trần từ ngày mới thành lập đến nay.Sau nghi thức tế lễ giỗ do Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn chủ lễ đã dâng lời khấn nguyện lên Đức Thánh Trần xin ngài phù hộ cho quê hương Việt Nam thoát ách ngoại xâm, tiếp theo tất cả cùng niệm hương tưởng nhớ đến công lao to lớn của Ngài đối với quê hương đất nước.Sau đó, nhà báo Du Miên, Tổng Thư Ký Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần lên kể lại những điều linh ứng từ ngày có đền của ngài, một số chi tiết cũng được nhà báo Du Miên trình bày cho mọi người nghe.Trong dịp nầy ông cũng cho biết khi nằm mơ thấy hai câu đối: “Lúc Tại Thế Xã Thân Cứu Nước – Khi Về Trời Hiển Thánh Độ Dân.” Sau đó ông đã đọc lại những câu thơ của (Á Nam Trần Tuấn Khải) trong đó có đoạn: “Kìa Hưng Đạo gặp khi quốc biến – Vì giống nòi quyết chiến bao phen – Sông Bạch Đằng phá Quân Nguyên – Gươm reo chính khí nước rền dư uy...”Tiếp theo, GS. Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn Hoa Kỳ lên phát biểu. Ông cho biết, lời phát biểu của ông hôm nay không đại diện HĐLT mà với tư cách một người dân Việt yêu nước, ông cũng kêu gọi sự đoàn kết, dẹp bỏ mọi tỵ hiềm, cùng nhau xây dựng cộng đồng hải ngoại vững mạnh làm hậu thuẫn cho quốc nội đập tan chế độ độc tài đảng trị đang manh tâm bán đứng tổ quốc cho Tàu Cộng.Tiếp theo, mọi người lần lượt lên đốt nhang tưởng niệm Ngài.Kết thúc phần nghi lễ, tất cả cùng thọ lộc, đến chiều tham dự cuộc biểu tình để yểm trợ cho đồng bào quốc nội tiếp tục chống Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng.