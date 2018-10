Pechanga Resort Casino Củng Cố Vị Thế “Tuyệt Vời Nhất Cali” Trong 4 Cuộc Thăm Dò Độc Giả Quan Trọng

Pechanga Resort Casino sau khi hoàn tất công trình nới rộng trị giá $300 triệu vào Tháng Ba 2018 (Pechanga Resort Casino after $300 million expansion completion in March 2018)Độc giả cả nước mới đây đã được yêu cầu chấm điểm những sòng bài yêu thích của mình, cũng như những thứ mình yêu thích tại những sòng bài này – khách sạn, Spa, sân Golf, nhà hàng cũng như những thứ khác. Độc giả nhiệt tình của những tờ USA Today, Orange County Register, Press-Enterprise và So Cal Gaming Guide đã được xin bỏ ra ít phút để bỏ phiếu, và những vị này đã dõng dạc lên tiếng.Trong cuộc thăm dò ý kiến của tờ Orange County Register, độc giả đã được yêu cầu chấm điểm những sinh hoạt và chương trình giải trí tuyệt vời nhất ở Nam Cali, và Pechanga đã chiếm vị thế đứng đầu, đoạt danh hiệu Sòng Bài Nam Cali Tuyệt Vời Nhất. Giải thưởng nhấn mạnh đến công trình nới rộng của Pechanga đã gia tăng thêm 568 phòng và ‘suite’ khách sạn, một cơ sở Spa hai tầng sang trọng, hai nhà hàng mới, thêm một diện tích 68,000 sq-ft cho các sinh hoạt và một quần thể hồ tắm rộng 4.5-acre mang tên The Cove.Tờ Press-Enterprise, phát hành trong vùng Inland Empire ở Nam Cali, đã khuyến khích độc giả của mình cho điểm bỏ phiếu hàng chục loại đề mục để xắp hạng những thứ mình yêu thích ở miền Nam Cali. Độc giả đã chọn Pechanga Resort Casino là Sòng Bài Nam Cali yêu thích của mình và Kelsey’s là Sports Bar tuyệt vời nhất. Nhà hàng Umi Sushi & Oyster Bar đã được kỹ lưỡng chọn ra để nhận danh hiệu nhà hàng Sushi tuyệt vời nhất.Cuộc tranh đua khắp cả nước do 10Best.com của tờ USA Today đề xướng đã đề cử Pechanga trong ba thể loại – Sòng Bải Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas, Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất và Nhà Hàng Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất (Nhà Hàng Umi Sushi & Oyster Bar). Trong số tất cả những nhà hàng nổi tiếng quốc tế ở Las Vegas và nơi khác, Umi chiếm hạng nhì. Pechanga đứng hạng ba trong thể loại Khách Sạn Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất và hạng tư trong cuộc thăm dò Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Ngoài Las Vegas. Umi là nhà hàng vùng Bờ Tây duy nhất được đề cử.Trong cuộc thăm dò của tờ Southern California Gaming Guide, độc giả đã được yêu cầu chấm điểm hàng chục thể loại liên quan đến các sòng bài địa phương. Pechanga đã đoạt được vị trí hạng nhất trong các thể loại Cơ Sở Casino Resort Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất, Giải Trí Tuyệt Vời Nhất, Poker Tuyệt Vời Nhất, Spa Tuyệt Vời Nhất, và Sân Golf Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất.Khách hàng biết đến Pechanga Resort Casino như là một chốn đến để thoải mái hưởng thụ nghỉ ngơi hay để tham gia vào cái hào hứng kích thích sòng bài, một chốn đến chỉ cách Los Angeles không tới hai tiếng đồng hồ và San Diego khoảng một tiếng. Pechanga cống hiến các phòng khách sạn hạng AAA Four Diamond, các dịch vụ, sự ấm cúng và phong cách trong một khung cảnh thư dãn, sang trọng xa hoa trong tầm tay.Muốn biết thêm thông tin hay muốn giữ chỗ ở Pechanga Resort Casino, xin vào thăm Pechanga.com hay gọi số (877) 711-2946.Về Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến hơn 4.500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,090 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseđo Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino.Pechanga Resort Casino Cements “Best In California” Standing In 4 Major Readers’ PollsReaders across the country were recently asked to rate their favorite casinos, and their favorite things within those casinos – hotel, spa, golf course, restaurants and more. Enthusiasts of USA Today, Orange County Register, Press-Enterprise and the So Cal Gaming Guide were asked to take a few minutes to cast their ballots, and readers spoke loud and clear.In the Orange County Register’s readers’ poll in which they asked readers to rate the best activities and entertainment in Southern California, Pechanga took the top spot earning the title of Best Southern California Casino. The award highlighted Pechanga’s new expansion that added another 568 hotel rooms and suites, a luxury, two-level spa, two new restaurants, another 68,000-square feet of event space and the 4.5-acre pool complex called The Cove.The Press-Enterprise, covering the Inland Empire region of Southern California, encouraged its readers to vote in dozens of categories to rank their favorite things in the area. Readers chose Pechanga Resort Casino as their favorite Southern California Casino and Kelsey’s as the best sports bar. Umi Sushi & Oyster Bar received a prestigious nod as a “Critic’s Choice” selection for best sushi restaurant.The national contest put on by USA Today’s 10Best.com nominated Pechanga in three categories - Best Casino Outside Las Vegas, Best Casino Hotel and Best Casino Restaurant (Umi Sushi & Oyster Bar). Out of field of internationally acclaimed restaurants in Las Vegas and elsewhere, Umi took second place. Pechanga came in third place in the Best Casino Hotel category and fourth in the Best Casino Outside Las Vegas poll. Umi was the only West Coast casino restaurant nominated.In the Southern California Gaming Guide’s readers’ poll, readers were asked to rate dozens of categories pertaining to regional casinos. Pechanga picked up first place wins in the categories of Best Casino Resort, Best Entertainment, Best Poker, Best Spa, and Best Casino Golf Course.Guests know Pechanga Resort Casino as a destination where they can relax or take in the casino excitement with a less than two-hour drive from Los Angeles and about a one-hour drive from San Diego. Pechanga offers AAA Four Diamond accommodations, service, warmth and style in a relaxed, approachable luxury environment. For more information or to make reservations at Pechanga Resort Casino, visit Pechanga.com or call (877) 711-2946.About Pechanga Resort CasinoPechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the country. Named the number one casino in the country by USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway, whether for the day or for an extended luxury stay. Offering more than 4,500 of the hottest slots, table games, world-class entertainment, 1,090 hotel rooms, dining, spa and golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseđo Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit www.Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino.