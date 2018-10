Bằng Giả, Đòi Nợ, Ngà Voi, Cà Phê, Giá Mía

Xuân NiệmBằng giả, bằng giả... tới một lúc, tìm người có văn bằng thật sẽ hiếm hoi.Báo SGGP kể chuyện: Dịch vụ làm bằng giả công khai hoạt động.Chưa bao giờ việc mua bằng giả lại dễ dàng đến như vậy. Không ít người đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… nhằm lọt qua mắt các nhà tuyển dụng, cơ quan, tổ chức...Trên mạng xuất hiện hàng trăm địa chỉ rao bán bằng giả, với lời quảng cáo, cam kết chắc nịch như: “Chúng tôi nhận làm bằng đại học, bằng cao đẳng, bằng trung cấp, bằng cấp 3 và nhiều chứng chỉ khác với giá cạnh tranh tốt nhất trên thị trường hiện nay. Phương châm của chúng tôi là uy tín - chất lượng - giá gốc - bảo mật”. Giá của từng loại bằng giả được ghi rõ ràng và công khai: bằng đại học và cao đẳng 3,5 triệu đồng, bằng trung cấp 3 triệu đồng, bằng trung học phổ thông 2,5 triệu đồng. Trường hợp muốn lấy nhanh trong ngày, giá sẽ cao hơn gấp nhiều lần.Báo Lao Động kể chuyện đòi nợ: Vì không đòi được nợ, nhóm đối tượng đã tiến hành bắt giữ con nợ, đánh đập dã man khiến người này tử vong rồi đem vứt bỏ xa hiện trường gây án.Trước đó, ngày 18.9, người dân phát hiện tại rãnh thoát nước giáp QL18A, đoạn qua xã Cẩm Hải, TP.Cẩm Phả có một tử thi nam. Nạn nhân sau đó được nhận dạng và xác định là anh Phạm Văn Phú (SN 1985, trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, H. Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh).Ngày 4.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam 4 đối tượng... về tội “giết người và bắt giữ người trái pháp luật”.Báo Ngày Nay kể: vào chiều ngày 4/10, báo điện tử VOV.vn đưa tin, Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan TP. Đà Nẵng bắt giữ container hàng gồm ngà voi, vảy tê tê và nhựa phế phẩm với số lượng lớn được vận chuyển từ Nigieria về cảng Tiên Sa.Cụ thể, khi cơ quan chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra một container hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử, ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì phát hiện số lượng lớn ngà voi, vẩy tê tê được giấu trong container tại kho hàng.Bản tin VietnamNet kể: Hàng ngon bán cho Tây, dân Việt uống cà phê 'lẩu thập cẩm'...Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới, những hạt cà phê ngon nhất cũng được ưu tiên xuất ra nước ngoài nhưng dưới dạng xuất thô, giá trị không cao. Trong khi, thị trường cà phê trong nước bị bỏ ngỏ, dân Việt uống cà phê như lẩu thập cẩm vì được pha trộn thêm đủ thứ....ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh, thừa nhận thực trạng, những hạt cà phê ngon và chất lượng tốt nhất đều được các doanh nghiệp gom bán ra nước ngoài. Trong khi đó, tại thị trường trong nước, người tiêu dùng Việt Nam hàng ngày phải đối mặt với cà phê trộn phụ gia, uống ly cà phê không phải cà phê nguyên chất.Bản tin TTXVN kể chuyện Phú Yên: Giá mía xuống thấp, nhiều hộ dân miền núi dễ rơi vào cảnh tái nghèo.Cử tri các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa có chung kiến nghị: Quốc hội cần có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường của cả nước nói chung và tỉnh Phú Yên nói riêng. Phú Yên là địa phương có vùng mía nguyên liệu lớn (gần 23.000 hecta), chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi. Cây mía đã trở thành cây trồng chủ đạo trong những năm qua, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Nếu giá mía ngày càng xuống thấp như hiện nay thì tình cảnh tái nghèo của nhiều hộ dân miền núi là điều dễ xảy ra.Báo Tiền Phong kể: Thế giới đã chứng kiến không ít thương hiệu ô tô nổi lên như là niềm tự hào của một quốc gia ở những giai đoạn lịch sử. Song, nếu không có hướng đi đúng đắn, không có sự hậu thuẫn của Chính phủ...nhiều thương hiệu đã rơi vào tay nước ngoài. VinFast mới ra đời nhưng đã nổi đình đám tại Paris Motor Show 2018. Không chỉ là sản phẩm được chờ đợi, VinFast có thể sẽ hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô Việt của người Việt......bằng việc thâu tóm toàn bộ hệ thống đại lý của General Motor Việt Nam (GM Việt Nam) với 22 đại lý, và hàng trăm điểm du lịch nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup cùng cơ sở hạ tầng hiện có, VinFast có thể nhanh chóng xây dựng được mạng lưới đại lý dày đặc, cạnh tranh với các “ông lớn” như Toyota, Trường Hải, Hyundai Thành Công.Báo Thanh Niên kể: Bí thư xã gây tai nạn sau khi 'uống vài ly' khiến một bé trai bị thương, bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.Ngày 5.10, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an H.Thới Bình (Cà Mau), cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ (H.Thới Bình) số tiền 5 triệu đồng vì 2 lỗi: thiếu quan sát để xảy ra tai nạn và không giữ nguyên hiện trường. Đồng thời, ông Việt cũng bị phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe 3 tháng.Báo Người Lao Động kể: Sau 3 năm đưa vào sử dụng, Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định vừa được đầu tư nâng cấp mở rộng với tổng kinh phí gần 7.800 tỉ đồng đã nát bét.Sáng 5-10, ngay sau khi ngớt mưa, đơn vị quản lý đường bộ và nhà đầu tư đã ra quân xử lý những điểm hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định.Tại đoạn nằm gần khu vực ngã 4 cầu Bà Di, nhà đầu tư san ủi, lu lèn để xóa các ổ gà, ổ voi sau đợt mưa to dài ngày vừa qua.