Thổ Nhĩ Kỳ Lạm Phát 25%

Bản tin VietnamBiz ghi rằng giá điều xuất cảng gần chạm đáy 2 năm. Riêng tháng 9, giá điều xuất cảng bình quân giảm 1,5% so với tháng 8 và giảm 16,4% so với tháng 9 năm ngoái, xuống 8.400 USD/tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016. Theo ước tính của Cục xuất nhập cảng, lượng hạt điều xuất cảng tháng 9 đạt 30.000 tấn, trị giá 252 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 15,3% về trị giá so với tháng 8. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 8,7% về lượng và giảm 23,7% về giá trị.