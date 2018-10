Trận Chiến của Tập Cận Bình Đã Khởi Đầu

Phạm Gia ĐạiNgay sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố đánh thuế $250 tỷ thêm tariffs vào hàng xuất cảng của Trung Cộng vào Hoa Kỳ, và có thể sẽ đánh thuế gấp đôi và nhiều hơn nữa khi cần thiết, Hoa Lục như đang ngồi trên lò than hồng. Lập tức Tập Cận Bình tìm mọi cách để tấn công lại Mỹ, không những trên bình diện thuế quan, mà còn trên tất cả mọi lãnh vực từ kinh tế, chính trị, cho đến tuyên truyền và dân vận. Hiện nay, mục tiêu tối thượng của họ Tập là tìm mọi cách để triệt hạ uy tín và triệt tiêu hy vọng tái trúng cử nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Trump. Các quan sát viên nhận định rằng các đòn độc thủ của họ Tập còn nguy hiểm hơn nhiều so với các thế lực muốn hãm hại Hoa Kỳ như Nga hay Iran. Dưới mắt Tập Cận Bình, Tổng Thống Trump đang là trở ngại lớn cho Hoa Lục trên đà tiến đến mộng bá chủ thế giới vào năm 2049. Việc Tổng Thống Trump đang tăng thuế áp đặt lên các mặt hàng của Tầu nhập cảng vào Mỹ đã làm cho nên kinh tế Trung Cộng bị lung lay, làm chậm bước tiến kinh tế của Hoa lục và là con kỳ đà cản bước cho các chiến lược về “Con Đường Tơ Lụa”, và “Một Con Đường Một Vành Đai” của họ Tập.Trung Cộng tuyên bố rằng họ có khoảng 30 triệu cư dân trong các cộng đồng người Tầu đang sinh sống trên Bắc Mỹ, và Trung Cộng sẽ tạo ảnh hưởng lên các cộng đồng này để họ sẽ không bỏ phiếu cho Tổng Thống Trump trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ thứ 2 năm 2020. Tập Cận Bình đang dốc toàn lực từ hạ tầng cơ sở của Hoa Lục và trên thế giới, đồng thời dồn mọi nỗ lực chính trị và tuyên truyền, kích động và rỉ tai để đánh phá Hoa kỳ, đặc biệt nhắm vào cá nhân Tông Thống Donald Trump. Việc đánh phá càng gia tăng sau khi Tổng Thống Trump kêu gọi tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc vừa qua rằng tất cả các nước phải chống lại chủ nghĩa xã hội vì nó chỉ đem lại sự tàn phá và nghèo đói mà thôi. Dưới tài đạo diễn của Bắc Kinh, các vở hài kịch, các màn chọc cười được trình diễn khắp nơi và ngay trên đất Hoa kỳ bởi các nghệ sỹ gốc Tầu ở Hollywood, Disneyland, và tại các trung tâm giải trí nhằm hạ uy tín và tuyên truyền rằng Tổng Thống Trump là người không thể xài được, rằng ông đang làm cho giới chăn nuôi và trồng trọt của Mỹ phá sản, và từ đó không nên bỏ phiếu cho ông. Các màn chiến tranh chính trị của họ Tập này đang tạo tác dụng chống Mỹ và khuấy động các nông dân và ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ vì Trung Cộng trả đũa Mỹ bằng cách không mua thịt bò, lúa mì, đậu nành của Hoa Kỳ, và sẽ gây thiệt hại cho hai ngành nông sản và chăn nuôi của Mỹ lên đến hàng trăm tỷ. Chính trung tâm bán hàng lớn bậc nhất của Hoa kỳ là Walmart cũng lên tiếng rằng họ sẽ phải tăng giá hàng, và các hàng hóa nhập từ Hoa Lục sẽ không còn rẻ như trước nữa vì tăng mức thuế quan của Mỹ vào hàng từ Hoa lục.Phó Tổng Thống Mike Pence ngày 4 tháng 10 vừa qua đã phải lên tiếng tố cáo China đang thực hiện các bước đi kinh tế đầy đe dọa, bên cạnh các xâm lấn về quân sự chống lại Hoa Kỳ, và âm mưu hạ uy tín Tổng Thống Trump, và làm phương hại đến các cơ hội được tái thắng cử của ông. Đề cập đến việc tăng thuế $250 tỷ và có thể còn hơn gấp đôi nữa vào hàng Trung Cộng, ông Pence nói người dân Mỹ có quyền được biết về điều này. Tuy nhiên trước thế đứng vững chắc của Tổng Thống Trump, Bắc Kinh đang thi hành một chiến dịch có phối hợp và sâu rộng nhằm giảm đi các nguồn ủng hộ Tổng Thống. Nói thẳng ra rằng, Tổng Thống Trump đang làm được việc, nhưng Bắc Kinh muốn có một tổng thống Mỹ mới. Phó Tổng Thống Pence đã dựa trên các nguồn tin tình báo của Mỹ, nhưng không nêu rõ cụ thể. Ông Pence cũng tố cáo Bắc Kinh đang bóp nghẹt người dân tại Hoa lục, đàn áp thô bạo các cộng đồng tôn giáo thiểu số, và đang áp bức các nước ngoài vay nợ của China theo chiều hướng có lợi cho Tầu và làm họ lệ thuộc vào China. Thí dụ cụ thể là Hải Cảng Hambantota ở Sri Lanka, là hải cảng của quốc gia được mượn vốn từ Bắc Kinh để phát triển vào năm 2010. Thế nhưng khi Sri Lanka không thể trả nổi các khoản nợ khổng lồ (thường được gọi là món nợ ngoại giao ‘debt diplomacy’), thì hải cảng này đã trở thành sở hữu của công ty quốc doanh của China, và hải cảng này sẽ trở thành căn cứ quân sự tiền phương của hải quân Trung Cộng, phục vụ cho mộng bá vương của Bắc Kinh tại Thái Bình-Ấn Dộ Dương.Ngoài ra, các cơ quan an ninh của China đã âm mưu ăn cắp trên bình diện rộng lớn kỹ thuật và tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Dựa trên Bloomberg News, Phó Tổng Thống Mike Pence nói trong công trình xây dựng tại Bắc Kinh, các con chips nhỏ li ti (tiny microchips) đã được bí mật dấu trong các motherboards của computers bán sang các công ty lớn của Mỹ như Amazon, Apple, giúp cho các hackers có thể lấy được các thông tin, các network mà có con chíp đó. Phó TT Pence còn nêu ra một tài liệu của chính phủ Trung Quốc gọi là “ Thông Cáo Kiểm Duyệt và Tuyên Truyền” (Propaganda and Censorship Notice) mà trong đó là một chiến lược nhằm phân hóa các nhóm khác nhau tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà các cơ quan tình báo của Mỹ đồng cho rằng giống hệt như người Nga đã làm như vậy trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.Tuyên bố của Phó Tổng Thống Mike Pence như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong sự liên hệ đang ở mức thấp nhất trong những năm gần đây giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh. Biển Đông đang nổi sóng vì các hải đảo nhân tạo được quân sự hóa của Bắc Kinh trong 10 năm qua. Thời gian gần đây, Chủ Tịch Tập Cận Bình lại phóng ra một chiến dịch được xem là tổng lực của nhà nước (a whole-of-government) nhằm đánh phá Tổng Thống Trump nói riêng và Hoa Kỳ nói chung. Thế giới đang dứng trước ngưỡng cửa của chiến tranh quân sự, vì một cuộc chiến kinh tế và chính trị tuyên truyền đã được Bắc Kinh khởi động. (Tin Tổng Hợp).Phạm Gia Đại